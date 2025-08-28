- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
483
Profit Trade:
242 (50.10%)
Loss Trade:
241 (49.90%)
Best Trade:
414.41 USD
Worst Trade:
-134.52 USD
Profitto lordo:
12 917.82 USD (511 310 pips)
Perdita lorda:
-7 807.92 USD (284 427 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 148.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 293.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
41.26%
Massimo carico di deposito:
4.29%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
381 (78.88%)
Short Trade:
102 (21.12%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
10.58 USD
Profitto medio:
53.38 USD
Perdita media:
-32.40 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-160.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-627.54 USD (6)
Crescita mensile:
44.97%
Previsione annuale:
545.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.58 USD
Massimale:
976.37 USD (27.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.82% (843.83 USD)
Per equità:
6.76% (32.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|483
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|227K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +414.41 USD
Worst Trade: -135 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 148.93 USD
Massima perdita consecutiva: -160.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 3
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|1.86 × 7
|
Exness-MT5Real3
|1.95 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|2.43 × 92
|
MilliyFXGlobal-Server
|2.56 × 72
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 1141
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.00 × 25
|
DNAMarkets-Real
|3.50 × 212
|
Axiory-Live
|4.35 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|4.86 × 591
|
FusionMarkets-Live
|5.79 × 133
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.23 × 632
|
GemTradeCo-Live
|6.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.71 × 45
|
Tickmill-Live
|8.00 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|8.86 × 51
|
Darwinex-Live
|9.24 × 42
|
FBS-Real
|9.50 × 8
|
OxSecurities-Live
|10.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|13.47 × 310
|
Ava-Real 1-MT5
|14.00 × 4
3 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
tracking signal for Gold Trend X EA
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
233%
1
230
USD
USD
8K
USD
USD
60
100%
483
50%
41%
1.65
10.58
USD
USD
20%
1:500
Very unkind trader