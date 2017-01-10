Der universell Oszillator mit dem graphischen Interface

Da die Klassen der Oszillators fertig sind, kann man mit ihrer Verwendung schon einen universellen Oszillator erstellen, aber solange noch ohne graphisches Interface.

Erstellen Sie einen neuen Indikator, deren Name "iUniOsc" sein wird. Dann wählen Sie im Meister der Erstellung des Indikators den Typ der Funktion OnCalculate (... open, high, low, close), erstellen Sie eine äußerliche Variable (um später den Platz für äußerliche Variablen zu finden) und zwei Puffer des Typs Line.

Vor der äußerlichen Variablen schließen Sie die Dateien mit der Aufzählung und mit den Klassen der Oszillators an:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

Erstellen Sie die äußerliche Variable für die Auswahl des Typs des Oszillators:

input EOscUnyType Type = OscUni_ATR;

Die Variablen UseDefault und KeepPrevious:

input bool UseDefault = true ;

input bool KeepPrev = true ;

Die universellen Variablen, die direkt für die Parameter der Oszillators sind:

input int Period1 = 14 ;

input int Period2 = 14 ;

input int Period3 = 14 ;

input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ;

input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ;

input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ;

Einige Indikatoren zeichnen eine Linie, einige — zwei. Der erste Puffer wird manchmal durch eine Linie dargestellt, und manchmal vom Histogramm. Es wäre besser, wenn der Puffer in Form von einer hellen Linie wäre, und das Histogramm grau wäre, deshalb werden wir drei Variable für diese Farbe erstellen:

input color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ;

input color ColorLine2 = clrRed ;

input color ColorHisto = clrGray ;

Da die Erstellung des graphischen Interfaces geplant wird, kann man ohne Neu Start des Indikators den Typ des Oszillators und den Wert der Parameter wechseln, deshalb erstellen wir die Duplikate der Variable Type und der Variablen für die Parameter:

int _Period1;

int _Period2;

int _Period3;

long _MaMethod;

long _Price;

long _Volume;

long _StPrice;

EOscUnyType _Type;

Wir erklären den Variabel-Anzeiger für das Objekt des universellen Oszillators:

COscUni * osc;

Wir erklären noch ein paar Variable:

string ProgName;

string ShortName;

Diese Variablen werden für die Bildung des Indikator-Namens nützlich sein, der im linken oberen Winkel des Unterfensters dargestellt wird.

Jetzt werden wir den Code ins Ende der Funktion OnInit() hinzufügen, aber zuerst werden wir die Vorarbeit erfüllen. Wir werden die Parameter der Oszillators entsprechend den Werten der Variablen UseDefault und KeepPrevious vorbereiten (auch werden wir den Wert der Variable _Type verleihen), wir werden es in Form einer Funktion aufzeichnen, damit der Code bequem strukturiert ist:

void PrepareParameters(){



_Type=Type;



if (UseDefault && KeepPrev){

_Period1=- 1 ;

_Period2=- 1 ;

_Period3=- 1 ;

_MaMethod=- 1 ;

_Volume=- 1 ;

_Price=- 1 ;

_StPrice=- 1 ;

}

else {

_Period1=Period1;

_Period2=Period2;

_Period3=Period3;

_MaMethod=MaMethod;

_Volume= Volume ;

_Price=Price;

_StPrice=StPrice;

}

}

Wenn UseDefault und KeepPrevious verwendet werden, werden den ganzen Variablen der Wert -1 verliehen, damit die Variablen im Konstrukteur der Klasse zu unterscheiden, die wir noch nicht verwendet haben, und für sie die Werte standardmäßig installieren. Für die übrigen Fällen werden die Werte aus dem Fenster der Eigenschaften verliehen, die entweder verwendet werden, wie sie sind oder werden auf die standardmäßigen Werte der Bildung des Objektes ausgewechselt.

