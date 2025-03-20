All In One Breakout
- エキスパート
- Dilwyn Tng
- バージョン: 2.111
- アップデート済み: 16 12月 2025
- アクティベーション: 7
ブレイクアウト戦略は、最も長い歴史を持ち、普遍的で信頼性の高いトレーディング手法の一つです。これらは、市場の調整期間後などの重要な価格レベルでモメンタムを捉えることを目的としており、その後強い値動きが発生する傾向があります。これにより、ブレイクアウトシステムは、日中またはセッションベースのトレンドに乗りたいトレーダーに最適です。
All-In-One Breakout EA [オールインワン・ブレイクアウトEA] は、この原理を最大限に活用し、静かな期間（東京前、ロンドン前、ニューヨーク前など）に価格レンジを特定し、価格がそのレンジを突破したときに取引に入ります。これにより、この戦略は次のことを可能にします:
- トレンドの初期段階で取引に入り、大部分の値動きが消耗する前に参入。
- モメンタムの確認を待つことで、レンジ相場や不安定な市場を回避。
- さまざまな取引セッションや銘柄に適応し、柔軟性を高める。
この戦略的優位性は、EAのコンフルエンスフィルター、カスタムエグジットロジック、および資金管理コントロールによってさらに強化され、新規および経験豊富なトレーダーの双方にとって強力なツールとなります。
主な機能と利点
- デュアルブレイクアウトモード: レンジブレイクアウト (RBO) とオープニングブレイクアウト (OBO)
- ルールベースのロジック: 各エントリー、エグジット、マネジメントルールは決定的であり、透明性と最適化の容易さを提供します。AI EAのような「ブラックボックス」操作ではありません。
- 複数シンボル対応: US30、ゴールド、USDJPY、GBPUSD、DE40など非相関シンボルに適用可能。
- 異なる時間帯: このEAは、異なる時間帯で動作（取引の開始と終了）するように設定可能で、資金を最大限に活用。
- マーチンゲールやグリッドなし: 損失のナンピンを行わず、固定リスクロジックで資金を保護。
- デュアルモード: レンジベースとセッションオープニングブレイクアウトの両方を柔軟にサポート。
- 柔軟な時間範囲設定: アジア、ロンドン、ニューヨーク各セッションに合わせてブレイクアウトウィンドウを定義。
- コンフルエンスフィルタリング: MA、ADX、ボリンジャーバンド、ADRなどのトレンド・ボラティリティフィルターでエントリーを確認。
- 制御されたランダム化: 複数の設定が制限付きランダム値をサポートし、時間や価格レベルを調整 — Prop Firm取引に最適。
- スマートリスクコントロール: 固定ストップロス、動的トレーリングストップ、複数のテイクプロフィット設定を搭載。
- 高速・軽量なバックテスト: 最適化されたロジックにより高速バックテストを実現しつつ戦略の忠実性を維持。
All-In-One Breakout EAの設定およびブレイクアウト戦略の基礎については こちら をお読みください。これはオープン戦略EAであるため、セットファイルは提供されません。購入前に試用版をダウンロードし、さまざまなシンボルやパラメータでテストして結果を評価してください。
กลยุทธ์เบรกเอาท์เป็นหนึ่งในวิธีการเทรดที่ได้รับการทดสอบตามกาลเวลา เชื่อถือได้ และเป็นที่นิยมตลอดกาล กลยุทธ์เหล่านี้มุ่งเน้นการจับโมเมนตัมที่ระดับราคาสำคัญ — มักเกิดขึ้นหลังจากช่วงที่ตลาดสะสมตัว — ซึ่งมักจะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงตามมา ทำให้ระบบเบรกเอาท์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดที่ต้องการตามเทรนด์ระหว่างวันหรือเทรนด์ตามรอบเวลา
All-In-One Breakout EA [อีเอเบรกเอาท์ออลอินวัน] ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้อย่างเต็มที่โดยการระบุช่วงราคาที่เงียบ (เช่น ก่อนโตเกียว ก่อนลอนดอน หรือก่อนนิวยอร์ก) และเข้าสู่การเทรดเมื่อราคาทะลุช่วงนั้น กลยุทธ์นี้ช่วยให้:
- เข้าเทรดในช่วงต้นของเทรนด์ก่อนที่การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะหมดไป
- หลีกเลี่ยงตลาดที่แกว่งหรือซึม โดยรอการยืนยันโมเมนตัม
- ปรับตัวเข้ากับรอบการเทรดและเครื่องมือที่แตกต่าง เพิ่มความยืดหยุ่น
ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นี้ถูกเสริมด้วยฟิลเตอร์การยืนยันของ EA, ตรรกะการออกแบบกำหนดเอง และการควบคุมการจัดการเงิน ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทั้งสำหรับนักเทรดมือใหม่และผู้มีประสบการณ์ที่ใช้กลยุทธ์เทรดที่ยั่งยืนนี้
คุณสมบัติหลักและข้อดี
- โหมดเบรกเอาท์คู่: เบรกเอาท์ช่วง (RBO) และเบรกเอาท์เปิด (OBO)
- ตรรกะตามกฎ: กฎการเข้า ออก และการจัดการแต่ละข้อเป็นแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ความโปร่งใสและความง่ายในการปรับแต่ง ไม่ใช่การทำงาน “กล่องดำ” แบบ EA AI
- หลายสัญลักษณ์: กลยุทธ์เบรกเอาท์สามารถใช้ได้กับสัญลักษณ์ที่ไม่สัมพันธ์กัน เช่น US30, ทองคำ, USDJPY, GBPUSD, DE40 และอื่นๆ อีกมากมาย
- ช่วงเวลาแตกต่าง: EA นี้สามารถตั้งค่าให้ทำงาน (เปิดและปิดการเทรด) ในช่วงเวลาที่แตกต่าง เพื่อใช้ทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ไม่มีมาร์ติงเกลหรือกริด: ปกป้องทุนด้วยตรรกะความเสี่ยงคงที่ โดยไม่เพิ่มตำแหน่งขาดทุน
- โหมดคู่: รองรับทั้งเบรกเอาท์ช่วงและเบรกเอาท์เปิดรอบด้วยความยืดหยุ่นเต็มที่
- การเลือกช่วงเวลาแบบยืดหยุ่น: กำหนดหน้าต่างเบรกเอาท์ให้เหมาะสมกับรอบเอเชีย ลอนดอน หรือ นิวยอร์ก
- การกรองการยืนยัน: ยืนยันการเข้าเทรดโดยใช้ตัวกรองแนวโน้มและความผันผวน เช่น MA, ADX, Bollinger Band และ ADR
- การสุ่มแบบควบคุม: การตั้งค่าหลายแบบรองรับค่าการสุ่มที่จำกัดสำหรับเวลาและระดับราคา — เหมาะสำหรับการเทรด Prop Firm
- การควบคุมความเสี่ยงอัจฉริยะ: รวมถึง Stop Loss แบบคงที่, Trailing Stop แบบไดนามิก และการตั้งค่า Take Profit หลายแบบ
- การทดสอบย้อนหลังที่รวดเร็วและเบา: ตรรกะที่ปรับแต่งมาแล้วรองรับการทดสอบที่รวดเร็วในขณะที่ยังคงความน่าเชื่อถือของกลยุทธ์
กรุณาอ่าน ที่นี่ เกี่ยวกับการตั้งค่า All-In-One Breakout EA และพื้นฐานของกลยุทธ์เบรกเอาท์ เนื่องจากนี่คือ EA กลยุทธ์แบบเปิด จะไม่จัดเตรียมไฟล์เซ็ต กรุณาดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลอง ทดสอบบนสัญลักษณ์และพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อประเมินผลลัพธ์ก่อนซื้อ EA นี้
Excellent E.A. This one is definitely worth it, it's very profitable. Exceptional! Ideal for prop firms, the dollar-denominated debt control is very efficient, I can assure you your account won't go broke!