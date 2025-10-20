- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
546
Profit Trade:
443 (81.13%)
Loss Trade:
103 (18.86%)
Best Trade:
122.26 USD
Worst Trade:
-83.83 USD
Profitto lordo:
7 841.39 USD (732 098 pips)
Perdita lorda:
-1 662.95 USD (151 613 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (921.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
921.09 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.51
Attività di trading:
2.06%
Massimo carico di deposito:
0.67%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
29.74
Long Trade:
465 (85.16%)
Short Trade:
81 (14.84%)
Fattore di profitto:
4.72
Profitto previsto:
11.32 USD
Profitto medio:
17.70 USD
Perdita media:
-16.15 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-69.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-167.56 USD (3)
Crescita mensile:
48.88%
Previsione annuale:
593.04%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
207.73 USD (6.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.84% (207.73 USD)
Per equità:
0.33% (8.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUEUR...
|324
|XAUUSD...
|222
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUEUR...
|4.1K
|XAUUSD...
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUEUR...
|384K
|XAUUSD...
|197K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +122.26 USD
Worst Trade: -84 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +921.09 USD
Massima perdita consecutiva: -69.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Il tuo scudo protettivo nei mercati turbolenti.
Questa strategia si concentra esclusivamente sull’oro – il metallo da crisi con secoli di conservazione del valore.
Gold Guardian è ideale per chi vuole combinare stabilità con una gestione intelligente del rischio.
- Asset: Oro (XAUUSD e XAUEUR)
- Rendimento medio annuo: 92%*
- Livello di rischio: Basso
- Investimento minimo: 2500 CHF
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
1 707%
0
0
USD
USD
2.6K
USD
USD
151
60%
546
81%
2%
4.71
11.32
USD
USD
10%
1:500