CCheckBox

CChekBox는 CheckBox 복합 컨트롤의 클래스입니다.

Description

CCheckBox 컨트롤은 사용자가 마우스를 클릭할 때 참 또는 거짓 조건을 선택할 수 있는 확인란을 표시합니다.

Declaration

   class CCheckBox : public CWndContainer

Title

   #include <Controls\CheckBox.mqh>

상속 계층

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CCheckBox

아래에 제시된 코드의 결과:

ControlsCheckBox

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

컨트롤 생성

차트 이벤트 핸들러

 

OnEvent

모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러

Properties

 

Text

컨트롤과 관련된 텍스트 레이블을 가져오거나 설정

Color

컨트롤과 연결된 텍스트 레이블의 색상을 가져오거나 설정

State

 

Checked

컨트롤 선택 여부를 나타내는 값을 가져오거나 설정

Data

 

Value

컨트롤과 관련된 값을 가져오거나 설정

종속 제어

 

CreateButton

종속 컨트롤 생성 (버튼)

CreateLabel

종속 컨트롤 생성 (레이블)

종속 컨트롤 이벤트 핸들러

 

ClickButton

"ClickButton" 내부 이벤트 핸들러 (가상)

ClickLabel

"ClickLabel" 내부 이벤트 핸들러 (가상)

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

클래스 CWnd에서 상속된 메서드

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

체크박스 컨트롤로 패널 만들기 예제:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             ControlsCheckBox.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "제어판 및 대화 상자. 데모 클래스 CCheckBox"
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\CheckBox.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| 정의                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- 틈
#define INDENT_LEFT                         (11)      // 왼쪽에서 들여쓰기(경계 너비 허용)
#define INDENT_TOP                          (11)      // 맨 위에서 들여쓰기(경계 너비 허용)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // 오른쪽에서 들여쓰기(경계 너비 허용)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // 아래쪽에서 들여쓰기(경계 너비 허용)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // X 좌표에 의한 차이
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // Y 좌표에 의한 차이
//--- 버튼용
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // X 좌표에 의한 크기
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // Y 좌표에 의한 크기
//--- 표시 영역용
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // Y 좌표에 의한 크기
//--- 그룹 컨트롤용
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // X 좌표에 의한 크기
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // Y 좌표에 의한 크기
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // Y 좌표에 의한 크기
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // Y 좌표에 의한 크기
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CControlsDialog                                            |
//| Usage: 제어 응용 프로그램의 주 대화 상자                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
private:
   CCheckBox         m_check_box1;                    // CCheckBox 객체
   CCheckBox         m_check_box2;                    // CCheckBox 객체
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- 생성
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- 차트 이벤트 핸들러
   virtual bool      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
protected:
   //--- 종속 컨트롤 생성
   bool              CreateCheckBox1(void);
   bool              CreateCheckBox2(void);
   //--- 종속 제어 이벤트 핸들러
   void              OnChangeCheckBox1(void);
   void              OnChangeCheckBox2(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 이벤트 처리                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_check_box1,OnChangeCheckBox1)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_check_box2,OnChangeCheckBox2)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| 생성자                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 소멸자                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 생성                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- 종속 컨트롤 생성
   if(!CreateCheckBox1())
      return(false);
   if(!CreateCheckBox2())
      return(false);
//--- 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "CheckBox" 요소 생성                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateCheckBox1(void)
  {
//--- 좌표
   int x1=INDENT_LEFT;
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (RADIO_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+GROUP_WIDTH;
   int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
//--- 생성
   if(!m_check_box1.Create(m_chart_id,m_name+"CheckBox1",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!m_check_box1.Text("CheckBox1"))
      return(false);
   if(!m_check_box1.Color(clrBlue))
      return(false);
   if(!Add(m_check_box1))
      return(false);
//--- 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "CheckBox" 요소 생성                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateCheckBox2(void)
  {
//--- 좌표
   int x1=INDENT_LEFT+GROUP_WIDTH+CONTROLS_GAP_X;
   int y1=INDENT_TOP+(EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (BUTTON_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (EDIT_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y)+
          (RADIO_HEIGHT+CONTROLS_GAP_Y);
   int x2=x1+GROUP_WIDTH;
   int y2=y1+BUTTON_HEIGHT;
//--- 생성
   if(!m_check_box2.Create(m_chart_id,m_name+"CheckBox2",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
   if(!m_check_box2.Text("CheckBox2"))
      return(false);
   if(!m_check_box2.Color(clrBlue))
      return(false);
   if(!Add(m_check_box2))
      return(false);
   m_check_box2.Checked(true);
   Comment(__FUNCTION__+" : Checked="+IntegerToString(m_check_box2.Checked()));
//--- 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 이벤트 핸들러                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnChangeCheckBox1(void)
  {
   Comment(__FUNCTION__+" : Checked="+IntegerToString(m_check_box1.Checked()));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 이벤트 핸들러                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnChangeCheckBox2(void)
  {
   Comment(__FUNCTION__+" : Checked="+IntegerToString(m_check_box2.Checked()));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 글로벌 변수                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 초기화 함수                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 응용 프로그램 대화 상자 만들기
   if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- 어플리케이션 실행
   ExtDialog.Run();
//--- 성공
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 초기화 해제 함수                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   Comment("");
//--- 대화 상자 소멸
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 차트 이벤트 함수                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // 이벤트 ID  
                  const long& lparam,   // long 타입의 이벤트 매개 변수
                  const double& dparam, // double 타입의 이벤트 매개 변수
                  const string& sparam) // string 타입의 이벤트 매개 변수
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }

 