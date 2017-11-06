Busca automática de divergências e convergência

Conteúdo

Introdução

O termo divergência vem da palavra latina divergĕre (dobrar para diversos lados). A divergência é geralmente definida como uma discrepância nas leituras dos indicadores e no movimento dos preços. O termo antônimo é convergência, proveniente da palavra latina convergĕre (convergir). Existem sistemas mais amplos de classificação de divergência/convergência, incluindo definições como divergência oculta, divergência estendida, divergências de classes A, B e C, etc.

Neste artigo, primeiro examinaremos os termos básicos: divergência e convergência. Logo depois, deter-nos-emos noutros métodos de classificação, realizaremos uma análise comparativa, bem como identificaremos suas vantagens e desvantagens. Finalmente, desenvolveremos nossa própria classificação, mais completa e sem quaisquer inconvenientes, bem como um indicador universal para pesquisar e exibir convergências/divergências no gráfico.

Divergência e convergência (definição)

Bem, a divergência é uma discrepância nas leituras dos indicadores e no movimento dos preços. A convergência, por sua vez, tem o significado oposto. De acordo com essa lógica, se a divergência é uma discrepância nas leituras dos indicadores e no movimento do preço, é possível concluir que a convergência significa conformidade. No entanto, este não é o caso, uma vez que a conformidade não pode ser equiparada à convergência.

Para que ambos os termos - divergência e convergência - tenham um significado mais preciso, eles precisam de definições mais estreitas. Vejamos os gráficos de preços e indicadores. Se o preço sobe, enquanto o indicador cai, temos uma divergência. Se o preço cai, enquanto o indicador sobe, temos uma convergência (Fig. 1).



Fig. 1. Discrepância nas direções do movimento do preço e dos indicadores. À esquerda, o preço se move para cima,

enquanto o indicador se move para baixo, ou seja, divergência. À direita, o preço cai, enquanto o indicador sobe, isto é, convergência

Estamos acostumados ao fato de que o indicador geralmente é colocado abaixo do gráfico de preços, portanto esta definição parece aceitável à primeira vista. No entanto, se invertermos as posições do indicador e do gráfico de preços, tudo muda radicalmente, uma vez que a divergência se transforma em convergência e vice-versa (Fig. 2).



Fig. 2. Discrepância nas direções do movimento do preço e dos indicadores. À esquerda, o preço se move para cima,

enquanto o indicador se move para baixo, convergência. À direita, o preço cai, enquanto o indicador sobe, divergência

Agora demos uma olhada nas Figuras 1 e 2. do ponto de vista da escolha da direção do trade. Suponhamos que o preço suba, enquanto o indicador se move para baixo, e então decidimos vender. Seguindo a analogia, devemos comprar quando o preço se move para baixo, e o indicador, para cima (Fig. 3). 3).



Fig. 3. À esquerda, condições para vender, o preço e o indicador divergem. À direita, condições

para comprar (semelhantes à venda), o preço e o indicador convergem

Acontece que durante a venda o preço e a leitura do indicador divergem, e durante a compra, eles convergem, ou seja, num caso, observa-se a divergência, enquanto que num outro, a convergência. Embora as condições de compra e venda sejam idênticas, são opostas de maneira espelhada. Isto significa que podemos chamar uma das condições de baixa, enquanto a segunda, de alta. Quer dizer que, para definir convergência e divergência, não basta saber se o indicador está abaixo do gráfico de preços.

Pode-se acrescentar que as definições fornecidas têm a ver com a direção de venda, enquanto para comprar é o oposto. Mas existe uma versão mais simples e precisa da definição baseada na própria essência da análise técnica. Se adicionarmos à definição de divergência e convergência o pressuposto do movimento futuro de preço, tudo se tornará mais simples e conciso.



A divergência é um sinal de reversão do preço, que apresenta a falta de correspondência entre as leituras do indicador e a direção do movimento do preço

Uma vez que este é um sinal de reversão, para a venda, o preço deve subir, enquanto para compra, ele deve cair. Para que a discrepância referida apareça, o indicador deve se mover para baixo e para cima, respectivamente. Nesta definição, a venda é usada como uma direção de referência, enquanto o indicador deve ser colocado sob o gráfico de preços. A divergência mostrada na Fig. 3 segue esta definição.

