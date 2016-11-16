Универсальный осциллятор с графическим интерфейсом

Поскольку классы осцилляторов готовы, с их использованием уже можно создать универсальный осциллятор, но пока без графического интерфейса.

Создайте новый индикатор, пусть его имя будет "iUniOsc". Затем в мастере создания индикатора выберите тип функции OnCalculate(...open,high,low,close), создайте одну внешнюю переменную (чтобы потом легче найти место для внешних переменных) и два буфера типа Line.

Перед внешней переменной подключите файлы с перечислением и с классами осцилляторов:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

Создайте внешнюю переменную для выбора типа осциллятора:

input EOscUnyType Type = OscUni_ATR;

Переменные UseDefault и KeepPrevious:

input bool UseDefault = true ;

input bool KeepPrev = true ;

Универсальные переменные непосредственно для параметров осцилляторов:

input int Period1 = 14 ;

input int Period2 = 14 ;

input int Period3 = 14 ;

input ENUM_MA_METHOD MaMethod = MODE_EMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE Price = PRICE_CLOSE ;

input ENUM_APPLIED_VOLUME Volume = VOLUME_TICK ;

input ENUM_STO_PRICE StPrice = STO_LOWHIGH ;

Некоторые индикаторы рисуют одну линию, некоторые — две. Первый буфер иногда отображается линией, а иногда гистограммой. Хотелось бы, чтоб буфер в виде линии имел яркий цвет, а гистограмма была серой, поэтому создадим три переменные для цвета:

input color ColorLine1 = clrLightSeaGreen ;

input color ColorLine2 = clrRed ;

input color ColorHisto = clrGray ;

Поскольку планируется создание графического интерфейса, можно будет без перезапуска индикатора менять тип осциллятора и значения параметров, поэтому создадим дубликаты переменной Type и переменных для параметров:

int _Period1;

int _Period2;

int _Period3;

long _MaMethod;

long _Price;

long _Volume;

long _StPrice;

EOscUnyType _Type;

Объявим переменную-указатель для объекта универсального осциллятора:

COscUni * osc;

Еще объявим пару переменных:

string ProgName;

string ShortName;

Эти переменные пригодятся для формирования имени индикатора, отображаемого в левом верхнем углу подокна.

Теперь будем добавлять код в конец функции OnInit(), но сначала выполним подготовительную работу. Подготовим параметры осцилляторов в соответствии со значениями переменных UseDefault и KeepPrevious (также присвоим значение переменной _Type), запишем это в виде функции, чтобы код был удобно структурированным:

void PrepareParameters(){



_Type=Type;



if (UseDefault && KeepPrev){

_Period1=- 1 ;

_Period2=- 1 ;

_Period3=- 1 ;

_MaMethod=- 1 ;

_Volume=- 1 ;

_Price=- 1 ;

_StPrice=- 1 ;

}

else {

_Period1=Period1;

_Period2=Period2;

_Period3=Period3;

_MaMethod=MaMethod;

_Volume= Volume ;

_Price=Price;

_StPrice=StPrice;

}

}

Если используются UseDefault и KeepPrevious, всем переменным присваиваются значения -1, чтобы в конструкторе класса отличить переменные, которые мы еще не использовали и только установить для них значения по умолчанию. В остальных случаях присваиваются значения из окна свойств, которые или будут использоваться как есть, или будут подменены на значения по умолчанию при создании объекта.

После подготовки параметров загрузим выбранный осциллятор. Код загрузки также оформлен в виде функции, здесь приводится ее фрагмент:

void LoadOscillator(){

switch (_Type){

case OscUni_ATR:

osc= new COscUni_ATR(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BearsPower:

osc= new COscUni_BearsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

case OscUni_BullsPower:

osc= new COscUni_BullsPower(UseDefault,KeepPrev,_Period1);

break ;

...

}

}

После загрузки осциллятора проверяем хэндл:

if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "Ошибка загрузки индикатора " +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}

Если загрузка выполнена, устанавливаем стили рисования, получая их через соответствующие методы объекта. Эта часть кода тоже выполнена в виде функции, код приводится полностью:

void SetStyles(){





if (osc.BuffersCount()== 2 ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType2());

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,osc.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL ,osc.Label2());

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine1);

}

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine2);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE ,osc.DrawType1());

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_NONE );

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , true );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false );

PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,osc.Label1());

PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "" );

if (osc.DrawType1()== DRAW_HISTOGRAM ){

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorHisto);

}

else {

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR ,ColorLine1);

}

}





IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS ,osc. Digits ());





int levels=osc.LevelsTotal();

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_LEVELS ,levels);

for ( int i= 0 ;i<levels;i++){

IndicatorSetDouble ( INDICATOR_LEVELVALUE ,i,osc.LevelValue(i));

}



}

Сначала, в зависимости от количества буферов осциллятора, выполняется один из двух вариантов установки стилей. При этом, если первый буфер — гистограмма, устанавливается соответствующий тип буфера. Затем устанавливается количество знаков после запятой у значений индикатора. В конце устанавливаются уровни.

