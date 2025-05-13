SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Price Action
Johan Rodrigo Medina Espejo

Price Action

Johan Rodrigo Medina Espejo
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 52%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
776
Profit Trade:
530 (68.29%)
Loss Trade:
246 (31.70%)
Best Trade:
30.03 USD
Worst Trade:
-56.70 USD
Profitto lordo:
1 844.30 USD (154 015 pips)
Perdita lorda:
-1 315.82 USD (125 645 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (64.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.20 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
45.75%
Massimo carico di deposito:
75.08%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
438 (56.44%)
Short Trade:
338 (43.56%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
3.48 USD
Perdita media:
-5.35 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-35.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.70 USD (1)
Crescita mensile:
6.42%
Previsione annuale:
79.50%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.86 USD
Massimale:
151.49 USD (9.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.96% (151.45 USD)
Per equità:
28.92% (415.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 253
USDJPY 181
NAS100 172
GBPUSD 44
EURUSD 39
SWI20 37
AUDUSD 29
US30 21
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 226
USDJPY -11
NAS100 326
GBPUSD 2
EURUSD 70
SWI20 -76
AUDUSD -14
US30 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 22K
USDJPY 5.3K
NAS100 25K
GBPUSD -313
EURUSD 6K
SWI20 -30K
AUDUSD -214
US30 506
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.03 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.20 USD
Massima perdita consecutiva: -35.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.70 × 172
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.88 × 198
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.09 × 82
Alpari-MT5
1.12 × 113
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 1599
Eightcap-Live
1.19 × 254
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
54 più
Non ci sono recensioni
2025.07.22 04:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 02:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 19:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.13 02:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.13 02:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.13 02:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.13 02:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Price Action
30USD al mese
52%
0
0
USD
1.5K
USD
20
34%
776
68%
46%
1.40
0.68
USD
29%
1:200
Copia

