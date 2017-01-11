Oscilador universal con interfaz gráfica

Puesto que las clases de los osciladores ya están preparadas, ya podemos crear usándolas un oscilador universal, pero por el momento sin interfaz gráfica.

Cree su indicador, por ejemplo, con el nombre "iUniOsc". Después, en el wizard de creación del indicador, elija el tipo de función OnCalculate(...open,high,low,close), cree solo una variable externa (para encontrar después sitio con mayor facilidad para las variables externas) y dos búferes del tipo Line.

Antes de la variable externa, incluya los archivos con la enumeración y con las clases de los osciladores:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

Cree la variable externa para elegir el tipo de oscilador:

input EOscUnyType Type = OscUni_ATR;

Variables UseDefault y KeepPrevious:

input bool UseDefault = true ;

input bool KeepPrev = true ;

Variables universales para los propios parámetros del oscilador:

input int Period1 = 14 ;

input int Period2 = 14 ;

input int Period3 = 14 ;

input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ;

input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ;

input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ;

Algunos indicadores dibujan una sola línea, otros, dos. El primer búfer a veces se representa con una línea, y a veces con un histograma. Estaría bien que el búfer en forma de línea tuviese un color llamativo, y que el histograma fuese gris, por eso crearemos tres variables para el color:

input color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ;

input color ColorLine2 = clrRed ;

input color ColorHisto = clrGray ;

Dado que planeamos crear una interfaz gráfica, podremos cambiar el tipo de oscilador y los valores de los parámetros sin reiniciar el indicador, por eso crearemos duplicados de la variable Type y de las variables para los parámetros:

int _Period1;

int _Period2;

int _Period3;

long _MaMethod;

long _Price;

long _Volume;

long _StPrice;

EOscUnyType _Type;

Declaramos la variable-puntero para el objeto del oscilador universal:

COscUni * osc;

Declaramos también otro par de variables:

string ProgName;

string ShortName;

Estas variables serán adecuadas para formar el nombre del indicador, representado en la esquina superior izquierda de la subventana.

Ahora añadiremos código al final de la función OnInit(), pero primero realizaremos trabajo preparatorio. Prepararemos los parámetros de los osciladores de acuerdo con los valores de las variables UseDefault y KeepPrevious (también asignaremos el valor de la variable _Type), lo registraremos en forma de función, para estructurar el código cómodamente:

void PrepareParameters(){



_Type=Type;



if (UseDefault && KeepPrev){

_Period1=- 1 ;

_Period2=- 1 ;

_Period3=- 1 ;

_MaMethod=- 1 ;

_Volume=- 1 ;

_Price=- 1 ;

_StPrice=- 1 ;

}

else {

_Period1=Period1;

_Period2=Period2;

_Period3=Period3;

_MaMethod=MaMethod;

_Volume= Volume ;

_Price=Price;

_StPrice=StPrice;

}

}

Si se usan UseDefault y KeepPrevious, a todas las variables se les asignan los valores -1, para que en el constructor de la clase podamos distinguir las variables que no se han usado aún y establecer los valores por defecto solo para ellas. En el resto de los casos se asignarán los valores de la ventana de propiedades, que o bien se usarán como están, o bien serán sustituidos por los valores por defecto al crear el objeto.

Después de preparar los parámetros, cargamos el oscilador elegido. El código de la carga también se ha implementado en forma de función, aquí mostramos un fragmento:

void LoadOscillator(){

switch (_Type){

case OscUni_ATR:

osc= new COscUni_ATR(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BearsPower:

osc= new COscUni_BearsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BullsPower:

osc= new COscUni_BullsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

...

