Conteúdo

Introdução

As ondas de Wolfe são uma figura da análise gráfica descoberta e descrita em detalhe por Bill Wolfe. Externamente, a figura é semelhante a um triângulo ou cunha (Woolf chamava-lhe cunha crescente), e tem uma série de nuances. Este método gráfico, proposto por Bill Wolfe, torna possível não só identificar a forma e, assim, determinar o tempo e a direção de entrada, mas também prever o alvo, que deve atingir o preço, e o tempo para alcançá-lo.

Neste artigo, vamos examinar em pormenor as regras para encontrar e interpretar as ondas de Wolfe. Com base no indicador ZigZag do artigo "ZigZag universal" criaremos um indicador para sua detecção automática e exibição no gráfico. Adicionalmente será criado um Expert Advisor simples que opera de acordo com o indicador obtido. Isto permite verificar o trabalho do indicador e obter uma primeira impressão sobre o método de análise gráfica proposto por Bill Wolfe e discutido neste artigo.

Regras para determinar ondas de Wolfe

Consideremos as ondas de Wolfe como mostra o exemplo de compra (fig. 1). O preço forma dois fundos (linha azul, pontos 1 e 3) e dois picos decrescentes (pontos 2 e 4). Após a reversão e formação do pico no ponto 4, o preço continua a cair, quando o preço forma a linha 1—3, é executada a compra (ponto 5).



Fig. 1. Ondas de Wolfe para compra. A linha azul é o preço, enquanto a linha vermelha consiste numa construção para definir o alvo. A entrada é realizada no ponto 5, o alvo, no ponto 7

O ponto 6, obtido pela intersecção das linhas 1—3 e 2—4, determina o tempo para atingir o alvo. O valor do alvo (ponto 7) é definido como a intersecção entre as linhas 1—4 e a linha vertical que passa pelo ponto 6. Não existe um algoritmo de cálculo do nível Stop-Loss no método, só é recomendado usá-lo a seu critério. Bem, com isso acabavam as regras de definição destas ondas no livro de Wolfe.

Ao desenvolver o indicador para este artigo, foram adicionadas algumas regras.

O ponto 3 deve ser significativamente inferior ao ponto 1, isto é conseguido através da verificação da condição: v3<v1-d1 Onde: v3 — nível do ponto 3;

v1 — nível do ponto 1;

d1 — distância vertical entre os pontos 1 e 2 (segmento 1''-2''), multiplicada pelo coeficiente K1 (o coeficiente K1 é um parâmetro na janela de propriedades, por padrão 0.1).

A linha 1—4, que determina o alvo, deve ser dirigida para cima, isto é, o ponto 4 deve ser significativamente superior ao ponto 1. Para fazer isso, é verificada a condição: v4>v1+d1; onde v4 é o nível do ponto 4. O ponto 4 deve ser significativamente inferior ao ponto 2, isto é conseguido através da verificação da condição: v4<v2-d2; onde v2 é o nível do ponto 2; d2 é a distância vertical entre os pontos 2 e 3 (segmento 2''-3'')? multiplicada pelo coeficiente K2 (o coeficiente K2 é um parâmetro na janela de propriedades, por padrão 0.1). As linhas 2-4 e 1-3, que determinam o tempo para atingir o alvo, devem ser cruzadas da direita, para esta altura 2-2' deve ser significativamente superior à altura 4-4'. Esta condição é verificada usando: h2-h4>K3*h2; onde h2 é o valor do segmento 2-2'; h4 é o valor do segmento 4-4'; K3 é o coeficiente (o coeficiente K3 é um parâmetro na janela de propriedades, por padrão 0.1).

As regras delineadas aqui não pretendem ter precisão absoluta. Mais tarde, no artigo, será descrito em detalhe o processo de criação do indicador. Após lê-lo, você poderá ajustar o código de acordo com suas próprias opiniões e ideias.

Seleção do ZigZag para modificações

Antes de começar, baixamos o aplicativo anexo ao artigo "ZigZag universal", nele existem muitas variantes do indicador ZigZag. Determinam qual tomaremos como base. Imediatamente eliminamos as variantes iUniZigZagPrice e iUniZigZagPriceSW, projetadas para calcular o ZigZag a partir de qualquer outro indicador, localizado no gráfico, e, portanto, de interesse apenas para observação visual e análise. Os outros indicadores são mais interessantes, uma vez que podem ser utilizados para a elaboração de Expert Advisors. Também excluímos as variantes iCloseZigZag e iHighLowZigZag, porque se trata de apenas exemplos iniciais de criação do ZigZag. Ficam duas variantes: iUniZigZag e iUniZigZagSW. O iUniZigZagSW é preferível, já que funciona numa subjanela, tendo melhores oportunidades. No entanto, também foi anexado mais um indicador, isto é, o iUniZigZagSWEvents, ele é um exemplo de uso da função iCustom() para acessar o indicador iUniZigZagSW. Nesta variante, paramos, uma vez que ela não só permite usar todos os recursos do indicador iUniZigZagSW, mas também separar completamente o código de identificação - das ondas de Wolfe - do código do ziguezague.

