- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
340
Profit Trade:
318 (93.52%)
Loss Trade:
22 (6.47%)
Best Trade:
23.09 USD
Worst Trade:
-4.97 USD
Profitto lordo:
936.03 USD (106 405 pips)
Perdita lorda:
-38.19 USD (4 077 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (49.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.11 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.61%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
63
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
133.81
Long Trade:
151 (44.41%)
Short Trade:
189 (55.59%)
Fattore di profitto:
24.51
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
2.94 USD
Perdita media:
-1.74 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.71 USD (3)
Crescita mensile:
41.36%
Previsione annuale:
501.80%
Algo trading:
59%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.71 USD (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (6.07 USD)
Per equità:
13.48% (156.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|85
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|64
|EURUSD
|41
|AUDCAD
|39
|USDCHF
|21
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|192
|GBPUSD
|304
|AUDUSD
|89
|EURUSD
|163
|AUDCAD
|88
|USDCHF
|47
|NZDUSD
|4
|NZDCAD
|8
|USDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|28K
|GBPUSD
|33K
|AUDUSD
|9.4K
|EURUSD
|16K
|AUDCAD
|12K
|USDCHF
|2.9K
|NZDUSD
|426
|NZDCAD
|1.1K
|USDCAD
|220
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.09 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +49.70 USD
Massima perdita consecutiva: -6.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Ava-Real 1-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 90
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.11 × 141
|
Ava-Real 1-MT5
|0.42 × 2345
|
RoboForex-Pro
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|7.00 × 1
Sistema basato sull'analisi grafica combinata con algoritmi di esecuzione.
Crescita responsabile con un equilibrio tra rischio e rendimento.
Una buona opzione per chi cerca costanza nel breve e medio termine.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
448%
2
3.6K
USD
USD
1.2K
USD
USD
16
59%
340
93%
100%
24.50
2.64
USD
USD
13%
1:400