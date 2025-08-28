SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Trend X
Thang Chu

Gold Trend X

Thang Chu
1 recensione
Affidabilità
60 settimane
1 / 230 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 233%
ICMarkets-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
483
Profit Trade:
242 (50.10%)
Loss Trade:
241 (49.90%)
Best Trade:
414.41 USD
Worst Trade:
-134.52 USD
Profitto lordo:
12 917.82 USD (511 310 pips)
Perdita lorda:
-7 807.92 USD (284 427 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 148.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 293.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
41.26%
Massimo carico di deposito:
4.29%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
381 (78.88%)
Short Trade:
102 (21.12%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
10.58 USD
Profitto medio:
53.38 USD
Perdita media:
-32.40 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-160.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-627.54 USD (6)
Crescita mensile:
44.97%
Previsione annuale:
545.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.58 USD
Massimale:
976.37 USD (27.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.82% (843.83 USD)
Per equità:
6.76% (32.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 483
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 227K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +414.41 USD
Worst Trade: -135 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 148.93 USD
Massima perdita consecutiva: -160.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 3
Eightcap-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
1.00 × 1
TickmillUK-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real
1.86 × 7
Exness-MT5Real3
1.95 × 21
ICTrading-MT5-4
2.43 × 92
MilliyFXGlobal-Server
2.56 × 72
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 1141
RazeGlobalMarkets-Server
3.00 × 25
DNAMarkets-Real
3.50 × 212
Axiory-Live
4.35 × 26
ICMarketsSC-MT5
4.86 × 591
FusionMarkets-Live
5.79 × 133
ICMarketsSC-MT5-4
6.23 × 632
GemTradeCo-Live
6.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
7.71 × 45
Tickmill-Live
8.00 × 2
GBEbrokers-LIVE
8.86 × 51
Darwinex-Live
9.24 × 42
FBS-Real
9.50 × 8
OxSecurities-Live
10.00 × 2
VantageInternational-Live
13.47 × 310
Ava-Real 1-MT5
14.00 × 4
3 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

tracking signal for Gold Trend X EA


Valutazione media:
Jhon Garcia
46
Jhon Garcia 2025.08.28 13:04   

Very unkind trader

2025.09.26 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 11:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.04 09:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.04 02:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 07:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.15 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.07 02:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.05 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.30 16:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.26 16:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.09 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.06 15:20
Share of trading days is too low
2024.08.06 15:20
Share of days for 80% of trades is too low
2024.08.04 19:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.04 19:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.04 19:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.08.04 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Trend X
99USD al mese
233%
1
230
USD
8K
USD
60
100%
483
50%
41%
1.65
10.58
USD
20%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.