Ниже приведен полный код функции OnInit() с вызовом только что созданных функций:

int OnInit (){



SetIndexBuffer ( 0 ,Label1Buffer, INDICATOR_DATA );

SetIndexBuffer ( 1 ,Label2Buffer, INDICATOR_DATA );



PrepareParameters();



LoadOscillator();



if (!osc.CheckHandle()){

Alert ( "Ошибка загрузки индикатора " +osc.Name());

return ( INIT_FAILED );

}



SetStyles();



Print ( "Parameters matching: " +osc.Help());



ShortName=ProgName+ ": " +osc.Name();

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,ShortName);



return ( INIT_SUCCEEDED );

}

Обратите внимание: в конце функции выполняется вызов функции Print c подсказкой об используемых параметрах окна свойств, затем устанавливается короткое имя индикатора.

На этом первая часть работы по созданию универсального осциллятора полностью завершена, получен индикатор, при помощи которого можно протестировать созданные ранее классы. Далее мы создадим класс графического интерфейса.

В приложении к статье имеется полностью готовый индикатор с именем "iUniOsc" (позже в его код будет внесено незначительное изменение, и он будет немного отличаться от индикатора, полученного на данном этапе).

Для создания графического интерфейса можно просто воспользоваться графическими объектами: для ввода числовых значений использовать графический объект "поле ввода", для параметров типа перечислений (выпадающих списков) — по несколько кнопок. Однако этот подход будет очень трудоемким. К настоящему моменту на MQL5 написано несколько библиотек для создания графического интерфейса. Библиотеки позволяют создавать стандартные элементы управления: диалоговые окна, поля ввода с кнопками для увеличения и уменьшения значения (спинбоксы), выпадающие списки и многое другое. В комплект терминала входит набор стандартных классов для создания панелей и диалогов. В разделе "Статьи" есть огромная серия статей, посвященных созданию графического интерфейса.



Также в статьях есть и небольшая серия из трех публикаций (статья 1, статья 2, статья 3), посвященная очень простому и быстрому созданию графических интерфейсов. Кроме рассмотрения теории, в этих статьях создается библиотека для быстрой работы с графическими объектами и для создания графического интерфейса. Все перечисленные выше варианты имеют свои преимущества и недостатки, все они очень подробно рассматривались при написании данной статьи. Был выбран последний вариант из перечисленных (библиотека incGUI).



Терминал MetaTrader 5 очень активно развивается и совершенствуется, поэтому некоторые элементы управления из предлагаемой библиотеки можно считать морально устаревшими (в частности, полосы прокрутки), но тем не менее ими можно пользоваться. Чтобы начать использовать библиотеку, скачайте приложение к статье "Пользовательские графические элементы управления. Часть 3. Формы для MetaTrader 5", распакуйте его, файл "incGUI_v3.mqh" разместите в папке Include, расположенной в папке данных терминала.

Класс формы

Всю работу по созданию графического интерфейса будем проводить в отдельном файле "UniOscGUI.mqh". Первым делом подключим библиотеку:

#include <IncGUI_v3.mqh>

Выполним компиляцию для проверки. При компиляции выявится несколько предупреждений, о которых компилятор не сообщал ранее. Теперь усовершенствованный компилятор позволяет выявить эти недостатки кода и внести исправления. В приложении к статье можно найти исправленный файл "inc_GUI_v4". Вместо "IncGUI_v3.mqh" подключим "IncGUI_v4.mqh" и "UniOscDefines.mqh".

#include <IncGUI_v4.mqh>

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

Сохраним копию индикатора "iUniOsc" с именем "iUniOscGUI". После этого индикатор "iUniOsc" можно немного отредактировать — скрыть параметры UseDefault и KeepPrev. В индикаторе без графического интерфейса они не имеют смысла, но нужно установить им значения false:

bool UseDefault = false ;

bool KeepPrev = false ;

На этом индикатор "iUniOsc" считается полностью завершенным.

