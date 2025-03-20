All In One Breakout

5

브레이크아웃 전략은 가장 오래 검증되고, 지속 가능하며 신뢰할 수 있는 트레이딩 접근 방식 중 하나입니다. 이러한 전략은 일반적으로 시장이 통합된 기간 이후 핵심 가격 수준에서 모멘텀을 포착하는 것을 목표로 하며, 이때 강한 움직임이 발생하는 경향이 있습니다. 따라서 브레이크아웃 시스템은 일중 또는 세션 기반 트렌드를 따라가려는 트레이더들에게 이상적입니다.

All-In-One Breakout EA (올인원 브레이크아웃 EA)는 조용한 시기(예: 도쿄 개장 전, 런던 개장 전 또는 뉴욕 개장 전)에 가격 범위를 식별하고, 가격이 해당 범위를 돌파할 때 거래에 진입함으로써 이 원칙을 최대한 활용합니다. 이를 통해 전략은 다음을 수행할 수 있습니다:

  • 대부분의 움직임이 소진되기 전에 트렌드 초기에 거래를 진입합니다.
  • 모멘텀 확인을 기다려 횡보 또는 불안정한 시장을 피합니다.
  • 다양한 거래 세션과 상품에 적응하여 다재다능성을 높입니다.

이 전략적 이점은 EA의 컨플루언스 필터, 맞춤형 종료 로직 및 자금 관리 제어를 통해 더욱 강화되어, 이 검증된 전략을 사용하는 초보자와 경험 많은 트레이더 모두에게 강력한 도구가 됩니다.

주요 기능 및 장점

  • 이중 브레이크아웃 모드: 레인지 브레이크아웃 (RBO) 및 오프닝 브레이크아웃 (OBO)
  • 규칙 기반 로직: 모든 진입, 종료 및 관리 규칙이 결정론적으로 작동하여 투명성과 최적화 용이성을 제공합니다. AI EA와 같은 블랙박스 방식이 아닙니다.
  • 다중 심볼: US30, Gold, USDJPY, GBPUSD, DE40 등 비상관 심볼에 사용할 수 있습니다.
  • 다양한 시간대: EA는 다양한 시간대에 맞게 거래를 열고 닫도록 설정할 수 있어 자본을 최대한 활용할 수 있습니다.
  • 마틴게일 및 그리드 없음: 손실 확대 없이 고정 리스크 로직으로 자본을 보호합니다.
  • 이중 모드: 레인지 기반 및 세션 오프닝 브레이크아웃을 모두 지원하여 유연성을 극대화합니다.
  • 유연한 시간 범위 선택: 아시아, 런던 또는 뉴욕 세션에 맞는 브레이크아웃 창을 정의할 수 있습니다.
  • 컨플루언스 필터링: MA, ADX, 볼린저 밴드 및 ADR과 같은 추세 및 변동성 필터를 사용하여 진입을 확인합니다.
  • 제어된 랜덤화: 여러 설정이 제한된 무작위 값을 지원하여 타이밍 및 레벨을 다양화합니다 – 프롭펌 트레이딩에 이상적입니다.
  • 스마트 리스크 관리: 고정 스톱로스, 동적 트레일링 스톱 및 다중 테이크프로핏 구성을 포함합니다.
  • 빠르고 가벼운 백테스트: 최적화된 로직은 전략의 충실도를 유지하면서 빠른 백테스트를 지원합니다.

All-In-One Break Out EA 설정 및 브레이크아웃 전략 기본 사항에 대해 여기를 읽어보세요. 이것은 오픈 전략 EA이므로 세트파일은 제공되지 않습니다. 시험판을 다운로드하여 다양한 심볼과 파라미터로 테스트한 후 구매하시기 바랍니다.


Стратегії прориву є одними з найбільш перевірених, класичних та надійних торгових підходів. Вони спрямовані на захоплення імпульсу на ключових рівнях цін – зазвичай після періодів консолідації ринку – коли, як правило, відбуваються сильні рухи. Це робить системи прориву ідеальними для трейдерів, які хочуть торгувати внутрішньоденні або сесійні тренди.

