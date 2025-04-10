SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / THPX5
Ai Jing Gao

THPX5

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 403%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 572
Profit Trade:
910 (57.88%)
Loss Trade:
662 (42.11%)
Best Trade:
1 981.07 USD
Worst Trade:
-2 832.48 USD
Profitto lordo:
150 749.12 USD (547 853 pips)
Perdita lorda:
-114 872.73 USD (270 612 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (1 313.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 880.23 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
53.64%
Massimo carico di deposito:
11.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
790 (50.25%)
Short Trade:
782 (49.75%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
22.82 USD
Profitto medio:
165.66 USD
Perdita media:
-173.52 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 835.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 408.13 USD (8)
Crescita mensile:
-9.34%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
35%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13 408.13 USD (28.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.96% (13 408.13 USD)
Per equità:
8.43% (1 785.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUETH 950
XAUETH.stp 559
ETHUSD 56
XAUUSD 7
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUETH 28K
XAUETH.stp 8.2K
ETHUSD 23
XAUUSD -124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUETH 23K
XAUETH.stp 252K
ETHUSD 2.7K
XAUUSD -1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 981.07 USD
Worst Trade: -2 832 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 313.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 835.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
9.63 × 16
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.09.11 11:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 04:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 04:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.16 05:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 11:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 21:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 18:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 06:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 05:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 11:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
THPX5
50USD al mese
403%
0
0
USD
23K
USD
25
35%
1 572
57%
54%
1.31
22.82
USD
39%
1:100