Продолжим с индикатором "iUniOscGUI". Подключим к нему файл "UniOscGUI.mqh". Всего должно быть подключено три файла:

#include <UniOsc/UniOscDefines.mqh>

#include <UniOsc/CUniOsc.mqh>

#include <UniOsc/UniOscGUI.mqh>

Компилируя индикатор, можно будет проверять код и тут же видеть на графике графический интерфейс. Но пока вся работа будет выполняться в файле "UniOscGUI.mqh".

Графический интерфейс будет представлять собой одно диалоговое окно, в верхней части которого будет располагаться выпадающий список для выбора осциллятора, а ниже — набор элементов управления, соответствующий каждому конкретному осциллятору. Значит, в файле будут располагаться класс для создания формы и группа классов (родительский и несколько дочерних) для создания элементов управления на этой форме.

Начнем с формы. Подробная пошаговая процедура создания формы изложена в статье "Пользовательские графические элементы управления. Часть 3. Формы для MetaTrader 5". Здесь выполним эту процедуру применительно к нашей задаче.

1. Из файла "IncGUI_v4.mqh" копируем класс CFormTemplate в файл "UniOscGUI.mqh" и переименовываем его в CUniOscForm.

2. Установим свойства. Это делается в методе MainProperties() класса CUniOscForm. Установим следующие свойства:

void MainProperties(){

m_Name = "UniOscForm" ;

m_Width = FORM_WIDTH;

m_Height = 150 ;

m_Type = 0 ;

m_Caption = "UniOsc" ;

m_Movable = true ;

m_Resizable = true ;

m_CloseButton = true ;

}

Обратите внимание, переменной m_Heigh присваивается значение константы FORM_WIDTH. На завершающем этапе работы надо будет подобрать подходящий размер формы и элементов управления, поэтому в верхнюю часть файла добавим несколько констант:

#define FORM_WIDTH 210

#define SPIN_BOX_WIDTH 110

#define COMBO_BOX_WIDTH 110

После этого форму можно применить в индикаторе. В индикаторе объявим внешнюю переменную UseGUI со значением по умолчанию true (в самом начале окна свойств):

input bool UseGUI = true ;

Затем, после внешних переменных объявим переменную — указатель для класса формы:

CUniOscForm * frm;

В функции OnInit() индикатора, если значение переменной UseGUI равно true, создадим объект и подготовим его к использованию, вызвав необходимые методы для установки дополнительных свойств:

frm= new CUniOscForm();

frm.Init();

frm.SetSubWindow( 0 );

frm.SetPos( 10 , 30 );

frm.Show();

В функции OnDeinit() скроем форму и удалим объект:

if ( CheckPointer (frm)== POINTER_DYNAMIC ){

frm.Hide();

delete (frm);

}

Из функции OnChartEvent() вызовем метод Event():

void OnChartEvent ( const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

frm.Event(id,lparam,dparam,sparam);

}

Если теперь прикрепить индикатор на график, можно увидеть форму (рис. 2).



Рис. 2. Форма созданная классом CUniOscForm при прикреплении индикатора iUniOscGUI на график



Все кнопки формы действуют: форму можно перемещать при помощи кнопки в левом верхнем углу (нажать кнопку и указать новое место формы щелчком мыши), можно сворачивать (кнопка с прямоугольником в правом верхнем углу). При нажатии на кнопку с крестиком форма закроется, при этом нужно будет удалить индикатор с графика. Для удаления индикатора с графика применяется функция ChartIndicatorDelete(). Чтобы применять эту функцию, надо знать номер подокна индикатора, который можно выяснить, используя функцию ChartWindowFind(), а для этого, в свою очередь, нужно использовать короткое имя индикатора.

При нажатии на кнопку закрытия формы метод Event() возвращает значение 1. Проверим возвращаемое значение и, в случае необходимости, удалим с графика индикатор:

int win= ChartWindowFind ( 0 ,ShortName);

ChartIndicatorDelete ( 0 ,win,ShortName);

ChartRedraw ();

Теперь при нажатии на кнопку с крестиком будет выполняться не только закрытие формы, но и удаление индикатора с графика.

Добавим на форму главный элемент управления: выпадающий список для выбора типа осциллятора. Для его создания используется класс CComBox. Добавляем код в класс CUniOscForm. Объявим переменную для объекта:

CComBox m_cmb_main;

Затем в методе OnInitEvent() вызовем метод Init() класса:

m_cmb_main.Init( "cb_main" , 100 , " select oscillator" );



В метод передается имя элемента управления (префикс для имен графических объектов), ширина элемента управления и надпись возле него.

