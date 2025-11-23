SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / The Myth B1
Duy Nguyen Nguyen

The Myth B1

Duy Nguyen Nguyen
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
129 (72.06%)
Loss Trade:
50 (27.93%)
Best Trade:
8.05 UST
Worst Trade:
-10.31 UST
Profitto lordo:
264.85 UST (29 896 pips)
Perdita lorda:
-122.85 UST (11 190 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (17.97 UST)
Massimo profitto consecutivo:
23.53 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.48
Long Trade:
92 (51.40%)
Short Trade:
87 (48.60%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
0.79 UST
Profitto medio:
2.05 UST
Perdita media:
-2.46 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-21.93 UST)
Massima perdita consecutiva:
-21.93 UST (3)
Crescita mensile:
18.49%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
21.93 UST (10.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
4.68% (6.65 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 142
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.05 UST
Worst Trade: -10 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.97 UST
Massima perdita consecutiva: -21.93 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati