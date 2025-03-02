HMA Crossover
- エキスパート
- Rowan Stephan Buys
- バージョン: 1.1
- アクティベーション: 5
HMA Crossover EA
HMA Crossover EA は、MetaTrader 5 用に開発された高精度トレンドフォロー型エキスパートアドバイザーで、反応性の高い Hull Moving Average（HMA）を利用して潜在的な取引機会を検出します。高速 HMA と低速 HMA の組み合わせにより、トレンド転換の可能性を捉え、確かなリスク管理のもとで方向性のある動きを狙います。
主な特徴：
-
HMA クロスの高精度検出
-
ATR に基づくストップロスとテイクプロフィット
-
スマートロット管理
-
柔軟な売買方向設定（ロング/ショート/両方）
-
最適化された高速処理
-
安全性と信頼性の高いリスクコントロール
システマチックでルールベースのトレンド取引を好むトレーダーに最適です。
ここで MT5 用の無料 Hull Moving Average（HMA）インジケーターをダウンロードして、チャート上でプロットおよび監視できます：https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site