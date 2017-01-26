GUIによる汎用的なオシレーター

オシレータークラスの準備ができ、 グラフィカルなオシレーターなしで、汎用的なオシレーターを作成できます。

新しいインジケータ、例えば"iUniOsc"を作成します。インジケータの作成ウィザードでOnCalculate(...open,high,low,close)を選択し、1 つの外部変数 (外部変数の場所を見つけること容易になります) 及び2つのバッファーを作成します。

外部変数の前には、列挙体とオシレータークラスのファイルを接続する必要があります。

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

オシレーターのタイプを選択するための外部変数を作成します。

input EOscUnyType Type = OscUni_ATR;

UseDefault と KeepPrevious:

input bool UseDefault = true ;

input bool KeepPrev = true ;

オシレーターのパラメータの汎用的な変数:

input int Period1 = 14 ;

input int Period2 = 14 ;

input int Period3 = 14 ;

input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ;

input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ;

input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ;

インジケータは、1 つの線を引きますが、2つ引くものもあります。最初のバッファーは、ラインとして表示されることもあれば、ヒストグラムとして描画されることもあります。ラインを明るくし、ヒストグラムは灰色にし、3つの色を作ります。

input color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ;

input color ColorLine2 = clrRed ;

input color ColorHisto = clrGray ;

GUI を作成するので、インジケータを再起動することなくオシレーターとパラメータを変更できるようにする必要があります。つまり、タイプと変数をコピーします。

int _Period1;

int _Period2;

int _Period3;

long _MaMethod;

long _Price;

long _Volume;

long _StPrice;

EOscUnyType _Type;

汎用的なオシレーターオブジェクトのポインター変数を宣言します。

COscUni * osc;

より多くの変数を宣言する:

string ProgName;

string ShortName;

これらの変数は、サブ ウィンドウの左上隅に表示されるインジケータの名前の生成に使用されます。

OnInit() 関数の最後にコードを追加します。UseDefault と KeepPrevious (と _type データ変数）の値に従ってオシレーターパラメータ に値を割り当て、関数として書きます。

void PrepareParameters(){



_Type=Type;



if (UseDefault && KeepPrev){

_Period1=- 1 ;

_Period2=- 1 ;

_Period3=- 1 ;

_MaMethod=- 1 ;

_Volume=- 1 ;

_Price=- 1 ;

_StPrice=- 1 ;

}

else {

_Period1=Period1;

_Period2=Period2;

_Period3=Period3;

_MaMethod=MaMethod;

_Volume= Volume ;

_Price=Price;

_StPrice=StPrice;

}

}

UseDefault と KeepPrevious を使用する場合、-1 の値は、 使用していない変数クラスのコンストラクタを参照してください。プロパティ ウィンドウの値は他のすべてのケースで割り当てられます。同様に、オブジェクトが作成されるときに既定値で置換されます。

パラメータを準備した後、選択したオシレーターをロードします。読み込み用のコードが関数として書き込まれます。

void LoadOscillator(){

switch (_Type){

case OscUni_ATR:

osc= new COscUni_ATR(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BearsPower:

osc= new COscUni_BearsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BullsPower:

osc= new COscUni_BullsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

...

}

}

オシレーターをロードした後に、ハンドルを確認する必要があります。

if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "indicator loading error " +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}

正常に読み込まれた場合は、適切なオブジェクトのメソッドを介して受信した描画スタイルを設定します。このコードは、関数としても実装されます。

void SetStyles(){





if (osc.BuffersCount()== 2 ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType2());

PlotIndexSetInteger ( 0 、 PLOT_SHOW_DATA 、 真 );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetString ( 0 、 PLOT_LABEL osc。Label1());

PlotIndexSetString ( 1 、 PLOT_LABEL osc。Label2());

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 、 PLOT_LINE_COLOR ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 、 PLOT_LINE_COLOR ColorLine1)。

}

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine2);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 、 PLOT_DRAW_TYPE 、 DRAW_NONE )。

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false );

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,osc.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "" );

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine1);

}

}





IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,osc. Digits ());





int levels=osc.LevelsTotal();

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS ,levels);

for ( int i= 0 ;i<levels;i++){

IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE ,i,osc.LevelValue(i));

