|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|2725
|USDJPYm#
|1109
|GOLDm#
|484
|EURJPYm#
|152
|GBPUSDm#
|114
|USDCHFm#
|38
|EURUSDm#
|31
|USDCADm#
|16
|BTCUSD#
|6
|AUDUSDm#
|5
|US30Cash
|4
|ETHUSD#
|3
|US100Cash
|1
|USDSEKm#
|1
|GER40Cash
|1
|US30-SEP25
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JP225Cash
|187
|USDJPYm#
|156
|GOLDm#
|105
|EURJPYm#
|-9
|GBPUSDm#
|26
|USDCHFm#
|2
|EURUSDm#
|4
|USDCADm#
|3
|BTCUSD#
|3
|AUDUSDm#
|0
|US30Cash
|1
|ETHUSD#
|-1
|US100Cash
|0
|USDSEKm#
|0
|GER40Cash
|0
|US30-SEP25
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JP225Cash
|47K
|USDJPYm#
|98K
|GOLDm#
|82K
|EURJPYm#
|-5K
|GBPUSDm#
|12K
|USDCHFm#
|1.8K
|EURUSDm#
|2.3K
|USDCADm#
|1.4K
|BTCUSD#
|29K
|AUDUSDm#
|121
|US30Cash
|1.5K
|ETHUSD#
|-2.7K
|US100Cash
|172
|USDSEKm#
|1.9K
|GER40Cash
|452
|US30-SEP25
|279
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
damos señal FOREX y INDICE. para aquellos suscriptores tener en cuenta que manejas cuentas moderadas de 200 usd. para poder trabajar y no tener problema en copiar/ señales. nuestro propósito es manejar las cuentas con baja tasa de perdida y control de nuestra cuenta.
Esta cuenta es XM Ultra Low Micro, la cual es es mucho mas controlable las perdidas y poder cortarlas y tener la mayor ganancia para poder subir la cuenta sin temor a perdida total.
cuando se inscriban pueden agregar en telegran para poder conversar. saludos cordiales
nuestro telegram: https://t.me/Forexmat24