O indicador iUniZigZagSWEvents é exibido no gráfico de preço, usando quatro buffers: dois com setas e dois com pontos, exatamente o que se precisa para reconhecer as ondas de Wolfe. Os lugares de figuras serão exibidos por setas, enquanto os níveis-alvo, por pontos. Graças aos objetos gráficos, nomeadamente, a linha de tendência, o indicador a ser criado desenha as ondas e todas as construções para definir o alvo. Ao desdenhar um segmento de linha, sem prolongação, a linha de tendência torna-se muito conveniente para mostrar as diferentes construções.

As ondas de Wolfe são usadas ​​não só para determinar o momento e direção de entrada, mas também para fins de previsão. Por isto, ao utilizar o indicador iUniZigZagSW surgem dificuldades. O indicador tem o parâmetro SrcSelect para selecionar a fonte de dados a serem analisados, segundo os quais é construído o ZigZag. É possível selecionar uma das quatro opções:

Src_HighLow — segundo preços high e low;

Src_Close — segundo preços close;

Src_RSI — segundo o indicador RSI;

Src_MA — segundo o indicador MA.

Com base no indicador criado no artigo será construído o Expert Advisor. Portanto, se for construído um ZigZag a partir do preço, para instalar o Take-Profit será possível usar o alvo previsto. Também não surgirão problemas com a exibição do alvo no gráfico. Se o ZigZag for construído segundo o RSI (SrcSelect=Src_RSI), o alvo previsto não será para o preço, mas sim para o indicador RSI. Quer dizer, se o indicador RSI alcançar o valor-alvo, será necessário executar o fechamento de mercado, e ainda mais importante é que não poderão ser exibidos o preço-alvo e as construções auxiliares no gráfico.

Ao utilizar o ZigZag segundo o preço (Src_HighLow ou Src_Close), no gráfico serão exibidos o preço-alvo e as construções, e noutros casos será mostrada somente a seta indicando a figura encontrada e sua direção. O valor-alvo será contido no buffer de indicador adequado (para poder executar o fechamento de mercado no Expert Advisor ou para quaisquer outros fins), mas não será exibido.

Muito provavelmente, a ideia de fechamento de mercado quando o indicador atinge o nível-alvo será inviável na prática. Na verdade, a maioria dos indicadores mudam seus valores dentro de um intervalo limitado, e o resultado da construção do alvo pode sair desses limites. No entanto, em todos os casos, o buffer conterá o valor-alvo.

Recolha de dados de picos de ZigZag

Passamos a lidar com a criação do indicador. No editor, abrimos o arquivo iUniZigZagSWEvents e salvamo-lo com o nome iWolfeWaves. É nele que trabalharemos.

Seria bastante cômodo ter acesso a todos os picos de ZigZag, para que não seja necessário procurá-los no histórico. Criaremos uma matriz para guardá-los. Agora ao alterar a direção do ZigZag, será adicionado à matriz um novo elemento. Se o indicador simplesmente estender o último segmento (atualizar o extremo), será atualizado o último elemento da matriz.

Para cada pico, salvaremos seu valor, direção e índice de barra, no qual ela se encontra (numeração dos índices - da esquerda para a direita). Para isso usaremos uma estrutura de três campos: struct SPeackTrough{ double Val; int Dir; int Bar; }; Criaremos a matriz destas estruturas: SPeackTrough PeackTrough[]; Se apenas fosse usado o ZigZag segundo high e low (SrcSelect = Src_HighLow), ao alterar a direção, bastaria aumentar a matriz, definir os valores e atulaizar o último elemento à medida que seja estendido o último segmento do indicador. No que diz respeito ao ZigZag, a situação se dificulta segundo o preço close (SrcSelect = Src_Close) ou segundo os dados de qualquer outro indicador. À medida que a barra, na qual houve uma alteração de diração, se formar, o ZigZag pode voltar ao estado original (anterior ao fechamento da formação da barra). Isto significa que, ao contar novamente a mesma barra, a matriz para os picos será devolvida ao estado que tinha na barra anterior. A frequente alteração do tamanho da matriz pode desacelerar o indicador. Por isso, introduziremos uma variável adicional, na qual será armazenado o tamanho da matriz, enquanto a própria matriz será alterada por blocos, se necessário, de modo crescente. Antes do re-cálculo, retornaremos a mesma barra ao valor original desta variável.

Para guardar o tamanho da matriz usaremos duas variáveis, uma para salvar o tamanho da matriz na barra anterior e outra para a barra calculada: int PreCount; int CurCount; Após a geração e contagem da barra ou após a execução da contagem da barra seguinte no histórico, é necessário colocar o valor a partir da variável CurCount na variável PreCount. Então, antes da contagem de cada barra que se forma, deslocaremos o valor a partir de PreCount para CurCount. Em todos os cálculos se usará apenas a variável CurCount. A variável PreCount é auxiliar. É somente possível conhecer a formação da barra na abertura da seguinte (ou na transição para a contagem da barra seguinte no histórico). O surgimento de uma nova barra será determinado pelo tempo: se o tempo da barra mudar, surgirá uma nova barra (ou haverá uma transição para a contagem da barra seguinte no histórico). Para definir uma nova barra é necessário uma variável auxiliar: datetime LastTime; As variáveis PreCount, LastCount, LastTime são variáveis globais do indicadores. Mas elas podem ser declaradas como estáticas na função OnCalculate() do indicador. Passaremos a trabalhar na função OnCalculate(). De acordo com o valor da variável é determinado o prev_calculated e o primeiro cálculo do indicador será executado ou serão calculadas apenas as novas barras. O valor 0 indica um cálculo completo, além disso, será necessário inicializar as variáveis PreCount, CurCount e LastTime. O código seguinte - que determina o intervalo das barras para cálculo e inicializa as variáveis auxiliares - está localizado no topo da função OnCalculte(): int start; if (prev_calculated== 0 ){ start= 1 ; CurCount= 0 ; PreCount= 0 ; LastTime= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } Agora trataremos do ciclo de indicador padrão e, no início, moveremos os valores para as variáveis PreCount, CurCount: for ( int i=start;i<rates_total;i++){ if (time[i]>LastTime){ LastTime=time[i]; PreCount=CurCount; PreDir=CurDir; } else { CurCount=PreCount; CurDir=PreDir; } A variável CurCount será utilizada apenas nos cálculos, enquanto a variável PreCount se destina apenas à manutenção do valor atual na variável CurCount. Inicialmente, a variável CurCount mantém o valor obtido pelo cálculo da barra anterior ao abrir uma nova barra. Por isso moveremos o seu valor para a variável PreCount. É possível alterar o valor, como resultado da contagem de uma nova barra na variável CurCount, mas apenas será claro se é definitivo na abertura da barra seguinte. Por isso, ao ser feito o re-cálculo da mesma barra na variável CurCount, será alocado o valor da variável PreCount . Em seguida, no ciclo do indicador principal deve ser colocado o seguinte código, que resta do indicador iUniZigZagSWEvents: UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; double dir[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 3 ,rates_total-i- 1 , 2 ,dir)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (dir[ 0 ]== 1 && dir[ 1 ]==- 1 ){ DnArrowBuffer[i]=high[i]; c++; } else if (dir[ 0 ]==- 1 && dir[ 1 ]== 1 ){ UpArrowBuffer[i]=low[i]; c++; } double lhb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 4 ,rates_total-i- 1 , 2 ,lhb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (lhb[ 0 ]!=lhb[ 1 ]){ UpDotBuffer[i]=high[i]; } double llb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 5 ,rates_total-i- 1 , 2 ,llb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (llb[ 0 ]!=llb[ 1 ]){ DnDotBuffer[i]=low[i]; } Apagaremos a parte do código encarregado de desenhar as setas de que não necessitamos. No processo de trabalho, o indicador acompanhará cada mudança do ZigZag, isto é, não apenas a mudança de sua direção, mas também cada extenção do último segmento, porque o último segmento é exigido para definir o ponto 5 (ver fig. 1). Para isso será usada a parte do código que resta do desenho dos novos extremos no fragmento acima. Para monitorar a direção do ZigZag e definir os momentos da sua mudança ainda se exige o semelhantes às variáveis PreDir e CurDir: int PreDir; int CurDir; Elas podem ser tanto globais quanto estáticas na função OnCalculate(). No início do cálculo do indicador é necessário inicializá-las e alterar seu valor a cada cálculo de barra, do memso modo que com as variáveis PreCount e CurCount. Abaixo está o código final da função OnCalculate() que reflete essa etapa de contrução do indicador: int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int start; if (prev_calculated== 0 ){ start= 1 ; CurCount= 0 ; PreCount= 0 ; CurDir= 0 ; PreDir= 0 ; LastTime= 0 ; } else { start=prev_calculated- 1 ; } for ( int i=start;i<rates_total;i++){ if (time[i]>LastTime){ LastTime=time[i]; PreCount=CurCount; PreDir=CurDir; } else { CurCount=PreCount; CurDir=PreDir; } UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; double hval[ 1 ]; double lval[ 1 ]; double zz[ 1 ]; double lhb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 4 ,rates_total-i- 1 , 2 ,lhb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (lhb[ 0 ]!=lhb[ 1 ]){ if ( CopyBuffer (handle, 0 ,rates_total-i- 1 , 1 ,hval)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (CurDir== 1 ){ RefreshLast(i,hval[ 0 ]); } else { AddNew(i,hval[ 0 ], 1 ); } } double llb[ 2 ]; if ( CopyBuffer (handle, 5 ,rates_total-i- 1 , 2 ,llb)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (llb[ 0 ]!=llb[ 1 ]){ if ( CopyBuffer (handle, 1 ,rates_total-i- 1 , 1 ,lval)<= 0 ){ return ( 0 ); } if (CurDir==- 1 ){ RefreshLast(i,lval[ 0 ]); } else { AddNew(i,lval[ 0 ],- 1 ); } } } return (rates_total); } Neste código são encontradas as funções AddNew() e RefreshLast(). O índice da barra, na qual ocorreu a mudança, e o valor do novo extremo são transferidos para ambas as funções, enquanto que para a função AddNew() é enviada a direção do ZigZag. Função de adição de novos pontos AddNew(): void AddNew( int i, double v, int d){ if (CurCount>= ArraySize (PeackTrough)){ ArrayResize (PeackTrough, ArraySize (PeackTrough)+ 1024 ); } PeackTrough[CurCount].Dir=d; PeackTrough[CurCount].Val=v; PeackTrough[CurCount].Bar=i; CurCount++; CurDir=d; } Função de atualização do último ponto RefreshLast(): void RefreshLast( int i, double v){ PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar=i; PeackTrough[CurCount- 1 ].Val=v; } Por agora o indicador pode ser salvo, para depois ser usado como base ao desenvolver indicadores que definem diversas figuras do ZigZag. No anexo do artigo o indicador tem o nome "iWolfeWaves_Step_1". Um pouco de geometria É preciso de um pouco de geometria para implementar as ondas de Wolfe e executar as construções que definem o alvo. Consideremos estas tarefas separadamente e escrevamos as funções para resolvê-las. Tarefa 1. Uma linha reta é definida pelos pontos x-y; onde x é o índice da barra; y é o valor (preço ou valor do indicador). Dada a coordenada x do terceiro ponto, é necessário encontrar o valor da linha neste ponto (Fig. 2).

