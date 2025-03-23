- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
485
Profit Trade:
348 (71.75%)
Loss Trade:
137 (28.25%)
Best Trade:
20 436.02 USD
Worst Trade:
-11 728.90 USD
Profitto lordo:
148 830.82 USD (1 743 347 pips)
Perdita lorda:
-95 238.15 USD (1 615 076 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (9.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21 597.24 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
62.88%
Massimo carico di deposito:
7.73%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
1.93
Long Trade:
251 (51.75%)
Short Trade:
234 (48.25%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
110.50 USD
Profitto medio:
427.67 USD
Perdita media:
-695.17 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-5 125.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 801.94 USD (6)
Crescita mensile:
53.98%
Previsione annuale:
655.01%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 333.42 USD
Massimale:
27 784.36 USD (41.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.62% (27 748.39 USD)
Per equità:
19.81% (11 254.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|300
|XAUUSD+
|77
|EURUSD+
|49
|XAGUSD
|34
|USDCAD+
|9
|GBPUSD+
|8
|DAST
|3
|EL
|3
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|2.2K
|XAUUSD+
|51K
|EURUSD+
|-186
|XAGUSD
|196
|USDCAD+
|68
|GBPUSD+
|142
|DAST
|-3
|EL
|-18
|GBPJPY+
|1
|GER40ft
|-8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|100K
|XAUUSD+
|31K
|EURUSD+
|-1.8K
|XAGUSD
|4.1K
|USDCAD+
|-60
|GBPUSD+
|362
|DAST
|-3.9K
|EL
|5K
|GBPJPY+
|7
|GER40ft
|-6.9K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20 436.02 USD
Worst Trade: -11 729 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.12 USD
Massima perdita consecutiva: -5 125.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
196%
0
0
USD
USD
69K
USD
USD
30
92%
485
71%
63%
1.56
110.50
USD
USD
40%
1:500