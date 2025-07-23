- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
795
Profit Trade:
599 (75.34%)
Loss Trade:
196 (24.65%)
Best Trade:
66.38 USD
Worst Trade:
-61.85 USD
Profitto lordo:
1 534.09 USD (131 659 pips)
Perdita lorda:
-1 120.62 USD (22 116 pips)
Vincite massime consecutive:
90 (148.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.50 USD (90)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
78.32%
Massimo carico di deposito:
106.34%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
502
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.84
Long Trade:
586 (73.71%)
Short Trade:
209 (26.29%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-5.72 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-2.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.84 USD (4)
Crescita mensile:
-0.94%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.46 USD
Massimale:
224.41 USD (14.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.64% (225.44 USD)
Per equità:
33.08% (296.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|496
|AUDCAD
|57
|EURNZD
|24
|GBPAUD
|24
|EURUSD
|23
|GBPNZD
|18
|XAUUSD
|18
|CHFJPY
|16
|GBPCAD
|15
|EURAUD
|13
|BTCUSD
|11
|EURCAD
|10
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|7
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|6
|NZDJPY
|5
|USDCAD
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|3
|EURSGD
|3
|USDCHF
|3
|AUDNZD
|3
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-127
|AUDCAD
|193
|EURNZD
|41
|GBPAUD
|54
|EURUSD
|-146
|GBPNZD
|41
|XAUUSD
|39
|CHFJPY
|56
|GBPCAD
|37
|EURAUD
|39
|BTCUSD
|16
|EURCAD
|10
|GBPJPY
|36
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|33
|AUDUSD
|17
|NZDJPY
|-1
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|9
|EURGBP
|6
|EURSGD
|2
|USDCHF
|8
|AUDNZD
|0
|AUDCHF
|4
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|-1
|CADJPY
|7
|NZDUSD
|9
|GBPCHF
|-1
|CADCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|6.8K
|AUDCAD
|5.4K
|EURNZD
|270
|GBPAUD
|1.1K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPNZD
|602
|XAUUSD
|1.4K
|CHFJPY
|1.6K
|GBPCAD
|622
|EURAUD
|1.2K
|BTCUSD
|88K
|EURCAD
|-325
|GBPJPY
|1.2K
|EURJPY
|807
|GBPUSD
|864
|AUDUSD
|320
|NZDJPY
|-157
|USDCAD
|144
|AUDJPY
|319
|EURGBP
|137
|EURSGD
|54
|USDCHF
|151
|AUDNZD
|8
|AUDCHF
|86
|EURCHF
|-63
|NZDCAD
|0
|CADJPY
|226
|NZDUSD
|190
|GBPCHF
|-9
|CADCHF
|25
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.38 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 90
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +148.50 USD
Massima perdita consecutiva: -2.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 36
|
TickmillEU-Live
|0.07 × 28
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
Darwinex-Live
|0.50 × 165
|
VTMarkets-Live
|0.54 × 359
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.76 × 580
|
OxSecurities-Live
|0.79 × 14
|
FxPro-MT5 Live02
|0.80 × 74
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
DooTechnology-Live
|0.90 × 300
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.06 × 187
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
itexsys-Platform
|1.25 × 16
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
|
StriforSVG-Live
|1.32 × 60
89 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
46%
0
0
USD
USD
874
USD
USD
10
99%
795
75%
78%
1.36
0.52
USD
USD
33%
1:500