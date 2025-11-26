SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Nusantara Gold
Indra Nusantara

Nusantara Gold

Indra Nusantara
0 recensioni
60 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
42 (91.30%)
Loss Trade:
4 (8.70%)
Best Trade:
2 141.07 USD
Worst Trade:
-306.34 USD
Profitto lordo:
6 566.43 USD (24 524 pips)
Perdita lorda:
-1 193.95 USD (13 086 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (793.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 271.37 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
7.37
Long Trade:
23 (50.00%)
Short Trade:
23 (50.00%)
Fattore di profitto:
5.50
Profitto previsto:
116.79 USD
Profitto medio:
156.34 USD
Perdita media:
-298.49 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-595.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-595.76 USD (2)
Crescita mensile:
50.75%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
729.34 USD (40.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 141.07 USD
Worst Trade: -306 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +793.04 USD
Massima perdita consecutiva: -595.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real3
1.12 × 17
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.46 × 13
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.59 × 29302
91 più
Scalping Gold Daily Breakouts
Non ci sono recensioni
2025.11.26 15:44
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 8.67% of days out of the 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