}

}

Después de cargar el oscilador, comprobamos el manejador:

if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "Error al cargar el indicador " +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}

Si la descarga ha finalizado, establecemos los estilos de dibujado, obteniéndolos a través de los métodos de objeto correspondientes. Esta parte del código también se ha ejecutado en forma de función, el código se muestra al completo:

void SetStyles(){





if (osc.BuffersCount()== 2 ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType2());

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,osc.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL ,osc.Label2());

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine1);

}

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine2);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_NONE );

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false );

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,osc.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "" );

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine1);

}

}





IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,osc. Digits ());





int levels=osc.LevelsTotal();

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS ,levels);

for ( int i= 0 ;i<levels;i++){

IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE ,i,osc.LevelValue(i));

}



}

Primero, dependiendo del número de búferes del oscilador, se ejecuta una de las dos variantes de configuración de estilos. Además, si el primer búfer es un histograma, se establece el tipo correspondiente de búfer. A continuación, se establece el número de decimales tras la coma en los valores del indicador. Al final se definen los niveles.

Más abajo mostramos el código completo de la función OnInit() con la llamada de las funciones recién creadas:

int OnInit (){



SetIndexBuffer ( 0 ,Label1Buffer, INDICATOR_DATA );

SetIndexBuffer ( 1 ,Label2Buffer, INDICATOR_DATA );



PrepareParameters();



LoadOscillator();



if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "Error al cargar el indicador " +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}



SetStyles();



Print ( "Parameters matching: " +osc.Help());



ShortName=ProgName+ ": " +osc.Name();

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,ShortName);



return ( INIT_SUCCEEDED );

}

Preste atención: al final de la función, se ejecuta la llamada de Print con una indicación sobre los parámetros utilizados de la ventana de propiedades, después se define el nombre corto del indicador.

Con esto ya hemos finalizado por completo la primera parte del funcionamiento del oscilador, hemos obtenido un indicador con cuya ayuda podemos poner a prueba las clases anteriormente creadas. A continuación, crearemos la clase de la interfaz gráfica.

En los anexos al artículo, disponemos de un indicador completamente preparado con el nombre "iUniOsc" (después se introducirá en su código un pequeño cambio, por lo que se diferenciará un poco del indicador obtenido en esta etapa).

Para crear una interfaz gráfica podemos simplemente usar objetos gráficos: para introducir valores numéricos, hay que usar el objeto gráfico "campo de edición", para los parámetros del tipo de enumeraciones (listas desplegables) varios botones. Sin embargo, este enfoque exige mucho trabajo. En la actualidad, en MQL5 hay escritas muchas bibliotecas para crear una interfaz gráfica. Las bibliotecas permiten crear controles estándar: ventanas de diálogo, campos de edición con botones para aumentar o disminuir los valores (spinbox), listas desplegables y mucho más. En el complejo del terminal entra un conjunto de clases estándar para crear paneles y ventanas de diálogo. En el apartado "Artículos" hay una enorme serie de artículos dedicados a la creación de interfaces gráficas.



Asimismo, en los artículos también hay una pequeña serie de tres publicaciones (artículo 1, artículo 2, artículo 3), dedicada a la creación rápida y sencilla de interfaces gráficas. Aparte del análisis de la teoría, en estos artículos se crea una biblioteca para trabajar rápidamente con los objetos gráficos y para creer una interfaz gráfica. Todas las variantes enumeradas más arriba tienen sus ventajas y desventajas, ya se han visto con mucho detalle al escribir este artículo. Se ha elegido la última variante de las enumeradas (biblioteca incGUI).



El terminal MetaTrader 5 se desarrolla y perfecciona de forma muy activa, por eso ciertos controles de la biblioteca propuesta se pueden considerar anacrónicos desde un punto de vista moral (en concreto, las franjas de desplazamiento), pero, no obstante, podemos utilizarlas. Para comenzar a utilizar la biblioteca, descargue los anexos al artículo "Controles gráficos personalizados. Parte 3. Formularios para MetaTrader 5", descomprímalos, coloque el archivo "incGUI_v3.mqh" en la carpeta Include, ubicada en la carpeta de datos del terminal.