Nach der Vorbereitung der Parameter werden wir den gewählten Oszillator laden. Der Code der Ladung ist in Form der Funktion aufgemacht, hier wird ihr Fragment aufgeführt:

void LoadOscillator(){

switch (_Type){

case OscUni_ATR:

osc= new COscUni_ATR(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BearsPower:

osc= new COscUni_BearsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BullsPower:

osc= new COscUni_BullsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

...

}

}

Nach der Ladung des Oszillators überprüfen wir Handel:

if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "Fehler bei der Ladung des Indikators " +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}

Wenn die Ladung erfüllt ist, stellen wir die Stile des Zeichnens ein, die wir durch die entsprechenden Methoden des Objektes bekommen. Dieser Teil des Codes wurde auch in Form der Funktion erstellt, der Code wird vollständig aufgeführt:

void SetStyles(){





if (osc.BuffersCount()== 2 ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType2());

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,osc.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL ,osc.Label2());

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine1);

}

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine2);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_NONE );

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false );

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,osc.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "" );

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine1);

}

}





IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,osc. Digits ());





int levels=osc.LevelsTotal();

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS ,levels);

for ( int i= 0 ;i<levels;i++){

IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE ,i,osc.LevelValue(i));

}



}

Erstens, je nach der Zahl der Oszillator-Puffer wird eine von zwei Varianten der Installierung der Stile durchgeführt. Dabei, wenn der erste Puffer — ein Histogramm ist, wird ein entsprechender Typ des Puffers gesetzt. Danach wird die Anzahl der Zeichen nach dem Komma beim Wert des Indikators gesetzt. Am Ende werden die Ebene gesetzt.

Unten wurde der volle Code der Funktion OnInit() aufgeführt, mit dem Aufruf der gerade erstellten Funktion:

int OnInit (){



SetIndexBuffer ( 0 ,Label1Buffer, INDICATOR_DATA );

SetIndexBuffer ( 1 ,Label2Buffer, INDICATOR_DATA );



PrepareParameters();



LoadOscillator();



if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "Fehler bei der Ladung des Indikators " +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}



SetStyles();



Print ( "Parameters matching: " +osc.Help());



ShortName=ProgName+ ": " +osc.Name();

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,ShortName);



return ( INIT_SUCCEEDED );

}

Bitte beachten Sie: Am Ende der Funktion wird der Aufruf der Funktion Print mit dem Hinweis über die verwendeten Parameter des Fensters der Eigenschaften durchgeführt, dann wird der kurze Name des Indikators gesetzt.

Darauf beendet der erste Teil der Arbeit, in dem der universelle Oszillator vollständig gebildet wird. Es wurde ein Indikator bekommen, bei dessen Hilfe man die früher erstellten Klassen überprüfen kann. Weiter werden wir die Klasse des graphischen Interfaces erstellen.

Im Anhang zum Artikel gibt es den vollständig fertigen Indikator mit dem Namen "iUniOsc" (später wird in seinem Kode die unbedeutende Veränderung beigetragen, und er wird sich vom Indikator ein wenig unterscheiden, der in der gegebenen Etappe bekommen ist.)

Für die Bildung des graphischen Interfaces kann man einfach die graphischen Objekte verwenden: für die Einführung der Zahlenwerte wird das graphische Objekt "das Feld der Einführung" verwendet, für die Parameter der Typ der Aufzählungen (die auftauchenden Listen) — nach einigen Knöpfen. Jedoch wird diese Methode sehr arbeitsintensiv. Zum gegenwärtigen Augenblick wurden auf MQL5 einige Bibliotheken für die Erstellung des graphischen Interfaces geschrieben. Die Bibliotheken ermöglichen die standardmäßigen Steuerungselemente zu erstellen: die Dialogfenster, das Feld der Einführung mit den Knöpfen für die Vergrößerung und die Verkleinerung der Werte (Spinbox), die auftauchenden Listen und anderes. Zum Satz des Terminals gehört der Satz der standardmäßigen Klassen für die Erstellung der Panels und der Dialoge. Im Titel "Artikels" gibt es eine riesige Reihe der Artikel, die der Erstellung des graphischen Interfaces gewidmet sind.



