Nguyen Ngoc Phuoc

GCEA XAU

Nguyen Ngoc Phuoc
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 93%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
32 (64.00%)
Loss Trade:
18 (36.00%)
Best Trade:
20.07 USD
Worst Trade:
-15.00 USD
Profitto lordo:
345.81 USD (345 776 pips)
Perdita lorda:
-168.59 USD (168 600 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (141.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
141.50 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
12.73%
Massimo carico di deposito:
26.54%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
49 (98.00%)
Short Trade:
1 (2.00%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
3.54 USD
Profitto medio:
10.81 USD
Perdita media:
-9.37 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-66.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.24 USD (8)
Crescita mensile:
105.61%
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.23 USD
Massimale:
66.24 USD (18.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.12% (42.23 USD)
Per equità:
10.69% (25.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 177
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 177K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.07 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +141.50 USD
Massima perdita consecutiva: -66.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.13 04:43
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 03:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 14:55
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 07:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.22 16:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 15:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.16 15:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