}



}

オシレーターのバッファーの数によって 2 つの利用可能な設定オプションのいずれかが実装されます。最初のバッファー、ヒストグラムは、適切なバッファーの型が設定されます。インジケータ値の小数点以下桁数を設定します。レベルは、最後に設定されます。

新しく作成された関数の呼び出しが含まれている OnInit() の完全なコードです。

int OnInit () {



SetIndexBuffer ( 0 ,Label1Buffer, INDICATOR_DATA );

SetIndexBuffer ( 1 ,Label2Buffer, INDICATOR_DATA );



PrepareParameters();



LoadOscillator();



if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "Error while loading indicator " +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}



SetStyles();



Print ( "Parameters matching: " +osc.Help());



ShortName=ProgName+ ": " +osc.Name();

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,ShortName);



return ( INIT_SUCCEEDED );

}

プロパティウィンドウの使用パラメータについて含まれている短い表示名の設定であること、Printは関数の末尾で呼び出されることに注意してください。

汎用的なオシレーターを作成するためのプロジェクトの最初の段階が完了したら、テストすることができます。次は、GUI クラスを作成します。

UniOsc と呼ばれるインジケータが接続されています。(度々細かい修正が行われます）

グラフィカルインターフェイスを作成するために列挙型パラメータ (ドロップ ダウン リスト) を数値の値、およびボタンをエントリーするために、エントリーフィールドを含むグラフィカルなオブジェクトを使用できます。ただし、これは困難なアプローチでしょう。グラフィカルインターフェイスを作成するため、mql5ライブラリを検索します。このライブラリでは、標準コントロール、ダイアログボックス、スピンボックス、ドロップダウンリストとエントリーフィールドを作成します。ターミナルには、パネルやダイアログを作成するための標準的なクラスのセットがあります。「記事」セクションでは、グラフィカルインターフェイスの作成に関連する一連の記事があります。



3 つの記事のシリーズでは、（記事 1、記事 2、記事 3) グラフィカル ・ インタ フェースを作成する非常にシンプルかつ高速なメソッドについて説明します。理論だけでなく、ライブラリも、記事で作成しています。このライブラリで、グラフィカルオブジェクトを使用して、グラフィカルインターフェイスを作成することができます。この記事を書くとき、上記のすべての長所と短所を考慮に入れました。最後に、上記の最後のオプションを選択 (incGUI ライブラリ)します。



ＭＴ5ターミナルは積極的に開発され、スクロールバーなどが廃止されているが、まだ、このライブラリからコントロールできます。ライブラリを使用するには、「カスタム グラフィカル コントロール の添付ファイルをダウンロードします。その3。MT5 のフォーム」、ターミナルデータ ディレクトリで利用可能なインクルード フォルダーに incGUI_v3.mqh ファイルを保存します。

フォーム クラス

グラフィカルインターフェイスの作成は、別のファイル"UniOscGUI.mqh"に実装されます。まず、ライブラリを含める必要があります。

#include <IncGUI_v3.mqh>

コンパイルします。警告メッセージは、コンパイル時に表示されます。新しいコンパイラはコードの部分を明らかにし、それに従って修正することができます。修正した「inc_GUI_v4」ファイルは、この記事に添付されています。IncGUI_v3.mqhの代わりに、IncGUI_v4.mqh と UniOscDefines.mqh もあります。

#include <IncGUI_v4.mqh>

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

UniOsc のコピーを iUniOscGUI として保存しましょう。その後 iUniOsc インジケータはUseDefaultと KeepPrev のパラメータを非表示にして編集できます。GUI なしでインジケータに意味はありません。

bool UseDefault = false ;

bool KeepPrev = false ;

その後 iUniOsc インジケータは完全に完了と見なされます。

UniOscGUI インジケータでの作業を続けましょう。UniOscGUI.mqh ファイルが含まれます。合計で 3 つのファイルを含める必要があります。

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

#include <UniOsc/UniOscGUI.mqh>

インジケータをコンパイルした後は、コードを確認し、すぐにGUI を参照してください。今のところは、すべての作業は、UniOscGUI.mqh ファイルで行います。

GUI は、ダイアログ ボックスとして表されます。以下は各オシレーターの適切なコントロール セットがある、その上部でのオシレーターのドロップ ダウン リストです。ファイルに、フォーム、およびクラス (親クラスと子クラスのいくつか) このフォーム上のコントロールを作成するためのグループを作成するためのクラスが配置されます。

フォームから始めましょう。フォームの作成プロセスの詳細な説明は、「カスタム グラフィカル コントロール」にあります。その3。MT5 のフォーム」。ここで特定のタスクのこのプロセスを経る。

1. まずは、UniOscGUI.mqh、IncGUI_v4.mqh ファイルから CFormTemplate クラスにコピーし、CUniOscForm に名前を変更する必要があります。

2. プロパティを設定します。CUniOscForm クラスの MainProperties() メソッドで行われます。次のプロパティを設定します。

void MainProperties(){

m_Name = "UniOscForm" ;

m_Width = FORM_WIDTH;

m_Height = 150 ;

m_Type = 0 ;

m_Caption = "UniOsc" ;

m_Movable = true ;

m_Resizable = true ;

m_CloseButton = true ;

}

M_Heigh 変数が FORM_WIDTH に設定されていることに注意してください。最終段階では、コントロールの適切なサイズと形状を見つけるので、ファイルの先頭に次の定数を追加する必要があります。

#define FORM_WIDTH 210

#define SPIN_BOX_WIDTH 110

#define COMBO_BOX_WIDTH 110

その後、インジケータの形式を適用できます。その後、デフォルトの外部変数 UseGUI 値 'true' ([プロパティ] ウィンドウの先頭に)を宣言します。

input bool UseGUI = true ;

外部変数の後に、フォーム クラスへのポインターを宣言する必要があります。

CUniOscForm * frm;

UseGUI = true の場合、インジケータの OnInit() でオブジェクトを作成し、追加のプロパティを設定するメソッドを呼び出します。

frm= new CUniOscForm();

frm.Init();

frm.SetSubWindow( 0 );

frm.SetPos( 10 , 30 );

frm.Show();

OnDeinit() 関数では、フォームを非表示し、オブジェクトを削除します。

if ( CheckPointer (frm)== POINTER_DYNAMIC ){

frm.Hide();

delete (frm);

}

OnChartEvent() 関数からイベント () メソッドを呼び出します。

void OnChartEvent ( const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

frm.Event(id,lparam,dparam,sparam);

}

チャートにインジケータをアタッチすると、フォーム (図 2) が表示されます。



図 2。グラフ上で iUniOscGUI インジケータを実行した後、CUniOscForm によって作成されたフォーム



フォーム上のすべてのボタンが有効です。つまり、左上隅のボタンを使用して、フォームを移動(ボタンをクリックし、新しい場所でのクリックによってポイント)、することができます (右上隅の四角形とボタン)。チャートからインジケータを削除する必要がある場合、十字ボタンをクリックしてフォームを閉じます。インジケータは、 ChartIndicatorDelete()関数を使用して削除できます。インジケータの短い名前を必要とするChartWindowFind()関数を使用して、インジケータ サブウィンドウのインデックスを知っておきます。

フォームの閉じるボタンをクリックすると、Event() メソッドは 1 を返します。戻り値をチェックし、必要に応じて、グラフからインジケータを削除します。

int win= ChartWindowFind ( 0 ,ShortName);

ChartIndicatorDelete ( 0 ,win,ShortName);

ChartRedraw ();

十字架をクリックしてフォームを閉じ、さらにグラフからインジケータを削除します。

メインコントロールをフォームに追加してみましょう。オシレーターのタイプを選択するためのドロップ ダウン リスト。CComBox クラスを使用して作成できます。CUniOscForm クラスにコードを追加します。オブジェクトの変数を宣言します。

CComBox m_cmb_main;

OnInitEvent() メソッドで Init() メソッドを呼び出してください。

m_cmb_main.Init( "cb_main" , 100 , " select oscillator" );



コントロールの名前は、コントロールとラベルの幅 (グラフィカル オブジェクトの名前のプレフィックス)に渡されます。

OnShowEvent() のShow() メソッドを呼び出す。

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );



ここで、フォーム内のコントロールのポジションの座標は、(フォーム領域の左上隅から 10 ピクセル単位のインデント) で指定されます。

OnHideEvent() では、Hide() メソッドを呼び出します。

m_cmb_main.Hide();

選択の変更のイベントの後に、別のインジケータの読み込みが続きます。フォームの EventsHandler() メソッドではなく、インジケータの OnChartEvent() 関数から、オシレーターの一覧のメソッドを呼び出す必要があります。また、イベントを処理する必要があります。

int me=frm.m_cmb_main.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (me== 1 ){

Alert (frm.m_cmb_main.SelectedText());

}

グラフ イベントの標準パラメータがメソッドに渡され、メソッドには、1 が返されたメッセージ ボックスが開かれます。

このリストは、オプションで格納する必要があります。いくつかのアプローチが考えられます。



すべては、フォームの OnInitEvent() メソッドで行うことができます。

追加メソッドは、フォーム クラスに追加ことができ、Init() メソッドの後から呼び出すことができます。

このリストのメソッドは、インジケータから直接アクセスできます。

3番目のオプションは、以下のコードが必要です。まず、インジケータでオシレーターのタイプの配列を作成します。

EOscUniType osctype[]={

OscUni_ATR,

OscUni_BearsPower,

OscUni_BullsPower,

OscUni_CCI,

OscUni_Chaikin,

OscUni_DeMarker,

OscUni_Force,

OscUni_Momentum,

OscUni_MACD,

OscUni_OsMA,

OscUni_RSI,

OscUni_RVI,

OscUni_Stochastic,

OscUni_TriX,

OscUni_WPR

};



frm の呼び出し後、インジケータで既定のオプションを設定します。

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (osctype);i++){

frm.m_cmb_main.AddItem( EnumToString (osctype[i]));

}

frm.m_cmb_main.SetSelectedIndex( 0 );

チェックは、この段階で実行できます。ドロップダウン リストは、フォームに表示する必要があります。選択範囲が変更されたとき、ボックスに適切なテキストをする必要があります (図 3) 。



図3。オシレーターと別のアイテムを選択した後にメッセージボックスのリストを含むフォーム

フォーム上のコントロール

この記事の初めに、タイプ (標準列挙型の数値と4つのパラメータをエントリーするための3つのパラメータ) によって外部パラメータの最大数を定義します。数値をエントリーするために、incGUI ライブラリの CSpinInputBox 要素 (ボタン、エントリーフィールド) を使用します。CComBox 要素 (ドロップ ダウン リスト) は、標準的な列挙体に対して使用されます。 グラフィカルインターフェイスのクラスを使用してファイルの先頭に標準の列挙型の値を持つ配列を宣言します。 ENUM_APPLIED_PRICE e_price[]={ PRICE_CLOSE ,

PRICE_OPEN ,

PRICE_HIGH ,

PRICE_LOW ,

PRICE_MEDIAN ,

PRICE_TYPICAL ,

PRICE_WEIGHTED

};



ENUM_MA_METHOD e_method[]={ MODE_SMA , MODE_EMA , MODE_SMMA , MODE_LWMA };



ENUM_APPLIED_VOLUME e_volume[]={ VOLUME_TICK , VOLUME_REAL };



ENUM_STO_PRICE e_sto_price[]={ STO_LOWHIGH , STO_CLOSECLOSE }; フォームクラスで、コントロール (CSpinInputBox の 3 つの変数)、CComBox の4つの変数を宣言します。

CSpinInputBox m_value1;

CSpinInputBox m_value2;

CSpinInputBox m_value3;



CComBox m_price;

CComBox m_method;

CComBox m_volume

CComBox m_sto_price;

フォームクラスの OnInitEvent() メソッドでは、ドロップダウン リスト (CComBox クラスのオブジェクト) を初期化し、配列を宣言しました。

m_price.Init( "price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );

m_method.Init( "method" ,COMBO_BOX_WIDTH, " method" );

m_volume.Init( "volume" ,COMBO_BOX_WIDTH, " volume" );

m_sto_price.Init( "sto_price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

m_price.AddItem( EnumToString (e_price[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

m_method.AddItem( EnumToString (e_method[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

m_volume.AddItem( EnumToString (e_volume[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

m_sto_price.AddItem( EnumToString (e_sto_price[i]));

}

さまざまなインジケータを表示するコントロールのセットが異なっているので、セットを形成するクラス (ベースと子クラス) を作成しましょう。この基本クラスは CUniOscControlsです。

class CUniOscControls{

protected :

CSpinInputBox * m_value1;

CSpinInputBox * m_value2;

CSpinInputBox * m_value3;

CComBox * m_price;

CComBox * m_method;

CComBox * m_volume;

CComBox * m_sto_price;

public :

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

...

