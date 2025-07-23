SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Abo Hmeid 01
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Abo Hmeid 01

AHMED MOHAMED ALY ISMAIL
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 46%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
795
Profit Trade:
599 (75.34%)
Loss Trade:
196 (24.65%)
Best Trade:
66.38 USD
Worst Trade:
-61.85 USD
Profitto lordo:
1 534.09 USD (131 659 pips)
Perdita lorda:
-1 120.62 USD (22 116 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (148.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.50 USD (90)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
78.32%
Massimo carico di deposito:
106.34%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
502
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
586 (73.71%)
Short Trade:
209 (26.29%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-2.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.84 USD (4)
Crescita mensile:
-0.94%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.46 USD
Massimale:
224.41 USD (14.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.64% (225.44 USD)
Per equità:
33.08% (296.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 496
AUDCAD 57
EURNZD 24
GBPAUD 24
EURUSD 23
GBPNZD 18
XAUUSD 18
CHFJPY 16
GBPCAD 15
EURAUD 13
BTCUSD 11
EURCAD 10
GBPJPY 10
EURJPY 7
GBPUSD 7
AUDUSD 6
NZDJPY 5
USDCAD 4
AUDJPY 4
EURGBP 3
EURSGD 3
USDCHF 3
AUDNZD 3
AUDCHF 3
EURCHF 3
NZDCAD 3
CADJPY 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -127
AUDCAD 193
EURNZD 41
GBPAUD 54
EURUSD -146
GBPNZD 41
XAUUSD 39
CHFJPY 56
GBPCAD 37
EURAUD 39
BTCUSD 16
EURCAD 10
GBPJPY 36
EURJPY 23
GBPUSD 33
AUDUSD 17
NZDJPY -1
USDCAD 5
AUDJPY 9
EURGBP 6
EURSGD 2
USDCHF 8
AUDNZD 0
AUDCHF 4
EURCHF 3
NZDCAD -1
CADJPY 7
NZDUSD 9
GBPCHF -1
CADCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 6.8K
AUDCAD 5.4K
EURNZD 270
GBPAUD 1.1K
EURUSD -1.1K
GBPNZD 602
XAUUSD 1.4K
CHFJPY 1.6K
GBPCAD 622
EURAUD 1.2K
BTCUSD 88K
EURCAD -325
GBPJPY 1.2K
EURJPY 807
GBPUSD 864
AUDUSD 320
NZDJPY -157
USDCAD 144
AUDJPY 319
EURGBP 137
EURSGD 54
USDCHF 151
AUDNZD 8
AUDCHF 86
EURCHF -63
NZDCAD 0
CADJPY 226
NZDUSD 190
GBPCHF -9
CADCHF 25
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +66.38 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +148.50 USD
Massima perdita consecutiva: -2.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 28
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
VTMarkets-Live
0.54 × 359
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 187
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 13:27
Share of trading days is too low
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 04:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 04:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 04:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 04:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 04:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Abo Hmeid 01
30USD al mese
46%
0
0
USD
874
USD
10
99%
795
75%
78%
1.36
0.52
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.