В методе OnShowEvent() вызовем метод Show():

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );



При вызове метода указываются координаты расположения элемента на форме (с отступом 10 пикселей от левого верхнего угла пользовательского пространства формы).

В метод OnHideEvent() вызовем метод Hide():

m_cmb_main.Hide();

По событию изменения выбора в главном списке будет необходимо загрузить другой индикатор. Это будет удобней сделать в файле индикатора, поэтому метод Event() списка осцилляторов вызовем не из метода EventsHandler() формы, а из функции OnChartEvent() индикатора, тут же обработаем событие:

int me=frm.m_cmb_main.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (me== 1 ){

Alert (frm.m_cmb_main.SelectedText());

}

В метод передаются стандартные параметры события графика, а при возвращении методом значения 1 открывается окно сообщения.

Необходимо заполнить список вариантами. Здесь может быть несколько подходов:



все сделать в методе OnInitEvent() формы

добавить в класс формы дополнительный метод и вызывать его из индикатора после метода Init()

обратиться к методам списка непосредственно из индикатора.

Используем третий вариант (он требует наименьшего количества кода). Сначала в индикаторе создадим массив с вариантами осцилляторов:

EOscUniType osctype[]={

OscUni_ATR,

OscUni_BearsPower,

OscUni_BullsPower,

OscUni_CCI,

OscUni_Chaikin,

OscUni_DeMarker,

OscUni_Force,

OscUni_Momentum,

OscUni_MACD,

OscUni_OsMA,

OscUni_RSI,

OscUni_RVI,

OscUni_Stochastic,

OscUni_TriX,

OscUni_WPR

};



Затем, после вызова frm.Init() в индикаторе заполним список и установим выбранный по умолчанию пункт:

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (osctype);i++){

frm.m_cmb_main.AddItem( EnumToString (osctype[i]));

}

frm.m_cmb_main.SetSelectedIndex( 0 );

На этом этапе можно выполнить проверку. На форме должен отображаться выпадающий список с типами осцилляторов, а при изменении выбранного пункта должно открываться окно с соответствующим текстом (рис. 3):



Рис. 3. Форма со списком осцилляторов и окно сообщения после изменения выбора в списке

Элементы управления на форме

В начале статьи было определено максимальное количество внешних параметров по типам (три для ввода числовых значений и четыре для стандартных перечислений). Для ввода числовых значений используем элемент CSpinInputBox (поле ввода с кнопками) библиотеки incGUI, для стандартных перечислений — элемент CComBox (выпадающий список). В начале файла с классом графического интерфейса объявим массивы со значениями стандартных перечислений: ENUM_APPLIED_PRICE e_price[]={ PRICE_CLOSE ,

PRICE_OPEN ,

PRICE_HIGH ,

PRICE_LOW ,

PRICE_MEDIAN ,

PRICE_TYPICAL ,

PRICE_WEIGHTED

};



ENUM_MA_METHOD e_method[]={ MODE_SMA , MODE_EMA , MODE_SMMA , MODE_LWMA };



ENUM_APPLIED_VOLUME e_volume[]={ VOLUME_TICK , VOLUME_REAL };



ENUM_STO_PRICE e_sto_price[]={ STO_LOWHIGH , STO_CLOSECLOSE }; В классе формы объявим переменные для элементов управления (три типа CSpinInputBox и четыре CComBox):

CSpinInputBox m_value1;

CSpinInputBox m_value2;

CSpinInputBox m_value3;



CComBox m_price;

CComBox m_method;

CComBox m_volume

CComBox m_sto_price;

В классе формы, в методе OnInitEvent() инициализируем выпадающие списки (объекты класса CComBox) и заполним их, используя объявленные ранее массивы:

m_price.Init( "price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );

m_method.Init( "method" ,COMBO_BOX_WIDTH, " method" );

m_volume.Init( "volume" ,COMBO_BOX_WIDTH, " volume" );

m_sto_price.Init( "sto_price" ,COMBO_BOX_WIDTH, " price" );



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

m_price.AddItem( EnumToString (e_price[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

m_method.AddItem( EnumToString (e_method[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

m_volume.AddItem( EnumToString (e_volume[i]));

}

for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

m_sto_price.AddItem( EnumToString (e_sto_price[i]));

}

Поскольку для различных индикаторов на форме должны отображаться различные наборы элементов управления, создадим классы (базовый и дочерние) для формирования наборов. Имя базового класса CUniOscControls, ниже приведен его шаблон:

class CUniOscControls{

protected :

CSpinInputBox * m_value1;

CSpinInputBox * m_value2;

CSpinInputBox * m_value3;

CComBox * m_price;

CComBox * m_method;

CComBox * m_volume;

CComBox * m_sto_price;

public :

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

...

}

void Hide(){

...

}

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

...

return ( 0 );

}

virtual void InitControls(){

}

virtual void Show( int x, int y){

}

virtual int FormHeight(){

return ( 0 );

}

};

В начале использования объекта данного класса будет вызываться метод SetPointers(), в метод передаются указатели на все элементы управления, а в методе они сохраняются в собственных переменных класса:

void SetPointers(CSpinInputBox & value1,

CSpinInputBox & value2,

CSpinInputBox & value3,

CComBox & price,

CComBox & method,

CComBox & volume,

CComBox & sto_price){

m_value1= GetPointer (value1);

m_value2= GetPointer (value2);

m_value3= GetPointer (value3);

m_price= GetPointer (price);

m_method= GetPointer (method);

m_volume= GetPointer (volume);

m_sto_price= GetPointer (sto_price);

}

Посредством этих указателей будет выполняться скрытие всех элементов управление (метод Hide()):

void Hide(){

m_value1.Hide();

m_value2.Hide();

m_value3.Hide();

m_price.Hide();

m_method.Hide();

m_volume.Hide();

m_sto_price.Hide();

}

Будут обрабатываться их события (метод Event()):

int Event( int id, long lparam, double dparam, string sparam){

int e1=m_value1.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e2=m_value2.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e3=m_value3.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e4=m_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e5=m_method.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e6=m_volume.Event(id,lparam,dparam,sparam);

int e7=m_sto_price.Event(id,lparam,dparam,sparam);

if (e1!= 0 || e2!= 0 || e3!= 0 || e4!= 0 || e5!= 0 ||e6!= 0 || e7!= 0 ){

return ( 1 );

}

return ( 0 );

}

Остальные методы виртуальные, для каждого осциллятора будет свой код в дочерних классах. Метод Show() будет использоваться для отображения элементов управления. Метод FormHeight() будет возвращать высоту формы. Метод InitControls() предназначен только для смены надписей возле элементов управления (рис. 4).



Рис. 4. Разные надписи возле одного и того же элемента управления у разных осцилляторов

Дело в том, что элементы управления из библиотеки incGUI имеют только минимально необходимые наборы методов и не имеют методов для изменения надписей. Но классы разработаны таким образом, что в случае необходимости надпись можно изменить, вызвав метод Init(). Поскольку смена надписи выполняется методом Init(), поэтому метод назван InitControls().

Рассмотрим несколько дочерних классов. Самый простой из них — для индикатора ATR, самый сложный — для Stochastic.

Для ATR:

class CUniOscControls_ATR: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " ma_period" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

}

int FormHeight(){

return ( 70 );

}

};

В методе InitContrlos() выполняется вызов метода Init() элемента управления, самое главное (для чего пришлось делать этот виртуальный метод) — передается текст надписи "ma_period", который будет отображаться справа от элемента управления.

В методе Show() класса формы выполняется вызов метода Show() класса CUniOscControls, при вызове указываются координаты верхнего левого угла первого (верхнего) элемента управления. Метод FormHeight() просто возвращает значение.

Для Stochastic:

class CUniOscControls_Stochastic: public CUniOscControls{

void InitControls(){

m_value1.Init( "value1" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Kperiod" );

m_value2.Init( "value2" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " Dperiod" );

m_value3.Init( "value3" ,SPIN_BOX_WIDTH, 1 , " slowing" );

}

void Show( int x, int y){

m_value1.Show(x,y);

m_value2.Show(x,y+ 20 );

m_value3.Show(x,y+ 40 );

m_method.Show(x,y+ 60 );

m_sto_price.Show(x,y+ 80 );

}

int FormHeight(){

return ( 150 );

}

};

В методе Show() выполняется вычисление координат для каждого элемента управления, все остальное уже должно быть понятно.

Наконец, рассмотрим непосредственно добавление элементов управления на форму. В классе формы объявим переменную-указатель на класс с элементами управления:

CUniOscControls * m_controls;

В деструкторе удалим объект:

void ~CUniOscForm(){

delete (m_controls);

}

Добавим в класс формы метод SetType(). Этот метод будет вызываться для указания типа используемого осциллятора.

void SetType( long type){

if ( CheckPointer (m_controls)== POINTER_DYNAMIC ){

delete (m_controls);

m_controls= NULL ;

}



switch ((EOscUniType)type){

case OscUni_ATR:

m_controls= new CUniOscControls_ATR();

break ;

case OscUni_BearsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BearsPower();

break ;

case OscUni_BullsPower:

m_controls= new CUniOscControls_BullsPower();

break ;

case OscUni_CCI:

m_controls= new CUniOscControls_CCI();

break ;

case OscUni_Chaikin:

m_controls= new CUniOscControls_Chaikin();

break ;

case OscUni_DeMarker:

m_controls= new CUniOscControls_DeMarker();

break ;

case OscUni_Force:

m_controls= new CUniOscControls_Force();

break ;

case OscUni_Momentum:

m_controls= new CUniOscControls_Momentum();

break ;

case OscUni_MACD:

m_controls= new CUniOscControls_MACD();

break ;

case OscUni_OsMA:

m_controls= new CUniOscControls_OsMA();

break ;

case OscUni_RSI:

m_controls= new CUniOscControls_RSI();

break ;

case OscUni_RVI:

m_controls= new CUniOscControls_RVI();

break ;

case OscUni_Stochastic:

m_controls= new CUniOscControls_Stochastic();

break ;

case OscUni_TriX:

m_controls= new CUniOscControls_TriX();

break ;

case OscUni_WPR:

m_controls= new CUniOscControls_WPR();

break ;

}



m_controls.SetPointers(m_value1,m_value2,m_value3,m_price,m_method,m_volume,m_sto_price);

m_controls.InitControls();



m_value1.SetReadOnly( false );

m_value2.SetReadOnly( false );

m_value3.SetReadOnly( false );



m_value1.SetMinValue( 1 );

m_value2.SetMinValue( 1 );

m_value3.SetMinValue( 1 );



m_Height=m_controls.FormHeight();



}

В начале метода выполняется удаление объекта, если он существовал. Затем, в зависимости от типа индикатора, выполняется загрузка соответствующего класса. Внизу метода вызывается метод SetPointers(), и метод InitControls(). Затем выполняется несколько дополнительных действий: для элементов управления SpinBox включается возможность ввода с клавиатуры (вызов метода ReadOnly()), устанавливаются минимальные значения (вызов метода SetMinValue()), и переменной m_Height присваивается новое значение высоты формы.

В методах OnShowEvent() и OnHideEvent() формы вызовем соответствующие методы объекта m_controls:

void OnShowEvent( int aLeft, int aTop){

m_cmb_main.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 );

m_controls.Show(aLeft+ 10 ,aTop+ 10 + 20 );

}

void OnHideEvent(){

m_cmb_main.Hide();

m_controls.Hide();

}

Остается "оживить" события объекта m_controls. В индикатор в функцию OnChartEvent() добавляем вызова метода Event():

int ce=frm.m_controls.Event(id,lparam,dparam,sparam);

В OnInit() индикатора добавляем вызов метода SetType() формы (после вызова метода SetSelectedIndex()):

frm.SetType(_Type);

После загрузки осциллятора надо, чтобы на форме отобразились значения его параметров, для этого в класс формы добавим метод SetValues():

void SetValues( int period1,

int period2,

int period3,

long method,

long price,

long volume,

long sto_price

){



m_value1.SetValue(period1);

m_value2.SetValue(period2);

m_value3.SetValue(period3);



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_price);i++){

if (price==e_price[i]){

m_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_method);i++){

if (method==e_method[i]){

m_method.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_volume);i++){

if (volume==e_volume[i]){

m_volume.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



for ( int i= 0 ;i< ArraySize (e_sto_price);i++){

if (sto_price==e_sto_price[i]){

m_sto_price.SetSelectedIndex(i);

break ;

}

}



}

В методе SetValues() элементам управления типа SpinBox значения устанавливаются как есть, а для перечислений выполняется поиск индекса в массивах со значениями перечислений. Вызовем метод SetValues() после вызова метода SetType():

frm.SetValues(_Period1,_Period2,_Period3,_MaMethod,_Price,_Volume,_StPrice);

На этом этапе графический интерфейс можно считать полностью готовым (рис. 5), но только пока индикатор еще не умеет на него реагировать.



Рис. 5. Вид окна с элементами управления для индикатора ATR

Завершение создания универсального осциллятора

Классы осциллятора готовы, классы графического интерефейса тоже готовы, остается соединить их вместе. На данном этапе функция OnChatEvent() должна выглядеть следующим образом: