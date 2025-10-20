SegnaliSezioni
Peter Stefan Haas

SwissBot Gold Guardian

Peter Stefan Haas
0 recensioni
151 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2022 1 707%
MEXAtlantic-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
546
Profit Trade:
443 (81.13%)
Loss Trade:
103 (18.86%)
Best Trade:
122.26 USD
Worst Trade:
-83.83 USD
Profitto lordo:
7 841.39 USD (732 098 pips)
Perdita lorda:
-1 662.95 USD (151 613 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (921.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
921.09 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
2.06%
Massimo carico di deposito:
0.67%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
29.74
Long Trade:
465 (85.16%)
Short Trade:
81 (14.84%)
Fattore di profitto:
4.72
Profitto previsto:
11.32 USD
Profitto medio:
17.70 USD
Perdita media:
-16.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-69.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.56 USD (3)
Crescita mensile:
48.88%
Previsione annuale:
593.04%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
207.73 USD (6.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.84% (207.73 USD)
Per equità:
0.33% (8.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUEUR... 324
XAUUSD... 222
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUEUR... 4.1K
XAUUSD... 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUEUR... 384K
XAUUSD... 197K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +122.26 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +921.09 USD
Massima perdita consecutiva: -69.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Il tuo scudo protettivo nei mercati turbolenti.
Questa strategia si concentra esclusivamente sull’oro – il metallo da crisi con secoli di conservazione del valore.
Gold Guardian è ideale per chi vuole combinare stabilità con una gestione intelligente del rischio.

  • Asset: Oro (XAUUSD e XAUEUR)
  • Rendimento medio annuo: 92%*
  • Livello di rischio: Basso
  • Investimento minimo: 2500 CHF


Non ci sono recensioni