Como a convergência é o oposto em relação à divergência: agora, o preço deve ir para baixo, enquanto o indicador, para cima. No entanto, a direção do preço prevista não muda. Assim, obtemos a seguinte definição de convergência:

A convergência é um sinal de continuação da tendência, que apresenta a falta de correspondência entre as leituras do indicador e a direção do movimento do preço

Como este é um sinal de continuação, para venda, o preço deve se mover para baixo, enquanto que para compra, para cima. Para que o movimento dos preços não seja consistente com as leituras do indicador, ele deve ir para cima e para baixo, respectivamente (Fig. 4).



Fig. 4. Sinais de convergência

Claro, pode-se argumentar se a divergência é um sinal de reversão e a convergência é um sinal de continuação. Mas isso já é uma questão de aplicação prática das possibilidades de análise técnica.

A Fig. 5 mostra sinais de divergência e convergência simultaneamente para permitir que você domine a terminologia.



Fig. 5. Sinais de divergência e convergência

Métodos para determinar a direção do movimento do preço e do indicador

Até agora, em nossos gráficos, as linhas de preços e indicador eram retas. Mas esta é uma abstração que não tem nada a ver com o movimento dos preços reais. Portanto, consideremos os métodos que podem ser usados ​​para definir a direção do preço e do indicador e detectar uma divergência. Então, examinaremos os sistemas de classificação de divergências na prática.

Em geral, primeiro precisamos identificar os preços ou os picos e fundos do indicador no gráfico e, em seguida, comparar seus valores. A divergência de alta (sinais de compra) é detectada pelos fundos: se um fundo for maior do que o anterior, então o indicador estará apontando para cima, e vice-versa. A divergência de baixa (sinais de venda) é detectada pelos picos. Existem três maneiras de detectar pontos extremos no gráfico.

Por barras. Ao superar o valor limite do último mínimo/máximo. Valor máximo/mínimo numa posição acima/abaixo da linha central do indicador. Definição de picos/ fundos usando barras. Utilizamos o número de barras do pico/fundo. Por exemplo, se o parâmetro for 2, o valor do indicador na barra superior - do pico - deve exceder duas barras à esquerda e duas à direita. Por conseguinte, o valor para o fundo deve ser menor do que para as barras vizinhas (Fig. 6).

Fig. 6 Definição de picos/ fundos usando duas barras. Definição de pico à esquerda. Na barra, marcada com a seta, tornou-se

conhecida a formação do pico com a marca de seleção. Definição de fundo à direita O número de barras necessárias à esquerda e à direita do pico/fundo pode variar: por exemplo, 5 à esquerda e 2 à direita (Fig. 7).

Fig. 7. O topo definido por cinco barras à esquerda e duas à direita Definição de picos/ fundos usando valor limite. Quando o indicador se move para cima, o sistema segue seu valor máximo. Nas barras sem um novo valor extremo, o valor atual é comparado com máximo/mínimo previamente fixado. Se a diferença exceder o limite definido pelo parâmetro externo, assume-se que o indicador mudou de direção, enquanto a barra, na qual o valor máximo/mínimo foi atingido, é considerada o pico/fundo (Fig. 8).

Fig. 8. Definição de picos e fundos usando valor limite. O valor limite é exibido no canto superior esquerdo.

Até a barra 2 o indicador se move para cima, na barra 2 é fixado o valor máximo, na barra 5 o valor

diminui para o valor limite, o que indica da mudança na direção doindicador. Na barra 6 o indicador novamente

ultrapassa o valor limite e altera a direção, e assim por diante. A variação por barras é o mais conveniente, uma vez que não depende do indicador. Em contraste, o valor limite depende do tipo de indicador. Por exemplo, para o RSI com uma faixa de oscilação de 0-100, o valor limite pode ser de cerca de 5. Para o Momentum, o limite é de 0.1-1, uma vez que o indicador flutua ligeiramente em torno do nível de 100. Além disso, a magnitude dessas flutuações depende do timeframe. Isso complica ainda mais o uso do valor limite.