All-In-One Breakout EA (Все-в-одному Прорив EA) максимально використовує цей принцип, ідентифікуючи цінові діапазони під час спокійних періодів (наприклад, перед Токіо, перед Лондоном або перед Нью-Йорком) і відкриваючи угоди, коли ціна виходить з цього діапазону. Це дозволяє стратегії:

  • Входити в угоди на початку тренду, перш ніж основний рух буде вичерпано.
  • Уникати флетових або хаотичних ринків, чекаючи підтвердження імпульсу.
  • Адаптуватися до різних торгових сесій та інструментів, підвищуючи універсальність.

Ця стратегічна перевага додатково підсилюється кон-флюентними фільтрами EA, власною логікою виходу та контролем управління капіталом, що робить його потужним інструментом як для нових, так і для досвідчених трейдерів, які використовують цю перевірену стратегію.

Основні функції та переваги

  • Подвійний режим прориву: Range Breakout (RBO) та Opening Breakout (OBO)
  • Логіка на основі правил: Кожен вхід, вихід та правило управління є детермінованими, що забезпечує прозорість і легкість оптимізації. Це не чорний ящик, як AI EA.
  • Кілька символів: Стратегія прориву може використовуватися на некорельованих символах US30, Gold, USDJPY, GBPUSD, DE40 та багатьох інших.
  • Різні часові періоди: Цей EA можна налаштувати для відкриття та закриття угод у різні періоди часу, щоб максимально використовувати капітал.
  • Без мартингейлу чи ґрід-системи: Капітал захищається завдяки фіксованій логіці ризику без нарощування збитків.
  • Подвійний режим: Підтримує як діапазонні, так і сесійні прориви з повною гнучкістю.
  • Гнучкий вибір часових діапазонів: Визначайте вікна прориву для азійських, лондонських або нью-йоркських сесій.
  • Фільтрація кон-флюенції: Підтверджуйте входи за допомогою фільтрів тренду та волатильності, таких як MA, ADX, смуги Боллінджера та ADR.
  • Керована рандомізація: Декілька налаштувань підтримують обмежені випадкові значення для часу та рівнів – ідеально для проп-фірм.
  • Розумний контроль ризику: Включає фіксований стоп-лосс, динамічний трейлінг-стоп і кілька конфігурацій тейк-профіту.
  • Швидке та легке тестування: Оптимізована логіка підтримує швидкі тести, зберігаючи точність стратегії.

Будь ласка, прочитайте тут про налаштування All-In-One Break Out EA та основи стратегії прориву. Оскільки це EA з відкритою стратегією, сетфайли не надаються. Будь ласка, завантажте пробну версію, спробуйте на різних символах і параметрах перед покупкою цього EA.

리뷰 5
Jeffrey Panes
72
Jeffrey Panes 2026.01.03 08:34 
 

The All-In Breakout EA stands out not only for its breakout-based trading logic, but also for the exceptional level of transparency and support provided by its author. One of the most commendable aspects of this system is that the author openly shared his own personal set file within the community group. This gesture alone demonstrates confidence in the strategy and a genuine desire to help users achieve better and more consistent results, rather than leaving them to struggle with trial-and-error configurations. What truly elevates this EA, however, is the author’s openness to feedback and his willingness to improve the system based on real user experience. After I pointed out that reliance on a single set file could become a limitation and make trade management somewhat laborious, the author did not ignore the concern. Instead, he took it seriously and delivered a meaningful update. The newly added basket feature is a major enhancement. This function acts as an intelligent trade manager by automatically grouping trades and securing overall basket profits, helping protect gains and reduce the risk of drawdowns. By managing profits collectively rather than trade-by-trade, the EA now offers stronger loss avoidance and smoother equity growth, especially during volatile market conditions. This update reflects a developer who actively listens, adapts, and prioritizes trader protection. It shows that the All-In Breakout EA is not a static product, but a continuously evolving system shaped by real-world usage and constructive community input. In summary, the All-In Breakout EA delivers a solid breakout strategy backed by an author who is hands-on, responsive, and genuinely invested in his users’ success. The shared personal set files, combined with the new basket trade management feature, make this EA a reliable and thoughtfully developed tool for traders who value both performance and long-term sustainability.

would highly recommend this EA, especially to beginners who trade breakout sessions. It is well-suited for volatile pairs like XAUUSD, GBPJPY, and XAGUSD, making it an excellent tool for traders who want a systematic and disciplined breakout approach.

Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 13:03 
 

Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!

mongiwa
329
mongiwa 2025.11.19 20:21 
 

I have been Using the ea on DEMO . i just connected on live ill give feedback. The developer is on time to respond to questions .Thank you sir

Jeffrey Panes
72
Jeffrey Panes 2026.01.03 08:34 
 

The All-In Breakout EA stands out not only for its breakout-based trading logic, but also for the exceptional level of transparency and support provided by its author. One of the most commendable aspects of this system is that the author openly shared his own personal set file within the community group. This gesture alone demonstrates confidence in the strategy and a genuine desire to help users achieve better and more consistent results, rather than leaving them to struggle with trial-and-error configurations. What truly elevates this EA, however, is the author’s openness to feedback and his willingness to improve the system based on real user experience. After I pointed out that reliance on a single set file could become a limitation and make trade management somewhat laborious, the author did not ignore the concern. Instead, he took it seriously and delivered a meaningful update. The newly added basket feature is a major enhancement. This function acts as an intelligent trade manager by automatically grouping trades and securing overall basket profits, helping protect gains and reduce the risk of drawdowns. By managing profits collectively rather than trade-by-trade, the EA now offers stronger loss avoidance and smoother equity growth, especially during volatile market conditions. This update reflects a developer who actively listens, adapts, and prioritizes trader protection. It shows that the All-In Breakout EA is not a static product, but a continuously evolving system shaped by real-world usage and constructive community input. In summary, the All-In Breakout EA delivers a solid breakout strategy backed by an author who is hands-on, responsive, and genuinely invested in his users’ success. The shared personal set files, combined with the new basket trade management feature, make this EA a reliable and thoughtfully developed tool for traders who value both performance and long-term sustainability.

would highly recommend this EA, especially to beginners who trade breakout sessions. It is well-suited for volatile pairs like XAUUSD, GBPJPY, and XAGUSD, making it an excellent tool for traders who want a systematic and disciplined breakout approach.

Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 13:03 
 

Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!

mongiwa
329
mongiwa 2025.11.19 20:21 
 

I have been Using the ea on DEMO . i just connected on live ill give feedback. The developer is on time to respond to questions .Thank you sir

kkandru12
495
kkandru12 2025.11.09 07:06 
 

Great product , Question to Author. I've tested it with US SPX500 Futures, it works. But if you happen to have a SET file, that helps. For that matter any Futures SET File, please provide.

Dilwyn Tng
52781
개발자의 답변 Dilwyn Tng 2025.11.09 12:53
Thank for the review. I have tested SP500 and it does not produce satisfactory enough result, even it showed profit since 2020, hence I do not provide the SP500 setfile. I have provided optimisation file, which you can backtest it on any symbols you like. AIO Breakout EA is a open strategy EA, which you can test, optimise on any symbol you preferred. Exchange/share setfiles with others members in the community. For now, setfile based on Strategy A are US30, DE40, GBPUSD, USDjPY, GBPJPY and USTEC, and soon BTC will be released.
Stealth1
46
Stealth1 2025.10.09 08:38 
 

I purchased the All in One Breakout EA recently. I am currently using it on several prop firm accounts. The results are very impressive. The EA makes consistent profits and the strategy is very sound. It uses a popular trading strategy that is tried and tested and I highly recommend this EA.