Fig. 2. Dado: X1, Y1, X2, Y2, X3. É necessário encontrar Y3. Solução da tarefa 1. Determinamos o incremento de linha no eixo Y por unidade de incremento no eixo X: D=(Y2-Y1)/(X2-X1)

Onde D é o valor de incremento; Y1 é o valor do indicador no ponto 1; Y2 é o valor do preço ou indicador no ponto 2; X1 é o índice da barra1; X2 é o índice da barra no ponto 2. Definimos Y3: Y3=Y1+(X3-X1)*D Onde X3 é o índice da barra no ponto 3; Y3 é o valor desejado da linha no ponto 3. Obtemos a função: double y3( double x1, double y1, double x2, double y2, double x3){ return (y1+(x3-x1)*(y2-y1)/(x2-x1)); } Para a função são enviados os seguintes parâmetros: x1 — índice da barra no ponto 1;

y1 — valor no ponto 1;

x2 — índice da barra no ponto 2;

y2 — valor no ponto 2. Tarefa 2. Duas linhas definidas pelo par de pontos x-y. É necessário encontrar a coordenada x do ponto de intersecção (Fig. 3). Aqui pode surgir a pergunta: por que a coordenada x? Isto não importa, porque depois de receber a coordenada x, em qualquer caso, será calculada a coordenada y do ponto 3 (utilizando a equação de uma das linhas). Portanto, primeiro, é possível obter a coordenada y do ponto 3, e, em seguida, a partir da equação de uma das linhas, calcular sua abcissa.

Fig. 3. Dadas duas linhas, é necessário encontrar seu ponto de intersecção

Em primeiro lugar, utilizando as coordenadas de dois pontos, obtemos a equação das linhas na forma y=a+b*x. Executamos os cálculos prévios. Inclinação de linha (em unidades no eixo y, por unidade no eixo x): D1=(Y12-Y11)/(X12-X11) Onde D1 é o valor de inclinação desejado da primeira linha (valor da variação no valore de linha para uma barra), X11 é o índice da barra no ponto 1 da primeira linha, X12 é o índice da barra no ponto 2 da primeira linha, Y11 é o valor da primeira linha no ponto 1, Y12 é o valor primeira linha no ponto 2. Inclinação da linha 2: D2=(Y22-Y21)/(X22-X21) Onde D2 é o valor de inclinação desejado da segunda linha (valor da variação no valore de linha para uma barra), X21 é o índice da barra no ponto 1 da segunda linha, X22 é o índice da barra no ponto 2 da segunda linha, Y21 é o valor da segunda linha no ponto 1, Y22 é o valor da segunda linha no ponto 2. Agora obtemos as equações de linhas. Equação de linha 1: Y3=Y11+D1*(X3-X11) Onde Y3 é o valor de linha no ponto de intersecção (ponto 3), X3 é o índice da barra no ponto 3. Equação da linha 2: Y3=Y21+D2*(X3-X21) Nos pontos de intersecção, os valores das linhas são iguais, portanto, igualamos a equação da linha 1 com a equação da linha 2: Y11+D1*(X3-X11)=Y21+D2*(X3-X21); Usando a expressão obtida, expressamos X3. Como resultado obtemos a função TwoLinesCrossX() para definir as coordenadas X de intersecção de duas linhas: double TwoLinesCrossX( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(y22-y21)/(x22-x21); double k1=(y12-y11)/(x12-x11); return ((y11-y21-k1*x11+k2*x21)/(k2-k1)); } Para a função são enviados os seguintes parâmetros: x11 — índice da barra no ponto 1 da primeira linha;

y11 — valor no ponto 1 na primeira linha;

x12 — índice da barra no ponto 2 da primeira linha;

y12 — valor no ponto 2 na primeira linha;

x21 — índice da barra no ponto 1 na primeira linha;

y21 — valor no ponto 1 na segunda linha;

x22 — índice da barra no ponto 2 na segunda linha;

y22 — valor no ponto 2 no segunda linha. Após definida a coordenada x do ponto de intersecção de duas linhas, a coordenada y pode ser calculada, usando as coordenadas de dois pontos de uma das linhas e de função y3() obtida ao resolver a tarefa 1. Se primeiro for preciso obter as coordenadas y, a equação das linhas deve ser transformada para que elas expressem a coordenada x através de y. Primeiro para uma linha: X3=X11+(Y3-Y11)/D1

