Piotr Drozdek

GoldenBug ICM

Piotr Drozdek
1 recensione
Affidabilità
58 settimane
7 / 200K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 60%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
180 (48.91%)
Loss Trade:
188 (51.09%)
Best Trade:
978.03 USD
Worst Trade:
-500.16 USD
Profitto lordo:
9 183.66 USD (170 137 pips)
Perdita lorda:
-6 302.85 USD (146 309 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (736.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
978.03 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
15.96%
Massimo carico di deposito:
15.67%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
201 (54.62%)
Short Trade:
167 (45.38%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
7.83 USD
Profitto medio:
51.02 USD
Perdita media:
-33.53 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-983.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-983.55 USD (6)
Crescita mensile:
3.63%
Previsione annuale:
44.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
347.35 USD
Massimale:
992.44 USD (14.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.25% (987.96 USD)
Per equità:
8.77% (520.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 368
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +978.03 USD
Worst Trade: -500 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +736.42 USD
Massima perdita consecutiva: -983.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.05 × 1309
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real5
5.63 × 436
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
TradeMaxGlobal-Live
6.00 × 1
CGFX-Server
6.25 × 4
FusionMarkets-Live
6.83 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
RoboForex-ECN
7.40 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
11 più
Min deposit: 5000 USD
Valutazione media:
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
429
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan 2025.01.30 16:50  (modificato 2025.01.31 06:01) 
 

i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...

signals have good support team thanks all of them

2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.19 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.14 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.12 19:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
