Segnali / MetaTrader 5 / Gold Reaper New V2 2
Profalgo Limited

Gold Reaper New V2 2

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
47 settimane
9 / 112K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 106%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
476
Profit Trade:
341 (71.63%)
Loss Trade:
135 (28.36%)
Best Trade:
101.40 USD
Worst Trade:
-51.65 USD
Profitto lordo:
2 856.04 USD (267 782 pips)
Perdita lorda:
-1 239.18 USD (100 546 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (483.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
483.83 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
16.99%
Massimo carico di deposito:
4.77%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
321 (67.44%)
Short Trade:
155 (32.56%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
3.40 USD
Profitto medio:
8.38 USD
Perdita media:
-9.18 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-16.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.87 USD (8)
Crescita mensile:
6.19%
Previsione annuale:
75.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.94 USD
Massimale:
319.61 USD (15.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.78% (319.49 USD)
Per equità:
7.18% (116.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 476
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.6K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 167K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +101.40 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +483.83 USD
Massima perdita consecutiva: -16.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Running Latest Version 3.4

Fake Breakout Filter = Medium

Moderate trade frequency

30% max DD

Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:19 2025.07.16 04:19:54  

This signal is ALWAYS running the latest version of the EA

2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 12:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.07 16:08
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.15 21:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 16:37
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