Clase de formulario

Realizaremos todo el trabajo de creación de la interfaz gráfica en un archivo aparte "UniOscGUI.mqh". Lo primero que haremos es incluir la biblioteca:

#include <IncGUI_v3.mqh>

Realizamos una compilación de control. En la compilación se mostrarán varias advertencias sobre las que el compilador no había prevenido con anterioridad. Ahora, el compilador perfeccionado permitirá detectar estos defectos en el código e introducir los cambios correspondientes. En los anexos al artículo se puede encontrar el archivo corregido "inc_GUI_v4". En lugar de "IncGUI_v3.mqh", tenemos que incluir "IncGUI_v4.mqh" y "UniOscDefines.mqh".

#include <IncGUI_v4.mqh>

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

Guardamos una copia del indicador "iUniOsc" con el nombre "iUniOscGUI". Después de ello, podemos editar un poco el indicador "iUniOsc", ocultando los parámetros UseDefault y KeepPrev. En un indicador sin interfaz gráfica no tienen sentido, debemos asignarles el valor false:

bool UseDefault = false ;

bool KeepPrev = false ;

Con esto, podemos considerar el indicador "iUniOsc" finalizado por completo.

Vamos a continuar con el indicador "iUniOscGUI". Incluimos en él el archivo "UniOscGUI.mqh". En total se deben incluir tres archivos:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

#include <UniOsc/UniOscGUI.mqh>

Al compilar el indicador, se podrá comprobar el código y ver de inmediato la interfaz gráfica en el gráfico. Pero por el momento se ejecutará en el archivo "UniOscGUI.mqh".

La interfaz gráfica consituirá una ventana de diálogo, en cuya parte superior se ubicará una lista desplageble para elegir el oscilador. Más abajo tendremos un conjunto de controles que se corresponderá con cada oscilador concreto. Eso significa que en el archivo se ubicarán la clase para crear el formulario y un grupo de clases (clase padre y varias subclases) para crear controles en este formulario.

Comenzaremos por el formulario. Podrá encontrar una descripción paso a paso del proceso de creación del formulario en el artículo "Controles gráficos personalizados. Parte 3. Formularios para MetaTrader 5". Aquí vamos a ejecutar este proceso aplicado a nuestra tarea.

1. Del archivo "IncGUI_v4.mqh" copiamos la clase CFormTemplate al archivo "UniOscGUI.mqh" y cambiamos el nombre a CUniOscForm.

2. Establecemos las propiedades. Esto se hace en el método MainProperties() de la clase CUniOscForm. Configuramos las siguientes propiedades:

void MainProperties(){

m_Name = "UniOscForm" ;

m_Width = FORM_WIDTH;

m_Height = 150 ;

m_Type = 0 ;

m_Caption = "UniOsc" ;

m_Movable = true ;

m_Resizable = true ;

m_CloseButton = true ;

}

Preste atención: a la variable m_Heigh se le adjudica el valor de la constante FORM_WIDTH. En la etapa final del trabajo, habrá que elegir el tamaño adecuado del formulario y los controles, por eso, en la parte superior del archivo añadimos varias constantes:

#define FORM_WIDTH 210

#define SPIN_BOX_WIDTH 110

#define COMBO_BOX_WIDTH 110

Después de ello, podemos aplicar el formulario en el indicador. En el indicador, declaramos la variable externa UseGUI con el valor por defecto true (al principio de la ventana de propiedades):

input bool UseGUI = true ;

A continuación, después de las variables externas, declaramos la variable que es un puntero para la clase del formulario:

CUniOscForm * frm;

En la función OnInit() del indicador, si el valor de la variable UseGUI es igual a true, creamos un objeto y lo preparamos para su uso, llamando los métodos necesarios para establecer las propiedades adicionales:

frm= new CUniOscForm();

frm.Init();

frm.SetSubWindow( 0 );

frm.SetPos( 10 , 30 );

frm.Show();

En la función OnDeinit() ocultamos el formulario y eliminamos el objeto:

if ( CheckPointer (frm)== POINTER_DYNAMIC ){

frm.Hide();

delete (frm);

}

Desde la función OnChartEvent() llamamos el método Event():

void OnChartEvent ( const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

frm.Event(id,lparam,dparam,sparam);

}

Si colocamos ahora el indicador en el gráfico, podremos ver el formulario (fig. 2).



Fig. 2. Formulario creado por la clase CUniOscForm al colocar el indicador iUniOscGUI en el gráfico



Todos los botones del formulario funcionan: el formulario puede moverse con la ayuda del botón en la ventana superior izquierda (pulsar el botón e indicar la nueva ubicación del formulario con un click del ratón), también se puede minimizar (botón con el rectángulo en la esquina superior derecha). Al pulsar el botón con la cruceta, el formulario se cerrará, y además habrá que eliminar el indicador del gráfico. Para eliminar el indicador del gráfico, se usa la función ChartIndicatorDelete(). Para utilizar esta función, hay que conocer el número de la subventana del indicador. Dicho número se puede descubrir con la función ChartWindowFind(), y para ello, a su vez, hay que usar el nombre corto del indicador.

Al pulsar el botón de cierre del formulario, el método Event() retornará el valor 1. Comprobamos el valor retornado y, en caso necesario, eliminamos el indicador del gráfico:

int win= ChartWindowFind ( 0 ,ShortName);

ChartIndicatorDelete ( 0 ,win,ShortName);

ChartRedraw ();

Ahora, al pulsar el botón con cruceta, se ejecutará no solo el cierre del formulario, sino también la eliminación del indicador del gráfico.

Añadimos ahora al formulario el principal control: una lista desplegable para elegir el tipo de oscilador. Para crearla, se usa la clase CComBox. Añadimos el código a la clase CUniOscForm. Declaramos la variable para el objeto:

CComBox m_cmb_main;

Después, en el método OnInitEvent() llamamos el método Init() de la clase:

m_cmb_main.Init( "cb_main" , 100 , " select oscillator" );



Al método se transmite el nombre del control (el prefijo para los nombres de los objetos gráficos), la anchura del control y el rótulo junto al mismo.

En el método OnShowEvent() llamamos el método Show():

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );



Al llamar el método se indican las coordenadas de ubicación del elemento en el formulario (con una sangría de 10 píxeles a partir del ángulo superior izquierdo del espacio de usario del formulario).

En el método OnHideEvent() llamamos el método Hide():

m_cmb_main.Hide();

Si tiene lugar el evento de cambio de elección, en la lista principal será necesario cargar otro indicador. Esto se realizará con mayor comodidad en el archivo del indicador, por eso, el método Event() de la lista de osciladores se llamará, no desde el método EventsHandler() del formulario, sino desde la función OnChartEvent() del indicador. Procesamos el evento de inmediato:

int me=frm.m_cmb_main.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (me== 1 ){

Alert (frm.m_cmb_main.SelectedText());

}

Al método se le transmiten los parámetros estándar de evento del gráfico. En caso de que el método retorne 1, se abrirá la ventana de mensajes.

Es necesario rellenar la lista con variantes. Aquí podemos adoptar varios enfoques:



hacerlo todo en el método OnInitEvent() del formulario

añadir a la clase del formulario un método adicional y llamarlo desde el indicador tras el método Init()

invocar los métodos de la lista directamente desde el indicador.

Usaremos la tercera variante (pues exige la menor cantidad de código). En primer lugar, crearemos en el indicador una matriz con las variantes de los osciladores:

EOscUniType osctype[]={

OscUni_ATR,

OscUni_BearsPower,

OscUni_BullsPower,

OscUni_CCI,

OscUni_Chaikin,

OscUni_DeMarker,

OscUni_Force,

OscUni_Momentum,

OscUni_MACD,

OscUni_OsMA,

OscUni_RSI,

OscUni_RVI,

OscUni_Stochastic,

OscUni_TriX,

OscUni_WPR

};



A continuación, después de llamar frm.Init(), rellenamos la lista en el indicador y establecemos el punto elegido por defecto:

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (osctype);i++){

frm.m_cmb_main.AddItem( EnumToString (osctype[i]));

}

frm.m_cmb_main.SetSelectedIndex( 0 );

En esta etapa, podemos ralizar la comprobación. En el formulario debe representarse una lista desplegable con los tipos de oscilador, y al cambiar el punto elegido se deberá abrir una ventana con el texto correspondiente (fig. 3):



Fig. 3. Formulario con la lista de osciladores y la ventana de mensajes después de cambiar la elección en la lista

Controles en el formulario

Al principio del artículo se determinó el número máximo de parámetros externos por tipos (tres para introducir valores numéricos y cuatro para las enumeraciones estándar). Para introducir valores numéricos, usamos el elemento CSpinInputBox (campo de edición con botones) de la biblioteca incGUI, para las enumeraciones estándar, el elemento CComBox (lista desplegable). Al inicio del archivo con la clase de la interfaz gráfica declaramos las matrices con los valores de las enumeraciones estándar: ENUM_APPLIED_PRICE e_price[]={ PRICE_CLOSE ,

PRICE_OPEN ,

PRICE_HIGH ,

PRICE_LOW ,

PRICE_MEDIAN ,

PRICE_TYPICAL ,

PRICE_WEIGHTED

};



ENUM_MA_METHOD e_method[]={ MODE_SMA , MODE_EMA , MODE_SMMA , MODE_LWMA };



ENUM_APPLIED_VOLUME e_volume[]={ VOLUME_TICK , VOLUME_REAL };



ENUM_STO_PRICE e_sto_price[]={ STO_LOWHIGH , STO_CLOSECLOSE }; En la clase del formulario, declaramos las variables para los controles (tres del tipo CSpinInputBox y cuatro CComBox):

CSpinInputBox m_value1;

CSpinInputBox m_value2;

CSpinInputBox m_value3;



CComBox m_price;

CComBox m_method;

CComBox m_volume

CComBox m_sto_price;

En la clase del formulario, en el método OnInitEvent() inicializamos las listas desplegables (objetos de la clase CComBox) y las rellenamos usando las matrices declaradas anteriormente:

m_price.Init( "price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );

m_method.Init( "method" ,COMBO_BOX_WIDTH, " method" );

m_volume.Init( "volume" ,COMBO_BOX_WIDTH, " volume" );

m_sto_price.Init( "sto_price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

m_price.AddItem( EnumToString (e_price[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

m_method.AddItem( EnumToString (e_method[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

m_volume.AddItem( EnumToString (e_volume[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

m_sto_price.AddItem( EnumToString (e_sto_price[i]));

}

Puesto que para los diferentes indicadores en el formulario deberán representarse diferentes conjuntos de controles, crearemos las clases (básicas y subclases) para formar los conjuntos. La clase básica es CUniOscControls, más abajo se muestra su plantilla:

class CUniOscControls{

protected :

CSpinInputBox * m_value1;

CSpinInputBox * m_value2;

CSpinInputBox * m_value3;

CComBox * m_price;

CComBox * m_method;

CComBox * m_volume;

CComBox * m_sto_price;

public :

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

...

}

void Hide(){

...

