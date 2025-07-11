クォンタムバロンEA



石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。





IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.





割引 価格 。 10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。



クォンタムバロンチャンネル: ここをクリック



***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。



私はグリッドEAです。あなたのトレードの可能性を最大限に引き出すために、細心の注意を払って構築されています。15年以上のトレード経験に基づき、完璧に近い状態に微調整されています。開発者は、豊富な市場知識と専門知識をコードの隅々まで注ぎ込み、最高のパフォーマンスを実現しています。

M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。





Quantum Emperor、Quantum Queen、Quantum StarMan、そして大成功を収めた Quantum Bitcoin のクリエイターから、本格的な資本を動かし、本格的な利益を獲得する準備ができているトレーダー向けに作られた、これまでで最も特別な EA が登場しました。





クォンタム・バロンは市場に従うのではなく、市場を支配するのです。





Quantum Baron EA を選ぶ理由





エリート向けに構築：Quantum Baronは万人向けではありません。最低5,000ドルの残高を持ち、ポートフォリオをプロの資産のように扱う準備ができているトレーダー向けに最適化されています。





買い注文のみ、常に利益：Quantum Baronは買い注文のみをオープンし、原油の自然な強気サイクルを最大限に活用します。そして、ここがポイントです。オーバーナイトスワップは常にプラスです。つまり、EAが重労働をこなしている間、ポジションを保有するだけで報酬が得られるのです。





ボラティリティにおける精度：原油は世界で最もボラティリティの高い資産の一つです。Quantum Baronはひるむことなく、混沌を積極的に受け入れ、計算された安定した利益を確保します。





インテリジェントなトレンド フォロー グリッド戦略: 最先端のトレンド検出と、価格の変動を利益機会に変える高度で洗練された適応性の高いグリッド システムを組み合わせます。





勝利を約束する執行：すべての取引サイクルは勝利で終わるように設計されています。それだけです。ドローダウンは最小限に抑えられ、ロジックは最適化され、すべてのエントリーは確かな市場データによって裏付けられています。





卓越した伝統: 世界中の何千人ものトレーダーから信頼され、市場を支配する EA を構築してきた実績を持つ、MQL5 のベストセラーがお届けします。





⚙ 最小要件と推奨事項 :

シンボル: XTIUSD (原油)

時間枠: M30

最低入金額: 5,000ドル - 10,000ドル以上を推奨

口座タイプ: ECN、Raw、または非常に低いスプレッドのRazor（ブローカーの提案については個人的にお問い合わせください）

レバレッジ: 1:500

口座タイプ: ヘッジ

重要: 最高のパフォーマンスを得るには、LOW SPREAD アカウントを使用してください。

EA が 24 時間 365 日稼働するように VPS を使用します (必須)。









Quantum Eliteにご参加ください：これは、アルゴリズム取引の上位層へのご招待です。Quantum Baronは大量生産品ではありません。平均的なトレーダーに甘んじることなく、真のトレーダーのために構築された、他に類を見ない強力なツールです。



