Trade:
476
Profit Trade:
341 (71.63%)
Loss Trade:
135 (28.36%)
Best Trade:
101.40 USD
Worst Trade:
-51.65 USD
Profitto lordo:
2 856.04 USD (267 782 pips)
Perdita lorda:
-1 239.18 USD (100 546 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (483.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
483.83 USD (55)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
16.99%
Massimo carico di deposito:
4.77%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
321 (67.44%)
Short Trade:
155 (32.56%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
3.40 USD
Profitto medio:
8.38 USD
Perdita media:
-9.18 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-16.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-182.87 USD (8)
Crescita mensile:
6.19%
Previsione annuale:
75.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.94 USD
Massimale:
319.61 USD (15.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.78% (319.49 USD)
Per equità:
7.18% (116.27 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|476
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|167K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +101.40 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +483.83 USD
Massima perdita consecutiva: -16.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Running Latest Version 3.4
Fake Breakout Filter = Medium
Moderate trade frequency
30% max DD