Para a segunda linha: X3=X21+(Y3-Y21)/D2

Igualamos as duas equações: X11+(Y3-Y11)/D1=X21+(Y3-Y21)/D2

A partir desta equação é necessário expressar Y3. Como resultado, obtemos a função TwoLinesCrossY(): double TwoLinesCrossY( double x11, double y11, double x12, double y12, double x21, double y21, double x22, double y22){ double k2=(x22-x21)/(y22-y21); double k1=(x12-x11)/(y12-y11); return ((x11-x21-k1*y11+k2*y21)/(k2-k1)); } Os parâmetros desta função são os mesmos que em TwoLinesCrossX(). Definição das ondas

Agora, tido fácil acesso a todos os picos do ZigZag e funções geométricas auxiliares, passamos a lidar diretamente com a definição das ondas de Wolf. É precisa "pegar" o momento em que o último segmento do ZigZag cruza a linha 1-3 (ver. fig. 1), isto é, ponto 5. Portanto, verificaremos as condições que identificam as ondas Wolf em cada novo extremo do ZigZag (tanto ao mudar de direção, quanto na extensão do último segmento). Acima, no código da função OnCalculate(), comentados em detalhe os lugares onde deve ser executada a verificação de condições. A partir delas serão chamadas as funções CheckDn() e CheckUp(). Consideremos em detalhes a função CheckUp():

void CheckUp( int rates_total, const double & low[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastBuySig!=i4){ double d1=K1*(v2-v1); if (v3<v1-d1){ if (v4>v1+d1){ double d2=K2*(v2-v3); if (v4<v2-d2){ double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i); if (v5<v5l){ double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2); double h4=v4-v4x; double h2=v2-v2x; if (h2-h4>K3*h2){ double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4); double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb); UpArrowBuffer[i]=low[i]; UpDotBuffer[i]=tv; CurLastBuySig=i4; if (_DrawWaves){ DrawObjects(BuyColor,BuyTargetColor,v1,v2,v3,v4,v5l,i1,i2,i3,i4,i5,time,i,tb,tv,rates_total); } } } } } } } }

Determinar ondas requer um mínimo de 5 picos do ZigZag. Uma condição adicional consiste em que para identificar ondas que envolvem uma subsequentemente reversão, p ZigZag deve estar dirigido para baixo:

if (CurCount< 5 || CurDir!=- 1 ){ return ; }

Para obter os dados sobre os picos, é possível acessar diretamente a matriz PeackTrough, mas é inconveniente. Basta usar variáveis​auxiliares com nomes curtos:

double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar;

Se a onda é identificada, a seta colocada, não é mais necessário usar a mesma configuração do ZigZag. A identificação da configuração do ZigZag é realizada usando a verificação do índice do pico 4 (do último pico formado):

if (CurLastBuySig!=i4){

Para armazenar os valores do identificador da configuração, é usado um par de variáveis semelhantes às variáveis CurCount e PreCount.

Agora chegamos diretamente à definição das ondas. É calculado o valor mínimo do deslocamento do ponto 3 em relação ao ponto 1 e do ponto 2 em relação ao ponto 1:

double d1=K1*(v2-v1);

Após isso, é verificado o deslocamento de pontos:

if (v3<v1-d1){ if (v4>v1+d1){

Calculamos o valor mínimo de deslocamento do ponto 4 em relação ao ponto 2:

double d2=K2*(v2-v3);

Verificamos a posição dos pontos 2 e 4:

if (v4<v2-d2){

Calculamos o valor do ponto localizado na linha 1-3 e correspondente à barra contada:

double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i);

Verificamos se existiu contato da linha 1-3:

if (v5<v5l){

Calculamos os valores nos pontos 4 'e 2':

double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2);

Calculamos a altura 4-4' e 2-2':

double h4=v4-v4x; double h2=v2-v2x;

Usando estas alturas, verificamos a convergência das linhas 1-3 e 2-4 na direita:

if (h2-h4>K3*h2){

Esta condição indica que a onda foi encontrada.

Definimos o alvo. Primeiro barra para alcançar o alvo:

double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4);

Note que para a precisão dos cálculos, é utilizada a variável double.

Valor do alvo:

double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb);

Exibimos ícones e "lembramos" o identificador de configuração do ZigZag:

UpDotBuffer[i]=tv; CurLastBuySig=i4;

Finalmente, pintamos as ondas e a construção que determina o alvo:

if (_DrawWaves){ DrawObjects(BuyColor,BuyTargetColor,v1,v2,v3,v4,v5l,i1,i2,i3,i4,i5,time,i,tb,tv,rates_total); }

Numa seção separada do artigo será discutido em detalhe o desenho de ondas e construções, ou seja, será considerada a função DrawObjects().

