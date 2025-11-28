SegnaliSezioni
Stephane Charles Raoeliarison

GoldEvolution

Stephane Charles Raoeliarison
0 recensioni
51 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 288%
FBSTradestone-Real
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
534
Profit Trade:
419 (78.46%)
Loss Trade:
115 (21.54%)
Best Trade:
64.80 EUR
Worst Trade:
-174.03 EUR
Profitto lordo:
2 119.46 EUR (443 160 pips)
Perdita lorda:
-1 447.96 EUR (256 944 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (188.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
188.29 EUR (32)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
43.29%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
347 (64.98%)
Short Trade:
187 (35.02%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
1.26 EUR
Profitto medio:
5.06 EUR
Perdita media:
-12.59 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-25.65 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-347.18 EUR (3)
Crescita mensile:
-10.57%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.77 EUR
Massimale:
347.18 EUR (52.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.48% (347.18 EUR)
Per equità:
26.13% (295.69 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 286
XAUAUD 199
US100 47
DE30 1
XAUEUR 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 674
XAUAUD -26
US100 118
DE30 -4
XAUEUR 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 70K
XAUAUD 3.1K
US100 115K
DE30 -2.3K
XAUEUR 298
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.80 EUR
Worst Trade: -174 EUR
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +188.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.65 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBSTradestone-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

We are some traders who control the risks with a regular safe strategy. 
2025.11.29 00:02
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.24% of days out of 354 days of the signal's entire lifetime.
