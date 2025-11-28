- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
534
Profit Trade:
419 (78.46%)
Loss Trade:
115 (21.54%)
Best Trade:
64.80 EUR
Worst Trade:
-174.03 EUR
Profitto lordo:
2 119.46 EUR (443 160 pips)
Perdita lorda:
-1 447.96 EUR (256 944 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (188.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
188.29 EUR (32)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
43.29%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
347 (64.98%)
Short Trade:
187 (35.02%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
1.26 EUR
Profitto medio:
5.06 EUR
Perdita media:
-12.59 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-25.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-347.18 EUR (3)
Crescita mensile:
-10.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.77 EUR
Massimale:
347.18 EUR (52.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.48% (347.18 EUR)
Per equità:
26.13% (295.69 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|XAUAUD
|199
|US100
|47
|DE30
|1
|XAUEUR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|674
|XAUAUD
|-26
|US100
|118
|DE30
|-4
|XAUEUR
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|70K
|XAUAUD
|3.1K
|US100
|115K
|DE30
|-2.3K
|XAUEUR
|298
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.80 EUR
Worst Trade: -174 EUR
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +188.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.65 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBSTradestone-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
We are some traders who control the risks with a regular safe strategy. We are some traders who control the risks with a regular safe strategy.
