Eloizio Coelho Alves

TULIP

Eloizio Coelho Alves
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
2 / 3.6K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 448%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
318 (93.52%)
Loss Trade:
22 (6.47%)
Best Trade:
23.09 USD
Worst Trade:
-4.97 USD
Profitto lordo:
936.03 USD (106 405 pips)
Perdita lorda:
-38.19 USD (4 077 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (49.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.11 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.61%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
133.81
Long Trade:
151 (44.41%)
Short Trade:
189 (55.59%)
Fattore di profitto:
24.51
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-1.74 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.71 USD (3)
Crescita mensile:
41.36%
Previsione annuale:
501.80%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.71 USD (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (6.07 USD)
Per equità:
13.48% (156.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 85
GBPUSD 83
AUDUSD 64
EURUSD 41
AUDCAD 39
USDCHF 21
NZDUSD 4
NZDCAD 2
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 192
GBPUSD 304
AUDUSD 89
EURUSD 163
AUDCAD 88
USDCHF 47
NZDUSD 4
NZDCAD 8
USDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 28K
GBPUSD 33K
AUDUSD 9.4K
EURUSD 16K
AUDCAD 12K
USDCHF 2.9K
NZDUSD 426
NZDCAD 1.1K
USDCAD 220
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.09 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +49.70 USD
Massima perdita consecutiva: -6.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 90
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.11 × 141
Ava-Real 1-MT5
0.42 × 2345
RoboForex-Pro
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
7.00 × 1
Sistema basato sull'analisi grafica combinata con algoritmi di esecuzione.

Crescita responsabile con un equilibrio tra rischio e rendimento.

Una buona opzione per chi cerca costanza nel breve e medio termine.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TULIP
30USD al mese
448%
2
3.6K
USD
1.2K
USD
16
59%
340
93%
100%
24.50
2.64
USD
13%
1:400
Copia

