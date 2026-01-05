Bitcoin Quantum Edge Algo
- エキスパート
- Ilies Zalegh
- バージョン: 2.60
- アップデート済み: 5 1月 2026
- アクティベーション: 10
Bitcoin Quantum Edge Algo ⚡
BITCOIN QUANTUM EA｜BTCUSD専用 MT5 エキスパートアドバイザー｜ビットコイン自動売買ロボット
🚀 ビットコインを制するためのハイエンド Expert Advisor
BITCOIN QUANTUM EA は、MetaTrader 5（MT5）専用に開発された次世代型エキスパートアドバイザーで、
ビットコイン（BTCUSD、BTC）専用に最適化されています。
世界で最もパワフルかつボラティリティの高い暗号資産を対象としています。
💡 これは大衆向けEAではありません。真の「PREMIUM EA」です。
ビットコインの強いトレンドや衝動的な値動きを捉え、
プロフェッショナルレベルの取引を目指すトレーダーのために設計されています。
👉 目的：
リスクを知的に管理しながら、ビットコインの強力なトレンドを正確に捉えること。
⚙️ プレミアム・マルチファクター戦略
単一インジケーターに依存する一般的なEAとは異なり、
BITCOIN QUANTUM EA は
マルチファクター × マルチタイムフレーム構造を採用し、
動的・知能型スコアリングシステムに統合されています。
🎯 結果
👉 無駄なトレードを削減
👉 エントリー精度の向上
👉 ビットコインの極端なボラティリティを最大限活用
🔑 アルゴリズムの中核 – インテリジェント意思決定スコアリングシステム
✅ インテリジェント・スコアリングエンジン
各トレードシグナルは：
-
複数インジケーター（RSI、MACD、EMA、ADX、ATR、出来高）で分析
-
各条件の強度に応じて重み付け
-
買いスコア vs 売りスコアをリアルタイム評価
トレードルール
➡️ 買い条件：買いスコア ＞ 売りスコア + 閾値
➡️ 売り条件：売りスコアが明確に優勢
➡️ 無理なトレードは行わない – 高確率チャンスのみ
🔁 高度なマルチタイムフレーム分析
-
M15 / H1 → エントリーシグナル検出
-
H4 / D1 → 上位足トレンド確認
-
M5 → タイミング精度向上＆ドローダウン軽減
📊 統合トレード条件
✅ 動的RSI（買われ過ぎ／売られ過ぎ）
✅ 自動サポート＆レジスタンス
✅ 価格構造（プライスアクション）
✅ 実効ボラティリティ（適応型ATR）
✅ 出来高・モメンタム
✅ MACDダイバージェンス
✅ EMAクロス（21 / 50 / 100）
✅ ゾーンのコンフルエンス（フィボナッチ、ラウンドナンバー、高値安値）
🛡️ プレミアム・ダイナミック・リスク管理
速さ ≠ 無謀な取引。
✔️ シナリオ無効化に基づく知能型ストップロス（スイング / ATR）
✔️ 資金と設定リスクに応じた自動ロット調整
✔️ 低品質相場を回避する取引フィルター
✔️ 管理されたドローダウン – プロップファーム対応
✔️ 最低リスクリワード 1:1.5（調整可）
✔️ マーチンゲールなし / グリッドなし（安全設計）
👉 攻撃性と資金保護の理想的なバランス。
📈 バックテスト結果（2021–2025）
✔️ 検証済みパフォーマンス
-
安定かつ迅速な資金成長
-
ビットコインの急騰局面を効率的に捕捉
-
高ボラティリティ環境でもドローダウンを抑制
👉 結果は過剰リスクではなく、PREMIUMアルゴリズムの品質を反映。
💎 BITCOIN QUANTUM EA を選ぶ理由
🚀 ビットコイン専用最適化（BTCUSD / BTC）
⚡ 強力なビットコイントレンドに特化
🎯 プロップファーム & 上級トレーダー向け
⚙️ インストール即使用 – プレミアム設定同梱
🛡️ 厳格なドローダウン管理 – FTMO / MFF 対応
💻 VPS対応 – 24時間365日自動稼働
🔒 最高レベルのセキュリティ – DLL・外部通信なし
🌍 全MT5ブローカー対応（ECN / STP / MM）
🔄 生涯無料アップデート
📬 優先プレミアムサポート
🏆 他のビットコインEAとの比較
❌ 他EA：単一指標、BTC非最適化、高ドローダウン
✅ QUANTUM EA：マルチファクター、知能型スコア、BTC専用、低ドローダウン
📦 購入内容
✅ PREMIUM .EX5 ファイル（即使用可）
✅ 最適化済み設定ファイル（.set）
✅ 将来アップデートすべて無料
✅ MQL5メッセージによる専用サポート
📥 クイックインストール（5分）
1️⃣ MetaTrader 5 を起動
2️⃣ ファイルを MQL5 > Experts に配置
3️⃣ MT5 を再起動
4️⃣ BTCUSD – M15 推奨でEA起動
5️⃣ デフォルト設定を使用（最適化済み）
👉 数分で自動売買を開始。
💰 ローンチ特別価格 – PREMIUM EA
BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM は、
初期ユーザー限定の特別ローンチ価格で提供されています。
💡 ローンチ価格：349.99 USD
💡 将来予定価格：2000 USD
📈 段階的価格設定 – 販売ごとに価格上昇
👉 今すぐ購入 =
✅ ハイエンドPREMIUM EA
✅ 将来のアップデートすべて無料
✅ 生涯優先サポート
⚠️ アクティベーション上限到達後、価格は永久に値上げされます。
🎁 限定ボーナス – ゴールド（XAUUSD）シナジー
🔥 勝利のトリオ 2025–2026
ポートフォリオのための究極のシナジー
|システム
|役割
|主な強み
|⚡ BITCOIN QUANTUM EA
|収益加速
|最もボラティリティの高い暗号資産
|🚀 NASDAQ QUANTUM PRO EA
|指数の爆発力
|NASDAQの急騰を捕捉
|🥇 QUANTUM GOLD AI
|安定 & ヘッジ
|ゴールドで低ドローダウン
プロフェッショナル戦略：
✅ ビットコイン + ゴールド + NASDAQ 分散
✅ ポートフォリオシナジー
✅ マルチシステム優先サポート
✅ 将来の革新への先行アクセス
❓ FAQ – よくある質問
➡️ 最低資金はいくら？
実口座 500 USD～ / プロップファーム 10,000 USD
➡️ 他の銘柄でも使えますか？
❌ いいえ。ビットコイン専用です。
➡️ VPSは必要？
✅ はい。24/7の最適稼働に必須。
➡️ プロップファーム対応？
✅ はい。FTMO / MFF ルール準拠。
➡️ 設定変更は必要？
❌ いいえ。最適化済みです。
➡️ アップデートは？
✅ 生涯無料。常に市場に適応。
➡️ 推奨時間足は？
✅ M15（最適） – M5 / M30 / H1 も可。
➡️ 対応シンボル？
✅ BTCUSD / BTC（ブローカーによる）
🔐 セキュリティ & 信頼性
✅ 完全ローカル動作 – 外部通信なし
✅ 最適化済みネイティブMQL5コード
✅ 実環境テスト済み
✅ ブラックボックスなし – 透明ロジック
✅ 強制ストップロス – 資金保護
✅ 規制ブローカー対応
⚠️ リスク警告
取引には大きな資金損失リスクがあります。
⚠️ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM は利益を保証するものではありません
⚠️ 過去の実績 ≠ 将来の結果
⚠️ 実運用前にデモテスト推奨
⚠️ 失っても問題ない資金のみ使用
推奨事項：
✅ 最低資金：500 USD
✅ 1トレードあたりのリスク：1～2%
✅ VPS使用
✅ 低スプレッドのECN / STPブローカー
🚀 結論
⚡ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM
👉 ビットコインの極端なボラティリティを制し、プロの領域へ進みたいトレーダーのために。
🔥 今すぐ注文して、ビットコインを制覇せよ
2026 BITCOIN QUANTUM EA – ビットコイン向けエリート Expert Advisor ⚡
スピードのために設計された PREMIUM インテリジェンス