Auch gibt es in den Artikeln eine kleine Reihe aus drei Publikationen (der Artikel 1, der Artikel 2, der Artikel 3), die der sehr einfachen und schnellen Erstellung der graphischen Interfaces gewidmet sind. Außer der Betrachtung der Theorie wird in diesen Artikeln die Bibliothek für die schnelle Arbeit mit den graphischen Objekten und für die Erstellung des graphischen Interfaces erstellt. Alle oben genannten Varianten haben die Vorteile und die Nachteile, alle diesen wurden bei der Schreibung des vorliegenden Artikels sehr detailliert betrachtet. Es wurde die letzte Variante aus Aufgezählten (die Bibliothek incGUI) gewählt.



Das Terminal MetaTrader 5 entwickelt sich sehr aktiv und vervollkommnt sich, deshalb können einige Steuerungselemente aus der angebotenen Bibliothek als moralisch veraltend (insbesondere die Streifen des Rollens) gezählt, aber nichtsdestoweniger kann man sie benutzen. Um zu beginnen, die Bibliothek zu verwenden, laden Sie die Anwendung zum Artikel "die graphischen benutzerdefinierten Steuerungselemente herunter. Das Teil 3. Die Formen für MetaTrader 5", packen Sie es aus, die Datei"incGUI_v3.ordnen Sie in den Ordner Include zu, die im Ordner der Daten des Terminals geordnet ist.

Die Klasse der Form

Die ganze Arbeit nach der Erstellung des graphischen Interfaces werden wir in der separaten Datei "UniOscGUI.mqh" durchführen. Vor allen Dingen werden wir die Bibliothek anschließen:

#include <IncGUI_v3.mqh>

Wir werden die Kompilation für die Prüfung durchführen. Bei der Kompilation werden ein paar Warnungen gegeben, über die der Kompilator früher nicht berichtete. Jetzt ermöglicht der vervollkommnte Kompilator diese Nachteile des Codes herauszufinden und zu korrigieren. Im Anhang zum Artikel kann man die korrigierte Datei "inc_GUI_v4" finden. Statt "IncGUI_v3.mqh" werden wir "IncGUI_v4.mqh" und "UniOscDefines.mqh" anschließen.

#include <IncGUI_v4.mqh>

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

Wir werden die Kopie des Indikators "iUniOsc" unter dem Namen "iUniOscGUI" speichern. Danach kann der Indikator "iUniOsc" ein wenig editiert werden — und die Parameter UseDefault und KeepPrev können verborgen werden. Im Indikator ohne graphisches Interface sind sie sinnlos, aber man muss von ihm die Werte false setzen:

bool UseDefault = false ;

bool KeepPrev = false ;

In dem Punkt wird der Indikator "iUniOsc" vollständig beendet.

Wir werden die Arbeit mit dem Indikator "iUniOscGUI" fortsetzen. Fügen wir zu ihm die Datei "UniOscGUI.mqh" hinzu. Insgesamt sollen drei Dateien hinzugefügt werden:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

#include <UniOsc/UniOscGUI.mqh>

Bei dem Kompilieren des Indikators kann man den Code prüfen, und zugleich auf dem Chart das graphische Interface sehen. Aber solange die ganze Arbeit noch in der Datei "UniOscGUI.mqh" läuft.

Das graphische Interface wird ein Dialogfenster darstellen, in dessen Oberteil sich die auftauchende Liste für die Auswahl des Oszillators befinden wird, und unten — der Satz der Steuerungselemente, der jedem konkreten Oszillator entsprechen. Das bedeutet, in der Datei wird die Klasse für die Erstellung der Form mit den Gruppen der Klassen (elterlich und etwas tochter-) für die Erstellung der Steuerungselemente auf dieser Form sein.

Wir beginnen mit der Form. Die ausführliche schrittweisende Prozedur der Erstellung der Form wurde im Artikel " die graphischen benutzerdefinierten Steuerungselemente dargestellt. Das Teil 3. Die Formen für MetaTrader 5". Hier werden wir diese Prozedur in Bezug auf unsere Aufgabe durchführen.

1. Aus der Datei "IncGUI_v4.mqh" kopieren wir die Klasse CFormTemplate in die Datei "UniOscGUI.mqh" und nennen die als CUniOscForm.

2. Wir setzen die Eigenschaften. Es wird in der Methode MainProperties() der Klasse CUniOscForm gemacht. Wir setzen die folgenden Eigenschaften:

void MainProperties(){

m_Name = "UniOscForm" ;

m_Width = FORM_WIDTH;

m_Height = 150 ;

m_Type = 0 ;

m_Caption = "UniOsc" ;

m_Movable = true ;

m_Resizable = true ;

m_CloseButton = true ;

}

Wir beachten, der Variable m_Heigh wird der Wert der Konstante FORM_WIDTH verliehen. In der abschließenden Etappe der Arbeit muss man die passende Größe der Form und der Steuerungselemente auswählen, deshalb fügen wir zum Oberteil der Datei einige Konstanten hinzu:

#define FORM_WIDTH 210

#define SPIN_BOX_WIDTH 110

#define COMBO_BOX_WIDTH 110

Danach kann man die Form im Indikator verwenden. Im Indikator werden wir die äußerliche Variable UseGUI mit dem standardmäßigen Wert true (gleich am Anfang des Fensters der Eigenschaften) erklären:

input bool UseGUI = true ;

Nach den äußerlichen Variablen erklären wir diese Variable — der Anzeiger für die Klasse der Form:

CUniOscForm * frm;

In der Funktion OnInit() des Indikators, wenn der Wert der Variable UseGUI gleich true ist, werden wir das Objekt erstellen und bereiten ihn zur Verwendung durch den Aufruf der notwendigen Methoden für die Setzung der zusätzlichen Eigenschaften auf:

frm= new CUniOscForm();

frm.Init();

frm.SetSubWindow( 0 );

frm.SetPos( 10 , 30 );

frm.Show();

In der Funktion OnDeinit() verbergen und entfernen wir das Objekt:

if ( CheckPointer (frm)== POINTER_DYNAMIC ){

frm.Hide();

delete (frm);

}

Aus der Funktion OnChartEvent() rufen wir die Methode Event() auf:

void OnChartEvent ( const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

frm.Event(id,lparam,dparam,sparam);

}

Wenn der Indikator nun zum Chart hinzugefügt wird, kann man die Form sehen (die Abb. 2).



in Abb. 2. Die Form, die von der Klasse CUniOscForm beim Hinzufügen des Indikators iUniOscGUI zum Chart erstellt wurde



Alle Knöpfe der Form gelten dafür: die Form kann man mit Hilfe des Knopfes im linken oberen Winkel bewegen (drücken auf den Knopf und die neue Stelle der Form durch den Klick auf die Maus geben), man kann es zusammenrollen(der Knopf mit dem Rechteck im rechten oberen Winkel). Beim Druck auf den Knopf mit dem Kreuzchen wird die Form geschlossen, man muss dabei den Indikator vom Chart entfernen. Für die Entfernung des Indikators vom Chart wird die Funktion ChartIndicatorDelete() verwendet. Um diese Funktion zu verwenden, muss man die Unterfenster-Nummer des Indikators wissen, welches man durch die Funktion ChartWindowFind() aufklären kann, und dafür muss der kurze Name des Indikators verwendet werden.

Beim Druck auf den Knopf der Form-Schließung gibt die Methode Event() den Wert 1 zurück. Wir werden den zurückgegebenen Wert überprüfen und notfalls werden wir den Indikator vom Chart entfernen:

int win= ChartWindowFind ( 0 ,ShortName);

ChartIndicatorDelete ( 0 ,win,ShortName);

ChartRedraw ();

Jetzt wird beim Druck auf den Knopf mit dem Kreuzchen nicht nur die Form-Schließung durchgeführt, sondern auch die Entfernung des Indikators vom Chart.

