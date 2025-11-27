- Crescita
Trade:
148
Profit Trade:
105 (70.94%)
Loss Trade:
43 (29.05%)
Best Trade:
2 304.96 USD
Worst Trade:
-717.30 USD
Profitto lordo:
21 487.26 USD (36 231 pips)
Perdita lorda:
-7 025.50 USD (20 132 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (4 710.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 710.99 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
12.84
Long Trade:
106 (71.62%)
Short Trade:
42 (28.38%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
97.71 USD
Profitto medio:
204.64 USD
Perdita media:
-163.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 126.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 126.44 USD (3)
Crescita mensile:
22.10%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 126.44 USD (4.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecn
|148
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecn
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecn
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 304.96 USD
Worst Trade: -717 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4 710.99 USD
Massima perdita consecutiva: -1 126.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
