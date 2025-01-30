- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
368
Profit Trade:
180 (48.91%)
Loss Trade:
188 (51.09%)
Best Trade:
978.03 USD
Worst Trade:
-500.16 USD
Profitto lordo:
9 183.66 USD (170 137 pips)
Perdita lorda:
-6 302.85 USD (146 309 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (736.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
978.03 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
15.96%
Massimo carico di deposito:
15.67%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.90
Long Trade:
201 (54.62%)
Short Trade:
167 (45.38%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
7.83 USD
Profitto medio:
51.02 USD
Perdita media:
-33.53 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-983.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-983.55 USD (6)
Crescita mensile:
3.63%
Previsione annuale:
44.04%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
347.35 USD
Massimale:
992.44 USD (14.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.25% (987.96 USD)
Per equità:
8.77% (520.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|368
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +978.03 USD
Worst Trade: -500 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +736.42 USD
Massima perdita consecutiva: -983.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.05 × 1309
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 437
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|5.63 × 436
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|6.83 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.27 × 15
|
RoboForex-ECN
|7.40 × 15
|
Weltrade-Real
|7.86 × 113
11 più
Min deposit: 5000 USD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
60%
7
200K
USD
USD
6.9K
USD
USD
58
99%
368
48%
16%
1.45
7.83
USD
USD
14%
1:500
i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...
signals have good support team thanks all of them