Wir werden zur Form das Hauptelement der Steuerung hinzufügen: die auftauchende Liste für die Auswahl des Oszillatorstyps. Für seine Erstellung wird die Klasse CComBox verwendet. Wir fügen den Code zur Klasse CUniOscForm hinzu. Wir erklären die Variable für das Objekt:

CComBox m_cmb_main;

Dann werden wir in der Methode OnInitEvent() die Methode Init() der Klasse aufrufen:

m_cmb_main.Init( "cb_main" , 100 , " select oscillator" );



In die Methode wird der Name des Steuerungselementes (das Präfix für die Namen der graphischen Objekte), die Breite des Steuerungselementes und die Aufschrift neben ihm übergeben.

In der Methode OnShowEvent() werden wir die Methode Show() aufrufen:

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );



Beim Aufruf der Methode werden die Koordinaten der Anordnung des Elementes auf der Form bezeichnet(mit dem Einzug 10 Pixels vom linken oberen Winkel des benutzerdefinierten Raumes der Form).

Zur Methode OnHideEvent() werden wir die Methode Hide() aufrufen:

m_cmb_main.Hide();

Nach dem Ereignis der Veränderung der Auswahl in der Hauptliste muss man einen anderen Indikator laden. Es wird bequemer in der Datei des Indikators machen, deshalb die Methode Event() der Liste der Oszillatoren werden wir nicht aus der Methode EventsHandler() der Form aufrufen, sondern aus der Funktion OnChartEvent() des Indikators, eben hier werden wir dieses Ereignis bearbeiten:

int me=frm.m_cmb_main.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (me== 1 ){

Alert (frm.m_cmb_main.SelectedText());

}

In die Methode werden die standardmäßigen Parameter des Ereignisses des Charts übergeben, und bei der Zurücksetzung des Wertes von der Methode wird das Nachricht-Fenster geöffnet.

Man muss die Liste mit den Varianten ausfüllen. Hier können verschiedene Vorgehensweise benutzt werden:



Allen in der Methode OnInitEvent()zu machen die Formen

zur Klasse der Form die zusätzlichen Methode hinzuzufügen und das aus dem Indikator nach der Methode Init() aufrufen

Die Methoden der Liste unmittelbar aus dem Indikator aufzurufen.

Wir verwenden die dritte Variante (er fordert die kleinste Anzahl des Codes) verwenden. Erstens werden wir im Indikator ein Arrays mit den Varianten des Oszillators erstellen:

EOscUniType osctype[]={

OscUni_ATR,

OscUni_BearsPower,

OscUni_BullsPower,

OscUni_CCI,

OscUni_Chaikin,

OscUni_DeMarker,

OscUni_Force,

OscUni_Momentum,

OscUni_MACD,

OscUni_OsMA,

OscUni_RSI,

OscUni_RVI,

OscUni_Stochastic,

OscUni_TriX,

OscUni_WPR

};



Dann, nach dem Aufruf frm. Init() im Indikator werden wir die Liste ausfüllen und wir werden den als standardmäßig gewählten Punkt setzen:

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (osctype);i++){

frm.m_cmb_main.AddItem( EnumToString (osctype[i]));

}

frm.m_cmb_main.SetSelectedIndex( 0 );

In dieser Etappe kann man die Prüfung durchführen. In der Form soll die auftauchende Liste mit den Typen der Oszillatoren dargestellt werden, und bei der Veränderung des gewählten Punktes soll sich das Fenster mit dem entsprechenden Text öffnen (die Abb. 3):



in Abb. 3. Die Form mit der Liste der Oszillatoren und das Nachricht-Fenster nach der Veränderung der Auswahl in der Liste

Die Steuerelemente auf der Form

Am Anfang des Artikels wurde das Maximum der äußerlichen Parameter nach den Typen bestimmt (drei für die Einführung der Zahlenwerte und vier für die standardmäßigen Aufzählungen). Für die Einführung der Zahlenwerte verwenden wir das Element CSpinInputBox (das Feld der Einführung mit den Knöpfen) der Bibliotheken incGUI, für die standardmäßigen Aufzählungen — das Element CComBox (die auftauchende Liste). Am Anfang der Datei mit der Klasse des graphischen Interfaces werden wir die Arrays mit den Werten der standardmäßigen Aufzählungen erklären: ENUM_APPLIED_PRICE e_price[]={ PRICE_CLOSE ,

