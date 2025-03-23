SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Premium MAM GOLD with Vantage
Di Bacco Internacional, S.A.

Premium MAM GOLD with Vantage

Di Bacco Internacional, S.A.
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 196%
VantageInternational-Live 3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
348 (71.75%)
Loss Trade:
137 (28.25%)
Best Trade:
20 436.02 USD
Worst Trade:
-11 728.90 USD
Profitto lordo:
148 830.82 USD (1 743 347 pips)
Perdita lorda:
-95 238.15 USD (1 615 076 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (9.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 597.24 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
62.88%
Massimo carico di deposito:
7.73%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
251 (51.75%)
Short Trade:
234 (48.25%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
110.50 USD
Profitto medio:
427.67 USD
Perdita media:
-695.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-5 125.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 801.94 USD (6)
Crescita mensile:
53.98%
Previsione annuale:
655.01%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 333.42 USD
Massimale:
27 784.36 USD (41.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.62% (27 748.39 USD)
Per equità:
19.81% (11 254.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 300
XAUUSD+ 77
EURUSD+ 49
XAGUSD 34
USDCAD+ 9
GBPUSD+ 8
DAST 3
EL 3
GBPJPY+ 1
GER40ft 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2.2K
XAUUSD+ 51K
EURUSD+ -186
XAGUSD 196
USDCAD+ 68
GBPUSD+ 142
DAST -3
EL -18
GBPJPY+ 1
GER40ft -8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 100K
XAUUSD+ 31K
EURUSD+ -1.8K
XAGUSD 4.1K
USDCAD+ -60
GBPUSD+ 362
DAST -3.9K
EL 5K
GBPJPY+ 7
GER40ft -6.9K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20 436.02 USD
Worst Trade: -11 729 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.12 USD
Massima perdita consecutiva: -5 125.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 02:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 12:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.14 08:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 22:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.30 15:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 06:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 05:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 06:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.24 09:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.23 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.23 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Premium MAM GOLD with Vantage
100USD al mese
196%
0
0
USD
69K
USD
30
92%
485
71%
63%
1.56
110.50
USD
40%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.