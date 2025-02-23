SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Fredy Jaya Raya
Fredy Kurniawan

Fredy Jaya Raya

Fredy Kurniawan
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 356%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
86 (48.86%)
Loss Trade:
90 (51.14%)
Best Trade:
72.21 USD
Worst Trade:
-12.46 USD
Profitto lordo:
454.01 USD (141 138 pips)
Perdita lorda:
-259.90 USD (73 112 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (43.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.21 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
33.06%
Massimo carico di deposito:
9.15%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.57
Long Trade:
95 (53.98%)
Short Trade:
81 (46.02%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
5.28 USD
Perdita media:
-2.89 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-54.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.34 USD (11)
Crescita mensile:
6.56%
Previsione annuale:
79.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.40 USD
Massimale:
54.34 USD (24.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.85% (54.34 USD)
Per equità:
25.14% (23.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 165
XAUEURm# 4
USDX-DEC25 4
USDJPYm# 2
EURUSDm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 201
XAUEURm# -7
USDX-DEC25 0
USDJPYm# 0
EURUSDm# 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 71K
XAUEURm# -3.2K
USDX-DEC25 10
USDJPYm# 199
EURUSDm# -163
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +72.21 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +43.16 USD
Massima perdita consecutiva: -54.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.18 14:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 06:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.01 18:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.27 23:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 04:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 21:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.20 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 19:34
No swaps are charged
2025.04.16 19:34
No swaps are charged
2025.04.16 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 16:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.02 11:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.01 15:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fredy Jaya Raya
30USD al mese
356%
0
0
USD
249
USD
31
0%
176
48%
33%
1.74
1.10
USD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.