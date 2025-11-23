- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
179
Profit Trade:
129 (72.06%)
Loss Trade:
50 (27.93%)
Best Trade:
8.05 UST
Worst Trade:
-10.31 UST
Profitto lordo:
264.85 UST (29 896 pips)
Perdita lorda:
-122.85 UST (11 190 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (17.97 UST)
Massimo profitto consecutivo:
23.53 UST (5)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
6.48
Long Trade:
92 (51.40%)
Short Trade:
87 (48.60%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
0.79 UST
Profitto medio:
2.05 UST
Perdita media:
-2.46 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-21.93 UST)
Massima perdita consecutiva:
-21.93 UST (3)
Crescita mensile:
18.49%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
21.93 UST (10.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
4.68% (6.65 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD+
|142
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD+
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.05 UST
Worst Trade: -10 UST
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +17.97 UST
Massima perdita consecutiva: -21.93 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
