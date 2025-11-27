- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
133 (67.85%)
Loss Trade:
63 (32.14%)
Best Trade:
106.09 USD
Worst Trade:
-49.68 USD
Profitto lordo:
488.32 USD (467 254 pips)
Perdita lorda:
-139.36 USD (12 511 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (39.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.14 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
7.02
Long Trade:
81 (41.33%)
Short Trade:
115 (58.67%)
Fattore di profitto:
3.50
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
3.67 USD
Perdita media:
-2.21 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-13.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.68 USD (1)
Crescita mensile:
46.62%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.64 USD
Massimale:
49.68 USD (13.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|GBPUSD
|38
|EURUSD
|27
|USDCHF
|24
|EURGBP
|10
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|397
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|8
|USDCHF
|1
|EURGBP
|-1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
|GBPUSD
|-315
|EURUSD
|1K
|USDCHF
|387
|EURGBP
|-53
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +106.09 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.71 USD
Massima perdita consecutiva: -13.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7046
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 902
|
Exness-MT5Real3
|0.93 × 74
|
VTMarkets-Live
|0.94 × 78
XAUUSD night EA
