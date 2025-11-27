SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EA Amazing Brain
Amazing Traders

EA Amazing Brain

Amazing Traders
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 57%
Exness-MT5Real30
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
218
Profit Trade:
126 (57.79%)
Loss Trade:
92 (42.20%)
Best Trade:
31.91 USD
Worst Trade:
-18.50 USD
Profitto lordo:
445.21 USD (793 283 pips)
Perdita lorda:
-244.39 USD (404 235 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (55.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.16 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
4.01%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
6.67
Long Trade:
100 (45.87%)
Short Trade:
118 (54.13%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
3.53 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-0.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.76 USD (2)
Crescita mensile:
57.94%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.74 USD
Massimale:
30.13 USD (7.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.11% (30.13 USD)
Per equità:
0.02% (0.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 68
BTCUSD 51
USTEC 33
US30 32
DE30 24
EURJPY 5
USOIL 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 73
BTCUSD 92
USTEC 14
US30 -4
DE30 31
EURJPY 0
USOIL -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 70K
BTCUSD 307K
USTEC 8.7K
US30 -569
DE30 4.5K
EURJPY -44
USOIL -690
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.91 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +55.78 USD
Massima perdita consecutiva: -0.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real9
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.27 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati