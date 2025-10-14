- Crescita
Trade:
101
Profit Trade:
75 (74.25%)
Loss Trade:
26 (25.74%)
Best Trade:
74.11 USD
Worst Trade:
-120.74 USD
Profitto lordo:
1 218.11 USD (85 687 pips)
Perdita lorda:
-800.76 USD (51 083 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (154.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
154.90 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.44
Long Trade:
68 (67.33%)
Short Trade:
33 (32.67%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
16.24 USD
Perdita media:
-30.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-80.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-120.74 USD (1)
Crescita mensile:
26.00%
Previsione annuale:
315.50%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
121.27 USD (17.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.04% (80.37 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|417
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.11 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +154.90 USD
Massima perdita consecutiva: -80.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
