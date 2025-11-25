- Crescita
Trade:
1 227
Profit Trade:
780 (63.56%)
Loss Trade:
447 (36.43%)
Best Trade:
299.10 USD
Worst Trade:
-263.45 USD
Profitto lordo:
9 971.71 USD (4 642 764 pips)
Perdita lorda:
-6 779.68 USD (2 307 799 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (214.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
471.98 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
66.51%
Massimo carico di deposito:
6.53%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
486 (39.61%)
Short Trade:
741 (60.39%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
12.78 USD
Perdita media:
-15.17 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-126.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-560.35 USD (3)
Crescita mensile:
48.82%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 USD
Massimale:
630.86 USD (35.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.43% (619.86 USD)
Per equità:
0.70% (24.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|980
|BTCUSD
|190
|ETHUSD
|36
|USOIL
|7
|EURUSD
|4
|USDJPY
|4
|US30
|3
|GBPUSD
|2
|GBPJPY
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.6K
|BTCUSD
|651
|ETHUSD
|37
|USOIL
|-27
|EURUSD
|-18
|USDJPY
|7
|US30
|-1
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|-18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|722K
|BTCUSD
|1.6M
|ETHUSD
|8.3K
|USOIL
|-63
|EURUSD
|-63
|USDJPY
|96
|US30
|77
|GBPUSD
|88
|GBPJPY
|-67
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +299.10 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +214.60 USD
Massima perdita consecutiva: -126.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.54 × 887
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|1.07 × 362
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.99 × 127
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
OctaFX-Real2
|3.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.28 × 317
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real28
|4.17 × 6
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real
|5.23 × 56
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real6
|5.62 × 55
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
383%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
12
1%
1 227
63%
67%
1.47
2.60
USD
USD
37%
1:200