Valor máximo/mínimo numa posição acima/abaixo da linha central do indicador. Este método é usado com menos frequência do que outros. Também depende do indicador usado, uma vez que nem todos os indicadores têm um valor médio de 0 (por exemplo, o valor médio do RSI é de 50). Mas sua principal desvantagem é um forte atraso (Fig. 9).

Fig. 9. Definição de picos/ fundos atravessando a linha central. Nós saberemos sobre o pico 1 somente depois

que a linha central é cruzada na barra identificada como 2. Nós saberemos sobre o pico 3

depois do cruzamento na barra identificada como 4

Sistemas de classificação de divergência Você pode encontrar muitos artigos sobre divergência na web. Eles descrevem uma variedade de abordagens que diferem na terminologia e princípios de sistematização da divergência e convergência. Podem-se encontrar a divergência simples, clássica, oculta e estendida. Há autores que as dividem em classes A, B e C. Não vamos analisar as fontes primárias neste artigo. Em vez disso, estudaremos alguns dos tipos selecionados.

Divergência clássica. Este tipo já foi descrito acima e mostrado na Fig. 5. Divergência oculta. A divergência oculta difere da clássica no que diz respeito à direção do movimento dos preços e dos indicadores. Em outras palavras, a divergência oculta é semelhante à convergência. Divergência estendida. Até agora, discutimos apenas as orientações ascendente e descendente do movimento do preço e do indicador. Se for considerado o movimento horizontal, haverá mais variações. Apesar das múltiplas variações que podemos obter ao combinar as três direções do movimento dos preços e as três direções do movimento do indicador, apenas foi identificada a variação da divergência estendida: Movimento do preço horizontal, o indicador em baixa: divergência estendida de baixa (sinal de venda)

Movimento do preço horizontal, o indicador em alta: divergência estendida de alta (sinal de compra)

Classes: A, B, C. Classe А é divergência clássica, enquanto as classes B e C são variações da divergência estendida.

Classe B:

Movimento do preço horizontal, o indicador em baixa: divergência de baixa (sinal de venda)



Movimento do preço horizontal, o indicador em alta: divergência de alta (sinal de compra)

Classe С:

Preço em alta, picos do indicador num mesmo nível: divergência de baixa (sinal de venda)



Preço em baixa, fundos do indicador num mesmo nível: divergência de alta (sinal de compra)

Como podemos ver, as classes B e С são variações da divergência estendida, sendo que a variação B atende completamente a definição mencionada.

Minha primeira impressão após navegar na rede e estudar materiais sobre divergência é que falta terminologia clara e variações. Por isso, analisaremos as diferentes variações para combinar as direções do preço e dos indicadores, e sistematizá-las-emos. Sistematização completa dos movimentos dos preços e dos indicadores Primeiro, definiremos duas possíveis direções de movimento do preço e do indicador.

Duas direções de movimento: para cima e para baixo. Três direções de movimento: para cima, para baixo e horizontal.

O primeiro caso fornece apenas quatro possíveis combinações. Daremos uma olhada neles usando sinais de venda como exemplo.

Preço para acima, indicador para acima. Preço para cima, indicador para baixo (divergência). Preço para baixo, indicador para cima (convergência). Preço para baixo, indicador para baixo. Agora que, na seção anterior, lidamos com métodos de definição de direção, vamos visualizar essas variações (Fig. 10).



Fig. 10. Todas as combinações possíveis dos movimentos do preço e dos indicadores, em caso de duas direções disponíveis No caso de três direções, já pode haver nove combinações. Preço para acima, indicador para acima. Preço para cima, indicador para cima. Preço para cima, indicador para baixo (divergência). Preço horizontal, indicador para cima. Preço horizontalmente, indicador horizontal. Preço horizontal, indicador para baixo. Preço para baixo, indicador para cima (convergência). Preço para baixo, indicador horizontal. Preço para baixo, indicador para baixo. Todas essas combinações são exibidas na Fig. 11.