}

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

...

return ( 0 );

}

virtual void InitControls(){

}

virtual void Show( int x, int y){

}

virtual int FormHeight(){

return ( 0 );

}

};

Al comenzar a usar un objeto de esta clase, se llamará el método SetPointers(), a dicho método se le transmiten los punteros a todos los controles, y en el método se guardan en sus propias variables de clase:

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

m_value1= GetPointer (value1);

m_value2= GetPointer (value2);

m_value3= GetPointer (value3);

m_price= GetPointer (price);

m_method= GetPointer (method);

m_volume= GetPointer (volume);

m_sto_price= GetPointer (sto_price);

}

Estos punteros se usan para ocultar todos los controles (método Hide()):

void Hide(){

m_value1.Hide();

m_value2.Hide();

m_value3.Hide();

m_price.Hide();

m_method.Hide();

m_volume.Hide();

m_sto_price.Hide();

}

Se procesarán sus eventos (método Event()):

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

int e1=m_value1.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e2=m_value2.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e3=m_value3.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e4=m_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e5=m_method.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e6=m_volume.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e7=m_sto_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (e1!= 0 || e2!= 0 || e3!= 0 || e4!= 0 || e5!= 0 ||e6!= 0 || e7!= 0 ){

return ( 1 );

}

return ( 0 );

}

Los métodos restantes son virtuales, cada oscilador tendrá su código en las subclases. El método Show() se usará para representar los controles. El método FormHeight() retornará la altura del formulario. El método InitControls() se usa solo para cambiar los rótulos junto a los controles (fig. 4).



Fig. 4. Diferentes rótulos junto a un mismo control en diferentes osciladores

El asunto es que los controles de la biblioteca incGUI disponen solo del conjunto mínimo de métodos y no tienen métodos para cambiar los rótulos. Sin embargo, las clases se han desarrollado de tal forma que en caso necesario, el rótulo se podrá modificar llamando el método Init(). Puesto que el cambio de rótulo se ejecuta con el método Init(), el método se llama InitControls().

Vamos a ver varias subclases. La más sencilla de ellas es para el indicador ATR, la más compleja, para Stochastic.

Para ATR:

class CUniOscControls_ATR: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " ma_period" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

}

int FormHeight(){

return ( 70 );

}

};

En el método InitContrlos() se ejecuta la llamada del método Init() del control, lo más importante (para ello se ha tenido que hacer este método virtual) es transmitir el texto del rótulo "ma_period", que se representará a la derecha del elemento de control.

En el método Show() de la clase del formulario se ejecuta la llamada del método Show() de la clase CUniOscControls, cuando se da la llamada, se indican las coordenadas de la esquina superior izquierda del primer elemento (superior) de control. El método FormHeight() simplemente retorna el valor.

Para Stochastic:

class CUniOscControls_Stochastic: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Kperiod" );

m_value2.Init( "value2" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Dperiod" );

m_value3.Init( "value3" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " slowing" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

m_value2.Show(x,y+ 20 );

m_value3.Show(x,y+ 40 );

m_method.Show(x,y+ 60 );

m_sto_price.Show(x,y+ 80 );

}

int FormHeight(){

return ( 150 );

}

};

En el método Show() se ejecuta el cálculo de las coordenadas para cada control, el resto debería resultar comprensible.

Y al fin, vamos a analizar propiamente la adición de controles al formulario. En la clase del formulario declaramos la variable-puntero a la clase con los controles:

CUniOscControls * m_controls;

En el destructor, eliminamos el objeto:

void ~CUniOscForm(){

delete (m_controls);

}

Añadimos a la clase del formulario el método SetType(). Este método se llamará para indicar el tipo de oscilador usado.

void SetType( long type){

if ( CheckPointer (m_controls)== POINTER_DYNAMIC ){

delete (m_controls);

m_controls= NULL ;

