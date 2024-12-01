SegnaliSezioni
Juan Carlos Santaria Leuyacc

Mateotrader25

Juan Carlos Santaria Leuyacc
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
1 / 6 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 636%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 693
Profit Trade:
4 296 (91.54%)
Loss Trade:
397 (8.46%)
Best Trade:
3.84 USD
Worst Trade:
-5.91 USD
Profitto lordo:
708.38 USD (474 033 pips)
Perdita lorda:
-231.66 USD (165 227 pips)
Vincite massime consecutive:
223 (23.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.72 USD (104)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
75.55%
Massimo carico di deposito:
12.05%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
177
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
5.60
Long Trade:
4 042 (86.13%)
Short Trade:
651 (13.87%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.16 USD
Perdita media:
-0.58 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-37.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.03 USD (32)
Crescita mensile:
24.44%
Previsione annuale:
297.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
85.08 USD (18.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.99% (84.79 USD)
Per equità:
46.47% (56.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225Cash 2725
USDJPYm# 1109
GOLDm# 484
EURJPYm# 152
GBPUSDm# 114
USDCHFm# 38
EURUSDm# 31
USDCADm# 16
BTCUSD# 6
AUDUSDm# 5
US30Cash 4
ETHUSD# 3
US100Cash 1
USDSEKm# 1
GER40Cash 1
US30-SEP25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225Cash 187
USDJPYm# 156
GOLDm# 105
EURJPYm# -9
GBPUSDm# 26
USDCHFm# 2
EURUSDm# 4
USDCADm# 3
BTCUSD# 3
AUDUSDm# 0
US30Cash 1
ETHUSD# -1
US100Cash 0
USDSEKm# 0
GER40Cash 0
US30-SEP25 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225Cash 47K
USDJPYm# 98K
GOLDm# 82K
EURJPYm# -5K
GBPUSDm# 12K
USDCHFm# 1.8K
EURUSDm# 2.3K
USDCADm# 1.4K
BTCUSD# 29K
AUDUSDm# 121
US30Cash 1.5K
ETHUSD# -2.7K
US100Cash 172
USDSEKm# 1.9K
GER40Cash 452
US30-SEP25 279
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.84 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 104
Massime perdite consecutive: 32
Massimo profitto consecutivo: +23.16 USD
Massima perdita consecutiva: -37.03 USD

damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.

Esta cuenta es XM Ultra Low Micro, la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.

cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales

nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24



Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mateotrader25
30USD al mese
636%
1
6
USD
409
USD
43
0%
4 693
91%
76%
3.05
0.10
USD
46%
1:500
Copia

