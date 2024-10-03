SegnaliSezioni
Michaela Kreindl

Forex Rocket

Michaela Kreindl
2 recensioni
Affidabilità
261 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 591%
ICMarketsSC-MT5
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
872
Profit Trade:
707 (81.07%)
Loss Trade:
165 (18.92%)
Best Trade:
196.88 EUR
Worst Trade:
-475.89 EUR
Profitto lordo:
18 040.07 EUR (31 976 pips)
Perdita lorda:
-14 289.39 EUR (19 803 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (326.76 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 188.31 EUR (20)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
4.47%
Massimo carico di deposito:
44.65%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
740 (84.86%)
Short Trade:
132 (15.14%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
4.30 EUR
Profitto medio:
25.52 EUR
Perdita media:
-86.60 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-463.77 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-538.34 EUR (3)
Crescita mensile:
-11.01%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.89 EUR
Massimale:
1 418.45 EUR (39.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.94% (129.08 EUR)
Per equità:
8.53% (422.45 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 239
EURUSD 236
EURCHF 97
CADCHF 51
USDCHF 49
GBPCHF 39
GBPAUD 38
EURAUD 38
GBPCAD 36
GBPUSD 21
EURCAD 16
EURJPY 8
USDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 1.3K
EURUSD 3.2K
EURCHF 156
CADCHF 346
USDCHF 147
GBPCHF -177
GBPAUD -1.3K
EURAUD -156
GBPCAD 29
GBPUSD 35
EURCAD 900
EURJPY -224
USDJPY -45
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 4.7K
EURUSD 5K
EURCHF 555
CADCHF 1.4K
USDCHF 691
GBPCHF 68
GBPAUD -1.3K
EURAUD 26
GBPCAD 340
GBPUSD 139
EURCAD 665
EURJPY -116
USDJPY -31
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +196.88 EUR
Worst Trade: -476 EUR
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +326.76 EUR
Massima perdita consecutiva: -463.77 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.35 × 403
GOMarketsMU-Live
0.60 × 5
Exness-MT5Real2
0.73 × 22
ICMarketsSC-MT5-4
0.98 × 717
FairForex-LIVE
1.00 × 2
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.05 × 1583
ICMarketsSC-MT5-2
1.25 × 15415
ICMarketsSC-MT5
1.34 × 38929
ICMarkets-MT5
1.35 × 6998
ICMarketsEU-MT5-2
1.45 × 391
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.57 × 699
Hankotrade-Live
1.87 × 610
PepperstoneUK-Live
1.90 × 600
ForexTime-Live01
1.93 × 75
Exness-MT5Real12
1.96 × 53
LiteFinance-MT5
2.00 × 9
ScopeMarkets-Live
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.03 × 66
Darwinex-Live
2.03 × 257
111 più
Mean Reversion Trading - Alternative strategies

No dangerous money management techniques like averaging, martingale or pyramiding.


Telegram channel: https://t.me/aifx_trading


Valutazione media:
kesmoments
773
kesmoments 2024.10.03 14:58   

very quiet, trading activities are low

amtf1982
35
amtf1982 2021.11.28 02:29   

mistaken account

2025.09.30 21:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
No swaps are charged
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 09:01
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 10:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 01:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 00:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.12 21:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.05 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 21:28
No swaps are charged
2025.07.08 21:28
No swaps are charged
2025.07.08 21:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex Rocket
30USD al mese
591%
0
0
USD
273
EUR
261
100%
872
81%
4%
1.26
4.30
EUR
33%
1:300
Copia