Fig. 11. Todas as combinações possíveis dos movimentos do preço e dos indicadores, em caso de três direções disponíveis Se você criar um indicador que lhe permite escolher qualquer uma das variações consideradas, poderá escolher a divergência, a convergência, a divergência oculta ou estendida que você acha correta. Em outras palavras, obtemos um indicador universal útil mesmo para aqueles que não concordam com a sistematização e as definições dadas neste artigo.



Divergência tripla

Até agora, a direção do preço e o movimento do indicador foram determinados por dois pontos: para cima, para baixo e horizontal. Podemos adicionar o terceiro ponto para aumentar o número de possíveis variações de movimento do preço e do indicador. No total, existem nove variações:

Para cima, para cima. Para cima, horizontal. Para cima, para baixo. Horizontal, para cima. Horizontal, horizontal. Horizontal, para baixo. Para baixo, para cima. Para baixo, horizontal. Para baixo, para baixo.

Neste caso, seria mais correto falar da forma do movimento e não da direção. Os tipos de movimento definidos por três picos são exibidos na Fig. 12.



Fig. 12. Vários movimentos possíveis com base em três picos

Os movimentos apropriados com base em fundos são exibidos na Fig. 13.



Fig. 13. Vários movimentos possíveis com base em três fundos

Ao combinar 9 tipos de movimento do preço com 9 tipos de movimento do indicador, podemos obter 81 variações da divergência tripla.

Assim, pode-se determinar o movimento por qualquer número de pontos. Se acrescentarmos um quarto ponto, teremos 81 variações do movimento do preço ou do indicador e 6561 (81*81) possíveis versões de sua combinação. Claro, quanto mais variações possíveis, é menos provável elas serem encontradas. Talvez, não há sentido na aplicação do quarto ponto, mas o indicador no artigo atual não tem limitações no número de pontos usados ​​para definir o tipo de movimento.

Indicador universal para definir a divergência

Agora que lidamos com a teoria, procedamos a desenvolver o indicador.

Escolha do oscilador. Para não ser limitado por um único oscilador para definir a divergência, usaremos o oscilador universal descrito neste artigo. Entre seus anexos: iUniOsc (oscilador universal) e iUniOscGUI (o mesmo oscilador com uma interface gráfica do usuário). Usaremos a versão básica, iUniOsc.

Criação de um novo indicador. Criemos um novo indicador iDivergence, no MetaEditor. Usaremos a função OnCalculate. A função OnTimer() não será necessária. Marcamos a opção "indicador em uma janela separada". Criamos três buffers: uma linha de exibição do oscilador e dois buffers de seta para desenhar setas no caso de uma divergência. Depois que um novo arquivo é aberto no editor, mudamos os nomes dos buffers: 1 - buf_osc, 2 - buf_buy, 3 - buf_sell. Os nomes devem ser alterados onde são declarados os arrays, bem como na função OnInit(). Também podemos ajustar as propriedades dos buffers: indicator_label1, indicator_label2, indicator_label3 - os valores dessas propriedades são exibidos no balão de informações ao passar o mouse sobre a linha ou o rótulo do indicador, bem como na janela de dados. Vamos chamá-los "osc", "buy", "sell".

Uso do oscilador universal. Inserimos todos os parâmetros externos do indicador iUniOsc no novo indicador. Os parâmetros ColorLine1, ColorLine2 e ColorHisto não são necessários na janela de propriedades. Nós os esconderemos. O parâmetro Type possui o tipo personalizado OscUni_RSI descrito no arquivo UniOsc/UniOscDefines.mqh. Incluiremos este arquivo. Por padrão, o valor do parâmetro Type é definido como OscUni_ATR - indicador ATR. Mas o indicador ATR não depende da direção do movimento do preço, o que significa que não é adequado para determinar a divergência. Portanto, configuramos o OscUni_RSI - indicador RSI como padrão:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh> input EOscUniType Type = OscUni_RSI; input int Period1 = 14 ; input int Period2 = 14 ; input int Period3 = 14 ; input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ; input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ; color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ; color ColorLine2 = clrRed ; color ColorHisto = clrGray ;

Declaramos o identificador do oscilador universal abaixo das variáveis ​​externas:

int h;

