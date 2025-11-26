- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
42 (91.30%)
Loss Trade:
4 (8.70%)
Best Trade:
2 141.07 USD
Worst Trade:
-306.34 USD
Profitto lordo:
6 566.43 USD (24 524 pips)
Perdita lorda:
-1 193.95 USD (13 086 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (793.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 271.37 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
7.37
Long Trade:
23 (50.00%)
Short Trade:
23 (50.00%)
Fattore di profitto:
5.50
Profitto previsto:
116.79 USD
Profitto medio:
156.34 USD
Perdita media:
-298.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-595.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-595.76 USD (2)
Crescita mensile:
50.75%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
729.34 USD (40.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 141.07 USD
Worst Trade: -306 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +793.04 USD
Massima perdita consecutiva: -595.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real3
|1.12 × 17
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.46 × 13
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.59 × 29302
91 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Scalping Gold Daily Breakouts
Non ci sono recensioni