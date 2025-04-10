- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
1 572
Profit Trade:
910 (57.88%)
Loss Trade:
662 (42.11%)
Best Trade:
1 981.07 USD
Worst Trade:
-2 832.48 USD
Profitto lordo:
150 749.12 USD (547 853 pips)
Perdita lorda:
-114 872.73 USD (270 612 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (1 313.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 880.23 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
53.64%
Massimo carico di deposito:
11.48%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
790 (50.25%)
Short Trade:
782 (49.75%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
22.82 USD
Profitto medio:
165.66 USD
Perdita media:
-173.52 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 835.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13 408.13 USD (8)
Crescita mensile:
-9.34%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
35%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
13 408.13 USD (28.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.96% (13 408.13 USD)
Per equità:
8.43% (1 785.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUETH
|950
|XAUETH.stp
|559
|ETHUSD
|56
|XAUUSD
|7
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUETH
|28K
|XAUETH.stp
|8.2K
|ETHUSD
|23
|XAUUSD
|-124
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUETH
|23K
|XAUETH.stp
|252K
|ETHUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 981.07 USD
Worst Trade: -2 832 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 313.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 835.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|9.63 × 16
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
