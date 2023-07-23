SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / X657 Stay true to the mission
Guan Xi Liang

X657 Stay true to the mission

Guan Xi Liang
0 recensioni
Affidabilità
112 settimane
0 / 0 USD
Copia per 299 USD al mese
crescita dal 2023 901%
XMGlobal-MT5 2
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
526
Profit Trade:
308 (58.55%)
Loss Trade:
218 (41.44%)
Best Trade:
451.60 EUR
Worst Trade:
-204.22 EUR
Profitto lordo:
21 655.55 EUR (1 109 941 pips)
Perdita lorda:
-12 136.48 EUR (1 250 036 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (1 147.34 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 327.68 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
18.75%
Massimo carico di deposito:
107.40%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
4.19
Long Trade:
383 (72.81%)
Short Trade:
143 (27.19%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
18.10 EUR
Profitto medio:
70.31 EUR
Perdita media:
-55.67 EUR
Massime perdite consecutive:
16 (-1 524.19 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 524.19 EUR (16)
Crescita mensile:
12.78%
Previsione annuale:
155.08%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.57 EUR
Massimale:
2 270.27 EUR (28.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.98% (2 270.27 EUR)
Per equità:
13.61% (568.60 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 520
BTCUSD# 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 11K
BTCUSD# -62
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 192K
BTCUSD# -333K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +451.60 EUR
Worst Trade: -204 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +1 147.34 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 524.19 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

不忘初心
Non ci sono recensioni
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 11:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 22:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
X657 Stay true to the mission
299USD al mese
901%
0
0
USD
6.5K
EUR
112
97%
526
58%
19%
1.78
18.10
EUR
36%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.