PRICE_OPEN ,

PRICE_HIGH ,

PRICE_LOW ,

PRICE_MEDIAN ,

PRICE_TYPICAL ,

PRICE_WEIGHTED

};



ENUM_MA_METHOD e_method[]={ MODE_SMA , MODE_EMA , MODE_SMMA , MODE_LWMA };



ENUM_APPLIED_VOLUME e_volume[]={ VOLUME_TICK , VOLUME_REAL };



ENUM_STO_PRICE e_sto_price[]={ STO_LOWHIGH , STO_CLOSECLOSE }; In der Klasse der Form werden wir Variablen für die Steuerungselemente (drei Typen CSpinInputBox und vier CComBox) erklären: CSpinInputBox m_value1;

CSpinInputBox m_value2;

CSpinInputBox m_value3;



CComBox m_price;

CComBox m_method;

CComBox m_volume

CComBox m_sto_price; In der Klasse der Form, in der Methode OnInitEvent() initialisiern wir die auftauchenden Listen (die Objekte der Klasse CComBox) und ausfüllen sie durch die früher erklärten Arrays:

m_price.Init( "price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );

m_method.Init( "method" ,COMBO_BOX_WIDTH, " method" );

m_volume.Init( "volume" ,COMBO_BOX_WIDTH, " volume" );

m_sto_price.Init( "sto_price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

m_price.AddItem( EnumToString (e_price[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

m_method.AddItem( EnumToString (e_method[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

m_volume.AddItem( EnumToString (e_volume[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

m_sto_price.AddItem( EnumToString (e_sto_price[i]));

}

Da für verschiedene Indikatoren auf der Form verschiedene Sätze der Steuerungselemente dargestellt werden sollen, werden wir die Klassen (grundlegenden und tochter) für die Bildung der Sätze erstellen. Der Name der grundlegenden Klasse CUniOscControls, unten wird seine Schablone aufgeführt:

class CUniOscControls{

protected :

CSpinInputBox * m_value1;

CSpinInputBox * m_value2;

CSpinInputBox * m_value3;

CComBox * m_price;

CComBox * m_method;

CComBox * m_volume;

CComBox * m_sto_price;

public :

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

...

}

void Hide(){

...

}

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

...

return ( 0 );

}

virtual void InitControls(){

}

virtual void Show( int x, int y){

}

virtual int FormHeight(){

return ( 0 );

}

};

Am Anfang der Verwendung des Objektes der gegebenen Klasse wird die Methode SetPointers() aufgerufen, in die Methode werden die Anzeiger auf alle Steuerungselemente übergeben, und in der Methode werden sie in den eigenen Variablen der Klasse gespeichert:

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

m_value1= GetPointer (value1);

m_value2= GetPointer (value2);

m_value3= GetPointer (value3);

m_price= GetPointer (price);

m_method= GetPointer (method);

m_volume= GetPointer (volume);

m_sto_price= GetPointer (sto_price);

}

Durch diese Anzeiger wird die Verschleierung aller Steuerungselemente durchgeführt (die Methode Hide()):

void Hide(){

m_value1.Hide();

m_value2.Hide();

m_value3.Hide();

m_price.Hide();

m_method.Hide();

m_volume.Hide();

m_sto_price.Hide();

}

Es werden ihre Ereignisse verarbeitet (die Methode Event()):

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

int e1=m_value1.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e2=m_value2.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e3=m_value3.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e4=m_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e5=m_method.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e6=m_volume.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e7=m_sto_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (e1!= 0 || e2!= 0 || e3!= 0 || e4!= 0 || e5!= 0 ||e6!= 0 || e7!= 0 ){

return ( 1 );

}

return ( 0 );