Carregamos o oscilador universal no início da função OnInit():

h= iCustom ( Symbol (), Period (), "iUniOsc" , Type, Period1, Period2, Period3, MaMethod, Price, Volume , StPrice, ColorLine1, ColorLine2, ColorHisto); if (h== INVALID_HANDLE ){ Alert ( "Can't load indicator" ); return ( INIT_FAILED ); }

Na função OnCalculate(), copiamos os dados do oscilador universal para o buffer buf_osc:

int cnt; if (prev_calculated== 0 ){ cnt=rates_total; } else { cnt=rates_total-prev_calculated+ 1 ; } if ( CopyBuffer (h, 0 , 0 ,cnt,buf_osc)<= 0 ){ return ( 0 ); }

Nesta fase, podemos verificar se as ações executadas são corretas anexando o indicador iDivergence ao gráfico. Se tudo for feito corretamente, poder-se-á ver a linha do oscilador na sub-janela.

Definição dos valores extremos do oscilador. Já consideramos três maneiras de definir valores extremos. Vamos incluí-las no indicador e fornecer a possibilidade de selecionar qualquer um deles (variável externa com uma lista suspensa). Na pasta Include, criamos a pasta UniDiver, na qual devem estar localizados todos os arquivos adicionais com o código. Criamos o arquivo anexado UniDiver/UniDiverDefines.mqh, nele escrevemos a enumeração EExtrType:

enum EExtrType{ ExtrBars, ExtrThreshold, ExtrMiddle };

Opções de enumeração:

ExtrBars — por barras;

— por barras; ExtrThreshold — ao superar o valor limite do último mínimo/máximo.

— ao superar o valor limite do último mínimo/máximo. ExtrMiddle — valor máximo ou mínimo quando o indicador se encontra acima ou abaixo do seu ponto médio.

No indicador, criamos o parâmetro externo ExtremumType e o inserimos acima de todos os outros parâmetros externos. Ao definir valores extremos por barras, serão necessários dois parâmetros, isto é, o número de barras à esquerda e à direita do valor extremo, enquanto ao definir por limite, precisaremos do parâmetro para calcular o valor limite:

input EExtrType ExtremumType = ExtrBars; input int LeftBars = 2 ; input int RightBars = - 1 ; input double MinMaxThreshold = 5 ;

Implementaremos a possibilidade de usar um parâmetro, RightBars ou LeftBars, além de usar os dois de uma só vez. RightBars é igual a -1 por padrão. Isso significa que não é usado e o valor do segundo parâmetro deve ser atribuído a ele.

Classes de definição de valores extremos. Não há necessidade de alterar o método de definição de valor extremo durante o trabalho do indicador, portanto, é mais razoável usar POO em vez de os dois operadores 'if' e 'switch'. Criamos a classe base e três classes filho para os três métodos de definição do valor extremo. Uma dessas classes filho deve ser selecionada ao inicializar o indicador. Essas classes devem ser usadas tanto para definir valores extremos quanto para realizar todos os trabalhos necessários para encontrar a divergência. Elas são diferentes apenas nas formas de definir valores extremos, enquanto a definição de convergência é completamente idêntica em todos os casos. Portanto, a função de definição de divergência deve estar localizada na classe base e ser chamada a partir de classes filho. Mas, primeiro, precisamos fornecer um acesso fácil a todos os valores extremos dos indicadores (como foi feito com os picos do ZigZag no artigo Ondas de Wolfe).

A estrutura SExtremum é usada para armazenar dados sobre o valor extremo. A descrição da estrutura está localizada no arquivo UniDiverDefines:

struct SExtremum{ int SignalBar; int ExtremumBar; datetime ExtremumTime; double IndicatorValue; double PriceValue; };

Atribuição dos campos da estrutura:

SignalBar — barra em que se tornou conhecida a formação de um valor extremo

— barra em que se tornou conhecida a formação de um valor extremo ExtremumBar — barra com um valor extremo

— barra com um valor extremo ExtremumTime — tempo da barra com um valor extremos

— tempo da barra com um valor extremos IndicatorValue — magnitude do indicador no valor extremo

— magnitude do indicador no valor extremo PriceValue — magnitude do preço na barra com um valor extremo

