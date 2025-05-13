- Crescita
Trade:
776
Profit Trade:
530 (68.29%)
Loss Trade:
246 (31.70%)
Best Trade:
30.03 USD
Worst Trade:
-56.70 USD
Profitto lordo:
1 844.30 USD (154 015 pips)
Perdita lorda:
-1 315.82 USD (125 645 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (64.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.20 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
45.75%
Massimo carico di deposito:
75.08%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
3.49
Long Trade:
438 (56.44%)
Short Trade:
338 (43.56%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
3.48 USD
Perdita media:
-5.35 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-35.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.70 USD (1)
Crescita mensile:
6.42%
Previsione annuale:
79.50%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.86 USD
Massimale:
151.49 USD (9.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.96% (151.45 USD)
Per equità:
28.92% (415.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|USDJPY
|181
|NAS100
|172
|GBPUSD
|44
|EURUSD
|39
|SWI20
|37
|AUDUSD
|29
|US30
|21
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|226
|USDJPY
|-11
|NAS100
|326
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|70
|SWI20
|-76
|AUDUSD
|-14
|US30
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|USDJPY
|5.3K
|NAS100
|25K
|GBPUSD
|-313
|EURUSD
|6K
|SWI20
|-30K
|AUDUSD
|-214
|US30
|506
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.03 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.20 USD
Massima perdita consecutiva: -35.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