}



switch ((EOscUniType)type){

case OscUni_ATR:

m_controls= new CUniOscControls_ATR();

break ;

case OscUni_BearsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BearsPower();

break ;

case OscUni_BullsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BullsPower();

break ;

case OscUni_CCI:

m_controls= new CUniOscControls_CCI();

break ;

case OscUni_Chaikin:

m_controls= new CUniOscControls_Chaikin();

break ;

case OscUni_DeMarker:

m_controls= new CUniOscControls_DeMarker();

break ;

case OscUni_Force:

m_controls= new CUniOscControls_Force();

break ;

case OscUni_Momentum:

m_controls= new CUniOscControls_Momentum();

break ;

case OscUni_MACD:

m_controls= new CUniOscControls_MACD();

break ;

case OscUni_OsMA:

m_controls= new CUniOscControls_OsMA();

break ;

case OscUni_RSI:

m_controls= new CUniOscControls_RSI();

break ;

case OscUni_RVI:

m_controls= new CUniOscControls_RVI();

break ;

case OscUni_Stochastic:

m_controls= new CUniOscControls_Stochastic();

break ;

case OscUni_TriX:

m_controls= new CUniOscControls_TriX();

break ;

case OscUni_WPR:

m_controls= new CUniOscControls_WPR();

break ;

}



m_controls.SetPointers(m_value1,m_value2,m_value3,m_price,m_method,m_volume,m_sto_price);

m_controls.InitControls();



m_value1.SetReadOnly( false );

m_value2.SetReadOnly( false );

m_value3.SetReadOnly( false );



m_value1.SetMinValue( 1 );

m_value2.SetMinValue( 1 );

m_value3.SetMinValue( 1 );



m_Height=m_controls.FormHeight();



}

Al inicio del método se ejecuta la eliminación del objeto, si existía este. A continuación, dependiendo del tipo de indicador, se ejecuta la carga de la clase correspondiente. Debajo del método se llama el método SetPointers(), y el método InitControls(). Después se ejecutan unas cuantas acciones adicionales: para los controles SpinBox se activa la entrada desde el teclado (llamada del método ReadOnly()), se establecen los valores mínimos (llamada del método SetMinValue()), y a la variable m_Height se le asigna un nuevo valor de altura del formulario.

En los métodos OnShowEvent() y OnHideEvent() los formularios se llaman con los métodos correspondientes m_controls:

void OnShowEvent( int aLeft, int aTop){

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );

m_controls.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 + 20 );

}

void OnHideEvent(){

m_cmb_main.Hide();

m_controls.Hide();

}

Queda "reavivar" los eventos del objeto m_controls. Añadimos al indicador en la función OnChartEvent() la llamada del método Event():

int ce=frm.m_controls.Event(id,lparam,dparam,sparam);

Añadimos a OnInit() del indicador la llamada del método SetType() del formulario (después de la llamada del método SetSelectedIndex()):

frm.SetType(_Type);

Después de la carga del oscilador hay que lograr que en el formulario se representen los valores de sus parámetros, para ello, añadimos el método SetValues() a la clase del formulario:

void SetValues( int period1,

int period2,

int period3,

long method,

long price,

long volume,

long sto_price

){



m_value1.SetValue(period1);

m_value2.SetValue(period2);

m_value3.SetValue(period3);



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

if (price==e_price[i]){

m_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

if (method==e_method[i]){

m_method.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

if (volume==e_volume[i]){

m_volume.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

if (sto_price==e_sto_price[i]){

m_sto_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



}

En el método SetValues(), para los elementos del tipo SpinBox los valores se establecen tal como son, y para las enumeraciones se realiza la búsqueda del índice en las matrices con los valores de las enumeraciones. Llamamos el método SetValues() tras la llamada del método SetType():

frm.SetValues(_Period1,_Period2,_Period3,_MaMethod,_Price,_Volume,_StPrice);

En esta etapa, la interfaz gráfica se puede considerar totalmente lista (fig. 5), pero por el momento, el indicador no sabe reaccionar a ella.



Fig. 5. Aspecto de la ventana con los controles para el indicador ATR

Finalizando la creación del oscilador universal

Las clases del oscilador ya están listas, las clases de la interfaz gráfica también, solo queda unirlas. En esta etapa, la función OnChatEvent() deberá tener el aspecto siguiente: