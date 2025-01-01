文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndStateFlagsSet 

StateFlagsSet

设置控件状态标志。

virtual void  StateFlagsSet(
   const int  flags      // 标志
   )

参数

flags

[输入]  设置的标志 (位掩模)。

返回值

无。