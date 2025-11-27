SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAUSUD EA
Xian Qin Ceng

XAUSUD EA

Xian Qin Ceng
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
196
Profit Trade:
133 (67.85%)
Loss Trade:
63 (32.14%)
Best Trade:
106.09 USD
Worst Trade:
-49.68 USD
Profitto lordo:
488.32 USD (467 254 pips)
Perdita lorda:
-139.36 USD (12 511 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (39.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
186.14 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
7.02
Long Trade:
81 (41.33%)
Short Trade:
115 (58.67%)
Fattore di profitto:
3.50
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
3.67 USD
Perdita media:
-2.21 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-13.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.68 USD (1)
Crescita mensile:
46.62%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.64 USD
Massimale:
49.68 USD (13.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95
GBPUSD 38
EURUSD 27
USDCHF 24
EURGBP 10
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 397
GBPUSD -7
EURUSD 8
USDCHF 1
EURGBP -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 40K
GBPUSD -315
EURUSD 1K
USDCHF 387
EURGBP -53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.09 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.71 USD
Massima perdita consecutiva: -13.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.22 × 9
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 118
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7046
Exness-MT5Real8
0.83 × 902
Exness-MT5Real3
0.93 × 74
VTMarkets-Live
0.94 × 78
138 più