}

void Hide(){

...

}

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

...

return ( 0 );

}

virtual void InitControls(){

}

virtual void Show( int x, int y){

}

virtual int FormHeight(){

return ( 0 );

}

};

このクラスのオブジェクトの使用の初めに SetPointers() メソッドが呼び出されます。すべてのコントロールへのポインタは、このメソッドに渡され、メソッド内でクラス変数に保存されます。

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

m_value1= GetPointer (value1);

m_value2= GetPointer (value2);

m_value3= GetPointer (value3);

m_price= GetPointer (price);

m_method= GetPointer (method);

m_volume= GetPointer (volume);

m_sto_price= GetPointer (sto_price);

}

ポインタは、(Hide() メソッド) のすべてのコントロールを非表示にされます。

void Hide(){

m_value1.Hide();

m_value2.Hide();

m_value3.Hide();

m_price.Hide();

m_method.Hide();

m_volume.Hide();

m_sto_price.Hide();

}

イベント (イベント () メソッド) を処理する必要があります。

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

int e1=m_value1.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e2=m_value2.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e3=m_value3.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e4=m_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e5=m_method.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e6=m_volume.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e7=m_sto_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (e1!= 0 || e2!= 0 || e3!= 0 || e4!= 0 || e5!= 0 ||e6!= 0 || e7!= 0 ){

return ( 1 );

}

return ( 0 );

}

その他のメソッドは仮想で、すべてのオシレーターは子クラスで特定のコードがあります。Show() メソッドは、コントロールを表示するために使用されます。FormHeight() フォームの高さが返されます。InitControls() メソッドのみ、コントロール (図 4) の横に表示されるテキストを変更できます。



図4。異なるオシレーターコントロールの横に表示されるテキスト

実際、incGUI ライブラリからコントロールは、最低限必要なセットのみがテキストを変更するためのメソッドではありません。クラスは、Init() メソッドを呼び出して、必要に応じて、テキストを変更することができるように設計されています。Init() を使用してテキストを変更すると、InitControls() が呼び出されます。

子クラスを検討してみましょう。ATRインジケータは、最も簡単で、ストキャスティクスは最も困難です。

For ATR:

class CUniOscControls_ATR: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " ma_period" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

}

int FormHeight(){

return ( 70 );

}

};

コントロールの Init() メソッドは InitControls() で呼び出されます。この仮想メソッドを準備していた最も重要なことは、"ma_period"コントロールの横に表示されるテキストを渡すことです。

フォームクラスの Show() メソッドで CUniOscControls クラスの Show() メソッドが呼び出されます。その呼び出し中に最初 (上部) のコントロール ユニットの左上隅の座標が指定されます。FormHeight() メソッドは、シンプルに、値を返します。

For Stochastic:

class CUniOscControls_Stochastic: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Kperiod" );

m_value2.Init( "value2" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Dperiod" );

m_value3.Init( "value3" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " slowing" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

m_value2.Show(x,y+ 20 );

m_value3.Show(x,y+ 40 );

m_method.Show(x,y+ 60 );

m_sto_price.Show(x,y+ 80 );

}

int FormHeight(){

return ( 150 );

}

};

すべてのコントロールの座標は、残りの部分を明確にする必要があります。

最後に、フォームにコントロールを追加するメソッドを表示しましょう。フォームクラスのコントロール要素を持つクラスのポインターを宣言します。

CUniOscControls * m_controls;

デストラクター内のオブジェクトを削除します。

void ~CUniOscForm(){

delete (m_controls);

}

クラスに SetType() メソッドの追加。使用されるオシレーターのタイプを指定するメソッドが呼び出されます。

void SetType( long type){

if ( CheckPointer (m_controls)== POINTER_DYNAMIC ){

delete (m_controls);

m_controls= NULL ;

