Trade:
218
Profit Trade:
126 (57.79%)
Loss Trade:
92 (42.20%)
Best Trade:
31.91 USD
Worst Trade:
-18.50 USD
Profitto lordo:
445.21 USD (793 283 pips)
Perdita lorda:
-244.39 USD (404 235 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (55.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.16 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
6.67
Long Trade:
100 (45.87%)
Short Trade:
118 (54.13%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-0.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.76 USD (2)
Crescita mensile:
57.94%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.74 USD
Massimale:
30.13 USD (7.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.11% (30.13 USD)
Per equità:
0.02% (0.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|BTCUSD
|51
|USTEC
|33
|US30
|32
|DE30
|24
|EURJPY
|5
|USOIL
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|73
|BTCUSD
|92
|USTEC
|14
|US30
|-4
|DE30
|31
|EURJPY
|0
|USOIL
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|70K
|BTCUSD
|307K
|USTEC
|8.7K
|US30
|-569
|DE30
|4.5K
|EURJPY
|-44
|USOIL
|-690
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Best Trade: +31.91 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.78 USD
Massima perdita consecutiva: -0.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
