Ervand Oganesyan

PulseX

Ervand Oganesyan
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
30 USD al mese
0%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
97
Profit Trade:
92 (94.84%)
Loss Trade:
5 (5.15%)
Best Trade:
9.56 UST
Worst Trade:
-7.98 UST
Profitto lordo:
178.22 UST (13 620 pips)
Perdita lorda:
-43.52 UST (2 735 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (90.38 UST)
Massimo profitto consecutivo:
90.38 UST (52)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
29.42%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
16.63
Long Trade:
45 (46.39%)
Short Trade:
52 (53.61%)
Fattore di profitto:
4.10
Profitto previsto:
1.39 UST
Profitto medio:
1.94 UST
Perdita media:
-8.70 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-7.98 UST)
Massima perdita consecutiva:
-7.98 UST (1)
Crescita mensile:
18.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.18 UST
Massimale:
8.10 UST (3.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
23.88% (56.05 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCHF+ 64
GBPCAD+ 27
EURNZD+ 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCHF+ 90
GBPCAD+ 38
EURNZD+ 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCHF+ 4.1K
GBPCAD+ 5.4K
EURNZD+ 1.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
