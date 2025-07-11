Quantum Baron

4.79
クォンタムバロンEA

石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。
M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.


割引 価格 。   10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。

クォンタムバロンチャンネル:   ここをクリック

***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。

私はグリッドEAです。あなたのトレードの可能性を最大限に引き出すために、細心の注意を払って構築されています。15年以上のトレード経験に基づき、完璧に近い状態に微調整されています。開発者は、豊富な市場知識と専門知識をコードの隅々まで注ぎ込み、最高のパフォーマンスを実現しています。


Quantum Emperor、Quantum Queen、Quantum StarMan、そして大成功を収めた Quantum Bitcoin のクリエイターから、本格的な資本を動かし、本格的な利益を獲得する準備ができているトレーダー向けに作られた、これまでで最も特別な EA が登場しました。

クォンタム・バロンは市場に従うのではなく、市場を支配するのです。

Quantum Baron EA を選ぶ理由

エリート向けに構築：Quantum Baronは万人向けではありません。最低5,000ドルの残高を持ち、ポートフォリオをプロの資産のように扱う準備ができているトレーダー向けに最適化されています。

買い注文のみ、常に利益：Quantum Baronは買い注文のみをオープンし、原油の自然な強気サイクルを最大限に活用します。そして、ここがポイントです。オーバーナイトスワップは常にプラスです。つまり、EAが重労働をこなしている間、ポジションを保有するだけで報酬が得られるのです。

ボラティリティにおける精度：原油は世界で最もボラティリティの高い資産の一つです。Quantum Baronはひるむことなく、混沌を積極的に受け入れ、計算された安定した利益を確保します。

インテリジェントなトレンド フォロー グリッド戦略: 最先端のトレンド検出と、価格の変動を利益機会に変える高度で洗練された適応性の高いグリッド システムを組み合わせます。

勝利を約束する執行：すべての取引サイクルは勝利で終わるように設計されています。それだけです。ドローダウンは最小限に抑えられ、ロジックは最適化され、すべてのエントリーは確かな市場データによって裏付けられています。

卓越した伝統: 世界中の何千人ものトレーダーから信頼され、市場を支配する EA を構築してきた実績を持つ、MQL5 のベストセラーがお届けします。

最小要件と推奨事項:
シンボル: XTIUSD (原油)
時間枠: M30
最低入金額: 5,000ドル - 10,000ドル以上を推奨
口座タイプ: ECN、Raw、または非常に低いスプレッドのRazor（ブローカーの提案については個人的にお問い合わせください）
レバレッジ: 1:500
口座タイプ: ヘッジ
重要: 最高のパフォーマンスを得るには、LOW SPREAD アカウントを使用してください。
EA が 24 時間 365 日稼働するように VPS を使用します (必須)。


Quantum Eliteにご参加ください：これは、アルゴリズム取引の上位層へのご招待です。Quantum Baronは大量生産品ではありません。平均的なトレーダーに甘んじることなく、真のトレーダーのために構築された、他に類を見ない強力なツールです。


レビュー 44
Maicel Brand
83
Maicel Brand 2025.12.11 12:09 
 

Hello Bogdan, first: Thanks for the Baron T-Shirt :) it's very cool and a little bit funny. That's my most expensive Shirt ever :). But my first trade was at 8. august, with 7K in account, now the account stand at above 9K. Only one Trade on the last 4 months was a little bit dangerous - every other deal was easy :) Thanks.

Anh Tuan Bui
198
Anh Tuan Bui 2025.12.06 15:55 
 

Quantum Baron performs very reliably on XTIUSD. The EA makes smart entries, clean exits, and delivers consistent profit cycle after cycle. Risk management is excellent — it doesn’t over-trade, and margin remains safe even during strong volatility in oil. The strategy is well-designed, runs smoothly, and produces trustworthy results. Developer support is fast and professional. Overall, Quantum Baron is a high-quality EA for trading oil and absolutely worth owning. I’m very satisfied with its performance.

Emil Galabov
88
Emil Galabov 2025.11.30 13:06 
 

I've been using Quantum Baron on production account for sharp two months. Week after week it delivers steady performance and and excellent entry/exist management! Thank you Bogdan for yet another great EA!

Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.11 19:25
Thank you for sharing your experience, Maicel! I’m really glad you liked the Baron T-shirt. Sending it your way was honestly my pleasure, especially for someone as supportive and loyal as you’ve been. And I have to admit, your comment about it being “the most expensive shirt ever” made me laugh. At least it came with a profitable EA attached to it, right? It’s great to hear that you’re enjoying your experience with Quantum Baron, and those results speak for themselves. Starting with 7K and pushing the account above 9K in just a few months is fantastic progress. Congratulations! That’s the kind of steady growth the Baron is built to deliver. About that one trade that felt a bit scary: in reality, it wasn’t actually dangerous, but I completely understand why it might have looked intense in the moment. Situations like that usually happen when the lot size is slightly higher than ideal, which can make the position feel more dramatic, even though the system is still under control. I’m really glad to have you on board, and even happier that Quantum Baron is serving you well. Thank you again for the trust, the support, and the great energy you always bring.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.12.06 16:04
Thank you very much for your review! I’m genuinely happy to hear that Quantum Baron is treating you well. When I designed the strategy, I wanted it to behave more like a disciplined analyst than a hyperactive scalper. Instead of reacting to every small movement, it studies the market structure, waits for setups that show strength, and then manages positions in a way that prioritizes account safety before anything else. That’s why it trades selectively and closes positions decisively. It’s built to protect the capital first, profit second and repeat that process consistently. The oil market can be unforgiving when conditions change suddenly, so a good system must know when not to act. That’s where the risk management comes in. I worked hard to build restrictions that keep margin healthy, limit exposure during sharp moves, and prevent the EA from stacking trades recklessly. Seeing that users actually notice and appreciate that aspect means a lot. And thank you as well for your comment about support. I try to stay available and honest because a tool is only as reliable as the person standing behind it. If something needs improvement or clarification, it’s my job to address it quickly and professionally. Your satisfaction is genuinely rewarding, and I’m glad Quantum Baron has earned your trust.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.30 14:23
Thank you for taking the time to share your experience, Emil! And even more for trusting Quantum Baron on a live account for the past two months. It’s one thing for an EA to look good on paper or in backtests, but seeing it hold up week after week in real market conditions is exactly what I designed it for. I’m really glad to hear it’s delivering that kind of stability for you. The logic behind Quantum Baron was built around two main pillars: consistency and precision. The trade engine is meant to be very selective, so it waits for high-quality conditions instead of chasing every move. Once a position is opened, the management logic is designed to handle the trade intelligently from start to finish—tracking price action, adjusting levels when needed, and aiming to close trades in a controlled and structured way rather than reacting emotionally or randomly. Knowing that you’re seeing this play out in terms of smooth behavior on your account is incredibly rewarding. It also means a lot to me that you’re not just using Quantum Baron, but several of my EAs. That kind of long-term trust is the best feedback I can get. I really appreciate your loyalty and support over time, and I’ll keep doing my best to maintain and improve these tools so they can remain a solid part of your trading setup.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.25 08:24
Thank you very much for your review, Yusuke! Congratulations on such a strong first month. Reaching about 13.4% growth right from the start is a clear example of how Quantum Baron performs when it’s allowed to operate exactly as it was designed: patiently, selectively, and with a focus on controlled risk rather than constant execution. What I appreciate most from your feedback is that you’ve understood the philosophy behind Baron. It’s not an EA that fires trades every day just to look busy. Its strength comes from waiting for high-probability conditions and acting only when the market aligns with its internal logic. This is why the experience feels calm rather than stressful — the system doesn’t chase trades, and it doesn’t put the account under pressure just to create activity. Quantum Baron was never intended to be a mass-market product. It’s a an exclusive EA, created for traders who value consistency and discipline over noise and hype. Knowing that you connect with the strategy behind it tells me you’re exactly the kind of user it was built for. And thank you as well for your kind words about my support. I take that part just as seriously as the development itself. If you ever need anything, I’ll always be here to assist you promptly and transparently.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.13 11:30
Thank you so much for sharing your experience! I’m really glad to hear you recognize the strength and precision behind Quantum Baron. When it’s used with proper risk and money management, that’s when the system really shows its true potential — consistent, balanced performance built on solid logic. Quantum Baron is an exclusive EA, made for traders who understand discipline and structure in their trading. It’s not a “fit-all” tool, and that’s intentional — it’s built for those who take the time to manage risk wisely and let the algorithm do what it does best. I highly appreciate the kind words and the trust you’ve shown. It means a lot to see users approach it the right way and get the results it was engineered to deliver.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.07 04:30
Thank you for your feedback, but what you are saying is not entirely true. While there are brokers that have 100 contract size for OIL and minimum 0.50 lot size - For those brokers you need a higher capital, there are also other brokers that offer 1000 contract size for OIl and a minimum lot size of just 0.01. With this brokers you can easily run quantum Baron with just $1000. If you need a broker with 0.01 lot size you can contact me privately and I will help you configure Quantum Baron as per your needs.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.10.31 12:55
Thank you for your review and for being such a strong supporter of the Quantum EAs. It really means a lot to me. I understand what you’re referring to regarding brokers that quote Crude Oil with three decimals. Different brokers handle pricing formats in their own way, and sometimes those variations can cause compatibility issues in how the EA interprets or executes trades. I’ll be looking into this carefully to make sure Quantum Baron can adapt smoothly to those setups. My goal is to make every Quantum system as flexible and dependable as possible, regardless of the broker’s configuration. It’s important to me that traders don’t have to adjust their environment for the EA — the EA should adjust for them. Your feedback helps me spot areas where I can refine things further, and I really value that kind of insight. Thank you again for your trust and for taking the time to help improve the project.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.11.30 13:42
Hey Fabio. With every review you make it's becoming increasingly clear that you have a personal vendetta against me, rather than making a genuine review. You even reviewed Quantum Queen negatively which has 950% growth and it's simply the best GOLD EA from the entire mql5 marketplace. You claim your reviews are the only genuine ones while all hundreds of reviews from real customers are fake. Quantum Baron's maximum DD on the medium risk level is less than 15% and on the extreme should be around 30% - Which is perfectly normal and nothing unusual or unexpected. And yes, people are actually making money with my EAs.Take care and I hope you get well in your twisted mind.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.10.05 06:29
Thank you so much for taking the time to share your experience with Quantum Baron! I’m glad to hear, that Quantum Baron has been a great fit for you after your first week of use. My goal is to ensure every user has a smooth start and can see real value right away, so it’s wonderful to know that came through in your experience. If you have any questions, please don’t hesitate to reach out — I’m always happy to help.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.30 06:49
Thank you very much for your review! I’m really glad to hear, that Quantum Baron has been working well for you and that you’re already seeing solid results after just a few weeks. The idea behind this system is exactly what you described — patiently waiting for the right market conditions, buying dips and benefiting from positive swaps. Your recommendation means a lot, and it’s encouraging to know, that the EA is helping you trade with more confidence and less stress. I’ll continue monitoring and improving Quantum Baron to make sure it remains a reliable tool for long-term growth.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.29 05:43
Thank you so much for sharing your experience! It truly means a lot that you’ve placed your trust in my work again and even joined among the very first users of Quantum Baron. I’m glad to hear, that you’re satisfied with the product so far. I will continue refining Baron to ensure it runs as smoothly as possible. I also appreciate your note about support. I put a lot of efforts into making sure no one feels left alone after purchasing, so it’s great to know that stands out. And you’re absolutely right- the market is unforgiving, and success depends on using tools wisely, with patience and discipline, rather than greed. My goal is to provide traders with reliable solutions that assist in decision-making, not to promise shortcuts.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.26 07:01
Thank you so much for your reivew, Dan! I’m really happy to hear, that Quantum Baron is delivering consistent and profitable results for you. That’s exactly what I aim for with my tools. It’s also great to see, that you’re also using three of my EAs, and planning to add Quantum Queen soon. Diversifying across different strategies is a very smart way to manage your portfolio, and I’m glad my work is helping you do that. I put a lot of effort into making sure my tools stay reliable and up to date, and feedback like yours makes it all worthwhile. Thank you again for your trust and support.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.19 06:16
Thank you so much for taking the time to share your experience! Congratulations on your first profits! It’s great to hear that this is your third EA from the Quantum series and that Quantum Baron has already been performing well since you set it up. Knowing that you’ve seen profitable trades right from the start is very encouraging and confirms that the strategies and algorithms I’ve built are delivering the kind of results I aim for. I'm happy to hear, that you mentioned the support you received from me during the setup and purchase process. I want every user to feel guided, confident, and supported — because I know that having a powerful EA is only part of the equation. Understanding and setting it up correctly is just as important. Thank you again for your trust and your kind words.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.17 16:52
Thank you very much for your review! I’m really glad to hear, that you value both the entry quality and the way it manages trades. One of the things I wanted to build into this system was the ability to benefit even from trades that are held longer, where positive swaps can add an extra layer of profit on top of the trading strategy itself. It’s great to know you’ve noticed that in action. I also appreciate your point about the EA not overtrading—quality trades over quantity has always been the goal, and your feedback confirms that the balance is right. Thank you again for your trust, support, and for recommending it to others.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.17 09:59
Thank you so much for sharing your experience and for trusting Quantum Baron! I’m really glad to hear, that it delivered strong profits in the first week and that you’re finding it just as promising as the other EAs of mine. It means a lot to know, that you value not only the performance but also the support. I always want to be there to answer questions and make sure you feel confident with the tools.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.16 07:54
Thank you so much for sharing your experience and for trusting both Quantum Baron and Quantum Queen! I’m glad to hear, that the EA has already delivered a 5% profit within just one week — that’s exactly the kind of reliable performance we aim for. I’m happy you found the setup straightforward and the installation manual helpful. Making the process simple and stress-free is very important to me because it allows traders to focus on results rather than technical difficulties. Your feedback about consistency and reliability is especially meaningful, as these are the core principles behind Quantum Queen and Quantum Baron. I truly appreciate your kind words regarding my support. Being responsive, detailed, and polite is something I take seriously, and knowing that it adds confidence to your trading experience is very motivating. Thank you again for your trust, your recommendation, and your 5-star feedback. It’s traders like you who inspire me to keep improving and delivering high-quality tools.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.16 07:48
Thank you for sharing your experience and for trusting Quantum Baron! I’m glad to hear, that your first two trades were profitable and that swaps with ICMarkets are working well — choosing the right broker is an important part of getting consistent results, and I’m glad the recommendation worked well for you. I understand your concerns regarding the 2021 bankruptcy and the challenges traders faced. Experiences like that highlight the importance of careful capital management and a reliable trading strategy. I strongly believe that with Quantum Baron, and by following a disciplined approach, you have a solid path to steadily grow your account toward your $10,000 goal. The EA is designed to prioritize both accuracy and risk management, so it can help you navigate the market safely while capturing high-quality opportunities. I also appreciate your kind words about my support. Being responsive and providing clear guidance is important to me, and it’s great to hear it gives you confidence.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.12 15:45
Thank you so much for your detailed and honest review! It’s great to see how you tested it thoroughly, followed the instructions, and achieved consistent results in just under two weeks. The way you described the grid strategy and how it handles oil volatility really shows you understand the system — I love seeing customers take it seriously like that. I totally agree with you for the swap fees — the right broker does make a difference, and I’m glad you’re planning to move to one that aligns with the recommended setup. That’s where Quantum Baron really shows its full potential. It’s also great to know the settings and manual were clear and easy to follow — making sure traders feel confident using Quantum Baron without glitches is a top priority. Thank you again for your trust, for sharing your exact results, and for highlighting both the strengths and practical considerations of using Quantum Baron. Your success and detailed feedback are inspiring, and I can’t wait to see how the new account performs with the positive swap. Keep dominating the market!
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.08 12:36
Thank you so much for your feedback! I’m glad to hear, that Quantum Baron has been delivering good results and that its approach allows you to trade with confidence. I also really appreciate your kind words about my support. I always aim to be responsive and helpful whenever you have questions. Your trust and support mean a lot, and if you ever need anything, please don’t hesitate to reach out.
Bogdan Ion Puscasu
48430
開発者からの返信 Bogdan Ion Puscasu 2025.09.08 12:34
Thank you so much for your review! I’m really glad to hear, that Quantum Baron is fitting well into your portfolio. Also it's great, that you’re seeing the advantage of positive swaps when holding trades over time. It’s rewarding to see the EA working as intended and helping you capture steady gains. I highly appreciate your trust and support, especially knowing that Quantum Baron is your fourth EA from the Quantum collection.
123
レビューに返信