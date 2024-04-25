SegnaliSezioni
LU KUEI LIEH

Tick Multiprod

LU KUEI LIEH
0 recensioni
Affidabilità
84 settimane
4 / 51K USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 1 405%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 920
Profit Trade:
833 (43.38%)
Loss Trade:
1 087 (56.61%)
Best Trade:
478.37 USD
Worst Trade:
-594.08 USD
Profitto lordo:
27 196.54 USD (10 757 829 pips)
Perdita lorda:
-11 699.62 USD (10 655 364 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (1 224.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 630.58 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
50.81%
Massimo carico di deposito:
16.22%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
15.76
Long Trade:
1 514 (78.85%)
Short Trade:
406 (21.15%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
8.07 USD
Profitto medio:
32.65 USD
Perdita media:
-10.76 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-148.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-648.56 USD (11)
Crescita mensile:
53.18%
Previsione annuale:
645.24%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.45 USD
Massimale:
983.38 USD (10.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.02% (399.37 USD)
Per equità:
11.78% (107.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 874
US30 496
USTEC 273
BTCUSD 229
EURUSD 21
DE40 14
USDJPY 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15K
US30 273
USTEC 45
BTCUSD -142
EURUSD 1
DE40 -41
USDJPY -46
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 253K
US30 655K
USTEC 113K
BTCUSD -883K
EURUSD 77
DE40 -35K
USDJPY -1.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +478.37 USD
Worst Trade: -594 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 224.00 USD
Massima perdita consecutiva: -148.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
ICMarkets-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
TickmillEU-Live
0.20 × 5
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.61 × 515
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real2
1.07 × 30
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.09 × 172
73 più
Strategia di Trading

Questa strategia è progettata per investitori che cercano rendimenti stabili a lungo termine e una crescita del rischio controllata. Combina sistemi di trading diversificati con rigorosi meccanismi di gestione del rischio, con l’obiettivo di ottenere una crescita solida del capitale in un ambiente di mercato reale.

Filosofia di Trading

  • Crescita stabile del capitale: Si concentra sulla crescita composta a lungo termine del conto, evitando operazioni ad alto rischio nel breve periodo.

  • Portafoglio multi-strategia: Utilizza diverse strategie non correlate (come US30, XAUUSD, BTCUSD, ecc.) per aumentare l’adattabilità in diversi contesti di mercato.

  • Gestione dinamica delle posizioni: Regola dinamicamente la dimensione delle posizioni in base al capitale del conto, assicurando che il rischio sia sempre sotto controllo.

  • Rifiuto di operazioni aggressive:

    • Non vengono utilizzate tecniche ad alto rischio come Martingala o scalping ad alta frequenza.

    • Controllo del drawdown massimo, adozione di un profilo di rischio medio per bilanciare rendimento e sicurezza.

  • Adattamento in tempo reale al mercato: La strategia viene continuamente ottimizzata per adattarsi ai cambiamenti del mercato e mantenere la competitività.

  • Trasparenza e verificabilità: Tutte le strategie sono state testate in conto reale e sottoposte a rigorosi backtest per garantire coerenza tra performance storiche e reali.

Gestione del Rischio e Sicurezza

  • Strategia di incremento progressivo delle posizioni: Le posizioni vengono aumentate solo quando il capitale cresce, evitando un’eccessiva leva finanziaria.

  • Meccanismo rigoroso di stop loss:

    • Ogni operazione prevede uno stop loss fisso (ad esempio 2% o 90 USD) per proteggere il capitale.

    • Il drawdown massimo annuale viene mantenuto entro limiti ragionevoli (ad esempio, sotto il 30%).

  • Test di stress multipli:

    • Include simulazioni Monte Carlo, test di slippage e test in condizioni di mercato estreme per garantire la stabilità della strategia anche in scenari avversi.

  • Validazione in ambiente reale: Tutte le strategie sono gestite a lungo termine su conti reali e in condizioni di mercato live, garantendo coerenza tra teoria e pratica.

  • Priorità alla sicurezza del capitale: La gestione del rischio viene sempre prima degli obiettivi di profitto, puntando alla crescita composta e non a guadagni rapidi di breve termine.

Capitale iniziale e leva consigliati

  • Capitale iniziale consigliato: USD 10.000+ o più

  • Leva suggerita: 1:400 (alcune strategie possono arrivare a 1:500, sempre con rigoroso controllo del rischio)

A chi è rivolta

  • Investitori che cercano reddito passivo o indipendenza finanziaria

  • Chi dà valore alla stabilità e al controllo del rischio, senza puntare a rendimenti elevati e rischiosi nel breve termine

  • Utenti che desiderano una crescita stabile del patrimonio tramite strategie quantitative professionali

Rendimento atteso (solo a titolo informativo)

  • Obiettivo di rendimento annuale: 80%~135%

  • Obiettivo di rendimento mensile: 5%~8%

Nota: le performance passate non garantiscono risultati futuri. Il trading su forex e quantitativo comporta alti rischi. Investire con cautela.

Sintesi

Questa strategia pone l’accento sulla crescita del capitale a lungo termine, stabile e controllata, con una gestione del rischio scientifica e una combinazione diversificata di strategie. È adatta a investitori che desiderano una crescita costante del capitale in condizioni di mercato reali.


Non ci sono recensioni
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 07:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 16:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 14:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 10:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 06:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 09:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 23:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 00:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 13:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 00:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.21 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.19 01:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