Ondas para baixo (para venda) são determinados pela função CheckDn, idêntica a CheckUp, com excepção de pequenas diferenças associadas com a direção. Abaixo está o código e discutidas as diferenças com a função CheckUp():

void CheckDn( int rates_total, const double & high[], const datetime & time[], int i){ if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; } double v1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Val; double v2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Val; double v3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Val; double v4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Val; double v5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Val; int i1=PeackTrough[CurCount- 5 ].Bar; int i2=PeackTrough[CurCount- 4 ].Bar; int i3=PeackTrough[CurCount- 3 ].Bar; int i4=PeackTrough[CurCount- 2 ].Bar; int i5=PeackTrough[CurCount- 1 ].Bar; if (CurLastSellSig!=i4){ double d1=K1*(v1-v2); if (v3>v1+d1){ if (v4<v1-d1){ double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){ double v5l=y3(i1,v1,i3,v3,i); if (v5>v5l){ double v4x=y3(i1,v1,i3,v3,i4); double v2x=y3(i1,v1,i3,v3,i2); double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2; if (h2-h4>K3*h2){ double tb=TwoLinesCrossX(i1,v1,i3,v3,i2,v2,i4,v4); double tv=y3(i1,v1,i4,v4,tb); DnArrowBuffer[i]=high[i]; DnDotBuffer[i]=tv; CurLastSellSig=i4; if (_DrawWaves){ DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total); } } } } } } } }

Primeira diferença na verificação inicial:

if (CurCount< 5 || CurDir!= 1 ){ return ; }

Se houver poucos picos ou o Zigzag for dirigido para baixo, terminamos o trabalho da função.

Para sentido descendente, os picos e fundos são invertidos de lugar: os pontos 1, 3, 5, 6 são colocados no topo, e os pontos 2, 4, 7 na parte inferior, de modo que algumas das variáveis são permutadas nas fórmulas. Definição da distância mínima entre os picos 1, 3, e 1, 4:

double d1=K1*(v1-v2);

Verificação da posição dos picos 1, 3:

if (v3>v1+d1){

Verificação da posição dos picos 1, 4:

if (v4<v1-d1){

Cálculo da distância mínima entre os picos 2, 3 e a sua verificação:

double d2=K2*(v3-v2); if (v4>v2+d2){

Verificar se foi formado o ponto 5 (o ZigZag quebra da linha 1-3 para cima):

if (v5>v5l){

Cálculo das alturas 2-2' e 4-4' para verificação da convergência das linhas 1-3 e 2-4 na direita:

double h4=v4x-v4; double h2=v2x-v2;

Desenho de onda e construções realizadas com uma cor diferente:

DrawObjects(SellColor, SellTargetColor, v1, v2, v3, v4, v5l, i1, i2, i3, i4, i5, time, i, tb, tv, rates_total);

Desenho de ondas e alvos

Todas as ondas e construções são plotadas usando um único algoritmo, portanto, é usada uma função DrawObjects(). Elementos para cima e para baixo são plotados em cores diferentes. Para este fim, para a função é enviado o parâmetro de cor BuyColor ou SellColor. Também as ondas e construções que determinam o alvo são plotadas em cores diferentes, portanto, os parâmetros BuyTargetColor ou SellTargetColor são enviados para a função. Estas variáveis são variáveis externas do indicador com as quais podem ser definidas cores. Além da cor, são precisas mais alguns parâmetros externos. Abaixo estão todos os parâmetros adicionais para a função de desenho de ondas e construções:

input bool DrawWaves = true ; input color BuyColor = clrAqua ; input color SellColor = clrRed ; input int WavesWidth = 2 ; input bool DrawTarget = true ; input int TargetWidth = 1 ; input color BuyTargetColor = clrRoyalBlue ; input color SellTargetColor = clrPaleVioletRed ;

Após a cor, a variáveis com valores e índices de barras e picos são enviadas para a função. Uma excepção é o valor do pico 5, para o qual é enviado o valor calculado na linha 1-3. As coordenadas de todos os pontos do ZigZag são mostradas na barras, enquanto para objetos gráficos leva tempo, porque o ponteiro para a matriz time é enviado para a função. Em seguida, é enviado o índice da barra calculada — i, barra de alvo — tb, valor-alvo — tv e número total de barras no gráfico — rates_total.



Como mencionado no início do artigo, o desenho de ondas e construções deve ser realizado apenas se selecionado o ZigZag segundo high/low (SrcSelect igual a Src_HighLow) ou close (SrcSelect igual a Src_Close). Assim, na função OnInit(), dependendo do valor da variável SrcSelect, é executado o desligamento forçado do desenho (pela variável DrawWaves). Para fazer isso, declaramos uma variável adicional que será usada em vez da variável DrawWaves:

bool _DrawWaves;

Em seguida, na função OnInit(), definimos para ela o valor da variável DrawWaves ou desativamos, isto é, definimos o valor false. Além disso, definimos para o buffer uma cor invisível a fim de desenhar o alvo:

if (SrcSelect==Src_HighLow || SrcSelect==Src_Close){ _DrawWaves=DrawWaves; } else { _DrawWaves= false ; PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); PlotIndexSetInteger ( 3 , PLOT_LINE_COLOR , clrNONE ); }

Passamos a considerar a função DrawObjects(). Primeira, introduziremos todo o código da função, logo, considerá-lo-emos:

void DrawObjects( color col, color tcol, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, int i1, int i2, int i3, int i4, int i5, const datetime & time[], int i, double target_bar, double target_value, int rates_total){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ; fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth); if (DrawTarget){ datetime TargetTime; int tbc=( int ) MathCeil (target_bar); if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); } double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc); fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth); } }

Todo o desenho é realizado pelas linhas de tendência, para isso, inicialmente formado o prefixo comum dos nomes:

string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time[i])+ "_" ;

Então, são as ondas, coordenadas de todos os picos enviados para a função:

fObjTrend(prefix+ "12" ,time[i1],v1,time[i2],v2,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "23" ,time[i2],v2,time[i3],v3,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "34" ,time[i3],v3,time[i4],v4,col,WavesWidth); fObjTrend(prefix+ "45" ,time[i4],v4,time[i5],v5,col,WavesWidth);

Desenhamos a construção que define o alvo. Verificamos se está ativado o desenho de construções:

if (DrawTarget){

Se ativado, desenhamos as construções. Ao exibir o indicador no histórico, é provável que a barra-alvo esteja numa das barras existentes no histórico, mas se as ondas são identificadas nas barras mais recentes, o alvo pode surgir no futuro, depois da última barra. Ou seja, são necessárias duas maneiras de calcular o tempo da barra-alvo. Para fazer isso, declaramos a variável:

datetime TargetTime;

A variável target_bar tem um valor fracionário, aumentamo-lo para o número inteiro mais próximo:

int tbc=( int ) MathCeil (target_bar);

Em seguida, usaremos a variável obtida tbc. Neste ponto, poderia se utilizada a função MathFloor(), para obter o menor número inteiro mais próximo. Isto afetaria o resultado final, uma vez que as construções realizam apenas uma função informativa. Necessariamente é perto da barra que as extremidades das linhas 1-3 e 2-4 se cruzam com o uso de MathCeil(), sendo assim como os alvos e as construções terão uma aparência mais natural.

Definimos o tempo para atingir o alvo. Se o preço numa das barras existentes, basta calcular o índice da barra-alvo e obter sua hora a partir da matriz time. Se o alvo estiver mais à direita em relação à última barra, será necessário definir quantas barras é separado o alvo em relação à última barra e calcular a hora:

if (tbc<rates_total){ TargetTime=time[tbc]; } else { TargetTime=time[rates_total- 1 ]+(tbc-rates_total+ 1 )* PeriodSeconds (); }

Calculamos os valores de todas as linhas (1-3, 2-4 e 1-4) na barra-alvo:

double tv13=y3(i1,v1,i3,v3,tbc); double tv24=y3(i2,v2,i4,v4,tbc); double tv14=y3(i1,v1,i4,v4,tbc);

Apesar do fato de o valor-alvo calculado previamente (variável target_value) ser enviado para a função, ele é recalculado para as construções, mesmo para a linha 2-4. Isto é devido ao fato de que, em vez do valor exato a partir da variável target_bar, é usado o valor a partir da variável tbc, que é ligeiramente maior do que target_bar. Graças a esses cálculos na coordenada target_bar, as linhas se cruzarão exatamente no nível target_value.

Desenhar uma linha de acordo com os valores calculados:

fObjTrend(prefix+ "13" ,time[i1],v1,TargetTime,tv13,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "24" ,time[i2],v2,TargetTime,tv24,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "14" ,time[i1],v1,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth);

As linhas são plotadas usando a função auxiliar fObjTrend():

void fObjTrend( string aObjName, datetime aTime_1, double aPrice_1, datetime aTime_2, double aPrice_2, color aColor = clrRed , color aWidth = 1 , bool aRay_1 = false , bool aRay_2 = false , string aText = "" , int aWindow = 0 , color aStyle = 0 , int aChartID = 0 , bool aBack = false , bool aSelectable = false , bool aSelected = false , long aTimeFrames = OBJ_ALL_PERIODS ){ ObjectCreate (aChartID,aObjName, OBJ_TREND ,aWindow,aTime_1,aPrice_1,aTime_2,aPrice_2); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_BACK ,aBack); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_COLOR ,aColor); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTABLE ,aSelectable); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_SELECTED ,aSelected); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_TIMEFRAMES ,aTimeFrames); ObjectSetString (aChartID,aObjName, OBJPROP_TEXT ,aText); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_WIDTH ,aWidth); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_STYLE ,aStyle); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_LEFT ,aRay_1); ObjectSetInteger (aChartID,aObjName, OBJPROP_RAY_RIGHT ,aRay_2); ObjectMove (aChartID,aObjName, 0 ,aTime_1,aPrice_1); ObjectMove (aChartID,aObjName, 1 ,aTime_2,aPrice_2); }

A função é universal e pode ser usada para criar rapidamente uma linha de tendência com instalação de todos seus parâmetros. A atribuição de parâmetros de função é dada na Tabela 1. Os mais mutáveis deles estão no início (5 parâmetros obrigatórios), e o resto, além de serem opcionais, podem não ser enviados para a função. Essa variação faz com que o uso da função seja muito conveniente.

Tabela 1. Parâmetros da função fObjTrend()

Parâmetros Finalidade string aObjName nome do objeto datetime aTime_1 tempo do primeiro ponto de ancoragem double aPrice_1 preço do primeiro ponto de ancoragem datetime aTime_2 tempo do segundo ponto de ancoragem double aPrice_2 o preço do segundo ponto de ancoragem color aColor cor color aWidth espessura bool aRay_1 estender a linha a partir do primeiro ponto de ancoragem bool aRay_2 estender a linha desde o segundo ponto de ancoragem string aText dicas int aWindow subjanela color aStyle estilo de linha int aChartID identificador de gráfico bool aBack desenhar em segundo plano bool aSelectable pode ser selecionado o objeto

bool aSelected objeto selecionado long aTimeFrames em quais timeframes exibir a linha

Agora resta desenhar dois linhas adicionais, isto é, uma vertical na barra-alvo e uma vertical no nível-alvo:

fObjTrend(prefix+ "67" ,TargetTime,tv24,TargetTime,tv14,tcol,TargetWidth); fObjTrend(prefix+ "7h" ,time[i],target_value,TargetTime,target_value,tcol,TargetWidth);

Como resultado, temos uma imagem de ondas e construções:





Fig. 4. Ondas Wolfe e construções com a finalidade de determinar um alvo durante a compra

Remoção de objetos gráficos

Ao utilizar o ZigZag segundo Close (SrcSelect=Src_Close) ou segundo outro indicador, à medida que seja gerada a barra, a forma pode intermitentemente aparecer e desaparecer. Para fazer isso, no início do ciclo base de indicador, é executada a depuração dos buffers com setas e pontos: UpArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnArrowBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; UpDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; DnDotBuffer[i]= EMPTY_VALUE ; Também, no início do ciclo, é necessário para assegurar a remoção de objetos gráficos. Se ativado o desenho de ondas e construções, no início do indicador do ciclo, será chamada a função DeleteObjects(): if (_DrawWaves){ DeleteObjects(time[i]); } Código da função DeleteObjects(): void DeleteObjects( datetime time){ string prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" + IntegerToString (time)+ "_" ; ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "12" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "23" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "34" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "45" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "13" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "24" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "14" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "67" ); ObjectDelete ( 0 ,prefix+ "7h" ); } O tempo da barra calculada é enviado para a função, e nela é que é executada a remoção de todos os objetos gráficos com nomes correspondentes à barra a ser calculada.

Ao remover o indicador no gráfico, é necessário eliminar os objetos gráficos criados por ele. A partir da função DeInit(), a ser executada automaticamente ao finalizar o trabalho do indicador, é chamada a função ObjectsDeleteAll(). O segundo parâmetro envia o nome do indicador - que é também o prefixo de todos seus objetos gráficos - para a função. Isto assegura a remoção de somente os objetos gráficos pertencentes a um determinado indicador:

void OnDeinit ( const int reason){ ObjectsDeleteAll ( 0 , MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )); ChartRedraw ( 0 ); }

Função de alerta

Ao surgirem setas, adicionaremos ao indicador uma função de alerta, tal como no indicador de tendência universal do artigo "Tendência universal com GUI". A função de alerta pode acompanhar o surgimento de setas na barra emergente (adequada ao usar o ZigZag segundo high-low) ou na barra formada (adequada ao usar o ZigZag segundo close ou outros indicadores). Ou seja, para selecionar o tipo de alerta, criamos uma enumeração: enum EAlerts{ Alerts_off= 0 , Alerts_Bar0= 1 , Alerts_Bar1= 2 }; Na janela de propriedades adicionamos a variável: input EAlerts Alerts = Alerts_off; O código da função de alerta foi introduzido à função separada CheckAlerts(). Para ela serão transferidos o número de barras no gráfico e a matriz de tempo: void CheckAlerts( int rates_total, const datetime & time[]){ if (Alerts!=Alerts_off){ static datetime tm0= 0 ; static datetime tm1= 0 ; if (tm0== 0 ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; tm1=time[rates_total- 1 ]; } string mes= "" ; if (UpArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm0!=time[rates_total- 1 ] ){ tm0=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " buy" ; } if (DnArrowBuffer[rates_total-Alerts]!= EMPTY_VALUE && tm1!=time[rates_total- 1 ] ){ tm1=time[rates_total- 1 ]; mes=mes+ " sell" ; } if (mes!= "" ){ Alert ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "(" + Symbol ()+ "," + IntegerToString ( PeriodSeconds ()/ 60 )+ "):" +mes); } } } A chamada da função CheckAlerts() é executada no final da função OnCalculate() após o ciclo principal. Além disso, no final da função OnCalculate() é executada a chamada da função de atualização do gráfico para acelerar a plotagem de ondas e construções: if (_DrawWaves){ ChartRedraw ( 0 ); } Assim, a criação do indicador foi completada. Ele se chama iWolfeWaves e pode ser encontrado no anexo do artigo. Expert Advisor Assim, a criação do indicador foi completada. Ele se chama iWolfeWaves e pode ser encontrado no anexo do artigo.