}

Die übrigen Methoden sind virtuell, für jeden Oszillator wird der eigene Code in den Tochterklassen erstellt. Die Methode Show() wird für die Darstellung der Steuerungselemente verwendet. Die Methode FormHeight() wird die Höhe der Form zurückbringen. Die Methode InitControls() ist nur für den Wechsel der Aufschriften neben den Steuerungselementen vorgesehen(die Abb. 4).



in Abb. 4. Die verschiedenen Aufschriften neben dem einem und desselben des Steuerungselements bei verschiedenen Oszillatoren

Es handelt sich darum, dass die Steuerungselemente aus der Bibliothek incGUI nur die minimal notwendigen Methoden-Sätze haben und sie haben keine Methoden für die Veränderung der Aufschriften. Aber die Klassen wurden so entwickelt, dass man notfalls die Aufschrift ändern kann, durch den Aufruf der Methode Init(). Da der Wechsel der Aufschrift von der Methode Init() durchgeführt wird, wird die Methode InitControls() genannt.

Wir betrachten einige Tochterklassen. Das einfachste von ihnen — für den Indikator ATR, das komplizierteste — für Stochastic.

für ATR:

class CUniOscControls_ATR: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " ma_period" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

}

int FormHeight(){

return ( 70 );

}

};

In der Methode InitContrlos() wird der Aufruf der Methode Init() des Steuerungselements durchgeführt, das Wichtigste (wofür man diese virtuelle Methode machen musste) — es wird der Text der Aufschrift "ma_period" übergeben, der rechts vom Steuerungselement dargestellt wird.

In der Methode Show() der Klasse der Form wird der Aufruf der Methode Show() der Klasse CUniOscControls durchgeführt, beim Aufruf werden die Koordinaten des oberen linken Winkels erstes (ober) des Steuerungselements bezeichnet. Die Methode FormHeight() liefert den Wert einfach zurück.

für Stochastic:

class CUniOscControls_Stochastic: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Kperiod" );

m_value2.Init( "value2" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Dperiod" );

m_value3.Init( "value3" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " slowing" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

m_value2.Show(x,y+ 20 );

m_value3.Show(x,y+ 40 );

m_method.Show(x,y+ 60 );

m_sto_price.Show(x,y+ 80 );

}

int FormHeight(){

return ( 150 );

}

};

In der Methode Show() wird die Berechnung der Koordinaten für jedes Steuerungselement durchgeführt, das ganze Übrige sollte schon klar sein.

Endlich betrachten wir unmittelbar ein Hinzufügen der Steuerungselemente zur Form. In der Klasse der Form werden wir die Variabel-Anzeiger auf die Klasse mit den Steuerungselementen erklären:

CUniOscControls * m_controls;

In der Destruktion werden wir das Objekt entfernen:

void ~CUniOscForm(){

delete (m_controls);

}

Wir werden zur Klasse der Form die Methode SetType() hinzufügen. Diese Methode wird für den Hinweis des verwendeten Oszillators-Typ aufgerufen.

void SetType( long type){

if ( CheckPointer (m_controls)== POINTER_DYNAMIC ){

delete (m_controls);

m_controls= NULL ;

}



switch ((EOscUniType)type){

case OscUni_ATR:

m_controls= new CUniOscControls_ATR();

break ;

case OscUni_BearsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BearsPower();

break ;

case OscUni_BullsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BullsPower();

break ;

case OscUni_CCI:

m_controls= new CUniOscControls_CCI();

break ;

case OscUni_Chaikin:

m_controls= new CUniOscControls_Chaikin();

break ;

case OscUni_DeMarker:

m_controls= new CUniOscControls_DeMarker();

break ;

case OscUni_Force:

m_controls= new CUniOscControls_Force();

break ;

case OscUni_Momentum:

m_controls= new CUniOscControls_Momentum();

break ;

case OscUni_MACD:

m_controls= new CUniOscControls_MACD();

break ;

case OscUni_OsMA:

m_controls= new CUniOscControls_OsMA();

break ;

case OscUni_RSI:

m_controls= new CUniOscControls_RSI();

break ;

case OscUni_RVI:

m_controls= new CUniOscControls_RVI();

break ;

case OscUni_Stochastic:

m_controls= new CUniOscControls_Stochastic();

break ;

case OscUni_TriX:

m_controls= new CUniOscControls_TriX();

break ;

case OscUni_WPR:

m_controls= new CUniOscControls_WPR();

break ;