}



switch ((EOscUniType)type){

case OscUni_ATR:

m_controls= new CUniOscControls_ATR();

break ;

case OscUni_BearsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BearsPower();

break ;

case OscUni_BullsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BullsPower();

break ;

case OscUni_CCI:

m_controls= new CUniOscControls_CCI();

break ;

case OscUni_Chaikin:

m_controls= new CUniOscControls_Chaikin();

break ;

case OscUni_DeMarker:

m_controls= new CUniOscControls_DeMarker();

break ;

case OscUni_Force:

m_controls= new CUniOscControls_Force();

break ;

case OscUni_Momentum:

m_controls= new CUniOscControls_Momentum();

break ;

case OscUni_MACD:

m_controls= new CUniOscControls_MACD();

break ;

case OscUni_OsMA:

m_controls= new CUniOscControls_OsMA();

break ;

case OscUni_RSI:

m_controls= new CUniOscControls_RSI();

break ;

case OscUni_RVI:

m_controls= new CUniOscControls_RVI();

break ;

case OscUni_Stochastic:

m_controls= new CUniOscControls_Stochastic();

break ;

case OscUni_TriX:

m_controls= new CUniOscControls_TriX();

break ;

case OscUni_WPR:

m_controls= new CUniOscControls_WPR();

break ;

}



m_controls.SetPointers(m_value1,m_value2,m_value3,m_price,m_method,m_volume,m_sto_price);

m_controls.InitControls();



m_value1.SetReadOnly( false );

m_value2.SetReadOnly( false );

m_value3.SetReadOnly( false );



m_value1.SetMinValue( 1 );

m_value2.SetMinValue( 1 );

m_value3.SetMinValue( 1 );



m_Height=m_controls.FormHeight();



}

オブジェクトがあった場合は、メソッドの先頭で削除する必要があります。その後、インジケータのタイプによって適切なクラスが読み込まれます。最後に SetPointers() と InitControls() が呼ばれます。追加のアクションを実行し、: スピン ボックス オブジェクトのキーボードから値をエントリーする可能性が有効になっている (ReadOnly() メソッドの呼び出し)、最小値が設定されます。 m_Height の SetMinValue() の呼び出しとフォームの新しい値が設定されます。

OnShowEvent() と OnHideEvent() で、m_controls オブジェクトの適切なメソッドを呼び出す必要があります。

void OnShowEvent( int aLeft, int aTop){

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );

m_controls.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 + 20 );

}

void OnHideEvent(){

m_cmb_main.Hide();

m_controls.Hide();

}

m_controls オブジェクトのイベントをアクティベートする必要があります。OnChartEvent() 関数のイベント () の呼び出しを追加します。

int ce=frm.m_controls.Event(id,lparam,dparam,sparam);

SetSelectedIndex()の呼び出しの後、インジケータの OnInit() にフォームの SetType() メソッドの呼び出しを追加します。

frm.SetType(_Type);

オシレーターをロードした後、パラメータの値がフォームに表示されるので、フォームクラスに SetValues() メソッドを追加します。

void SetValues( int period1,

int period2,

int period3,

long method,

long price,

long volume,

long sto_price

){



m_value1.SetValue(period1);

m_value2.SetValue(period2);

m_value3.SetValue(period3);



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

if (price==e_price[i]){

m_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

if (method==e_method[i]){

m_method.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

if (volume==e_volume[i]){

m_volume.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

if (sto_price==e_sto_price[i]){

m_sto_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



}

SetValues() メソッドは、列挙体の列挙値を配列内のインデックスを検索しながら、スピン ボックス コントロールの値が設定します。SetType() の呼び出しの後に、SetValues() メソッドを呼び出します。

frm.SetValues(_Period1,_Period2,_Period3,_MaMethod,_Price,_Volume,_StPrice);

この時点で GUI が完全に完了 (図 5) し、インジケータはまだ反応するメソッドを知っていないと仮定することができます。



図5。ATRインジケータのコントロールがあるウィンドウ

汎用的なオシレーターを完了

オシレータークラスの準備が整いました。GUI クラスも準備が整ったので、それらを結合する必要があります。 この段階で、OnChatEvent() 関数は次のようにする必要があります。