SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ansar
Vahida Ansar Sayyad

Ansar

Vahida Ansar Sayyad
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 383%
Exness-MT5Real8
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 227
Profit Trade:
780 (63.56%)
Loss Trade:
447 (36.43%)
Best Trade:
299.10 USD
Worst Trade:
-263.45 USD
Profitto lordo:
9 971.71 USD (4 642 764 pips)
Perdita lorda:
-6 779.68 USD (2 307 799 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (214.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
471.98 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
66.51%
Massimo carico di deposito:
6.53%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
118
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
486 (39.61%)
Short Trade:
741 (60.39%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
2.60 USD
Profitto medio:
12.78 USD
Perdita media:
-15.17 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-126.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-560.35 USD (3)
Crescita mensile:
48.82%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.80 USD
Massimale:
630.86 USD (35.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.43% (619.86 USD)
Per equità:
0.70% (24.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 980
BTCUSD 190
ETHUSD 36
USOIL 7
EURUSD 4
USDJPY 4
US30 3
GBPUSD 2
GBPJPY 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.6K
BTCUSD 651
ETHUSD 37
USOIL -27
EURUSD -18
USDJPY 7
US30 -1
GBPUSD 7
GBPJPY -18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 722K
BTCUSD 1.6M
ETHUSD 8.3K
USOIL -63
EURUSD -63
USDJPY 96
US30 77
GBPUSD 88
GBPJPY -67
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +299.10 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +214.60 USD
Massima perdita consecutiva: -126.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
FXView-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.54 × 887
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
1.07 × 362
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.99 × 127
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
OctaFX-Real2
3.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
3.28 × 317
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real28
4.17 × 6
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real
5.23 × 56
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real6
5.62 × 55
14 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.25 05:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 05:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 05:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 05:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:2000
2025.11.25 05:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 04:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 04:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 04:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ansar
30USD al mese
383%
0
0
USD
3.5K
USD
12
1%
1 227
63%
67%
1.47
2.60
USD
37%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.