}



m_controls.SetPointers(m_value1,m_value2,m_value3,m_price,m_method,m_volume,m_sto_price);

m_controls.InitControls();



m_value1.SetReadOnly( false );

m_value2.SetReadOnly( false );

m_value3.SetReadOnly( false );



m_value1.SetMinValue( 1 );

m_value2.SetMinValue( 1 );

m_value3.SetMinValue( 1 );



m_Height=m_controls.FormHeight();



}

Am Anfang der Methode wird die Entfernung des Objektes durchgeführt, wenn er existierte. Dann wird, je nach dem Typ des Indikators, die Ladung der entsprechenden Klasse durchgeführt. Unten werden die Methoden SetPointers() und InitControls() aufgerufen. Dann werden einige zusätzliche Aktionen durchgeführt: für die Steuerungselemente SpinBox wird die Möglichkeit der Einführung von der Tastatur (der Aufruf der Methode ReadOnly()) ergänzt, werden die minimalen Werte (der Aufruf der Methode SetMinValue()) eingesetzt, und der Variable m_Height wird ein neuer Höhe-Wert der Form verliehen.

In den Methoden OnShowEvent() und OnHideEvent(), wir werden die Formen der entsprechenden Methoden des Objektes m_controls aufrufen:

void OnShowEvent( int aLeft, int aTop){

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );

m_controls.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 + 20 );

}

void OnHideEvent(){

m_cmb_main.Hide();

m_controls.Hide();

}

Es bleibt jetzt, die Ereignisse des Objektes m_controls "zu beleben". In den Indikator in die Funktion OnChartEvent() fügen wir den Aufruf der Methode Event() hinzu:

int ce=frm.m_controls.Event(id,lparam,dparam,sparam);

In OnInit() des Indikators fügen wir den Aufruf der Methode SetType() die Formen (nach dem Aufruf der Methode SetSelectedIndex ()) hinzu:

frm.SetType(_Type);

Nach der Ladung des Oszillators ist es notwendig, dass die Werte auf der Form seiner Parameter dargestellt würden, dazu werden wir zur Klasse der Form die Methode SetValues() hinzufügen:

void SetValues( int period1,

int period2,

int period3,

long method,

long price,

long volume,

long sto_price

){



m_value1.SetValue(period1);

m_value2.SetValue(period2);

m_value3.SetValue(period3);



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

if (price==e_price[i]){

m_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

if (method==e_method[i]){

m_method.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

if (volume==e_volume[i]){

m_volume.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

if (sto_price==e_sto_price[i]){

m_sto_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



}

In der Methode SetValues(), zu den Steuerungselementen als SpinBox werden wir die Werte, wie sie sind, setzen, und für die Aufzählungen wird die Suche des Indexes in den Arrays mit den Werten der Aufzählungen durchgeführt. Wir werden die Methode SetValues() nach dem Aufruf der Methode SetType() aufrufen:

frm.SetValues(_Period1,_Period2,_Period3,_MaMethod,_Price,_Volume,_StPrice);

In dieser Etappe zählt man das graphische Interface vollständig fertig (die Abb. 5), aber nur bis der Indikator auf ihn noch nicht reagiert.



in Abb. 5. Die Art des Fensters mit den Steuerungselementen für den Indikator ATR

Die Vollendung der der Erstellung des universellen Oszillators

Die Klassen des Oszillators sind fertig, die Klassen des graphischen Interfaces sind auch fertig, es bleibt nur übrig, sie zusammen zu verbinden. In der gegebenen Etappe soll die Funktion OnChatEvent() nach folgender Weise aussehen: