SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Relax EA
Fabio Cavalloni

Relax EA

Fabio Cavalloni
1 recensione
Affidabilità
254 settimane
3 / 8.8K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 650%
ICMarkets-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 670
Profit Trade:
1 279 (76.58%)
Loss Trade:
391 (23.41%)
Best Trade:
49.07 EUR
Worst Trade:
-82.87 EUR
Profitto lordo:
3 179.40 EUR (110 030 pips)
Perdita lorda:
-1 894.56 EUR (48 762 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (154.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
186.52 EUR (25)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
4.09%
Massimo carico di deposito:
45.16%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.71
Long Trade:
724 (43.35%)
Short Trade:
946 (56.65%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.77 EUR
Profitto medio:
2.49 EUR
Perdita media:
-4.85 EUR
Massime perdite consecutive:
17 (-5.50 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-270.24 EUR (4)
Crescita mensile:
4.37%
Previsione annuale:
53.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.15 EUR
Massimale:
272.61 EUR (27.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.80% (124.71 EUR)
Per equità:
27.54% (132.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 86
USDCAD 80
EURCHF 78
EURCAD 76
GBPUSD 73
USDJPY 70
EURGBP 67
AUDNZD 64
CHFJPY 63
AUDCAD 63
AUDUSD 62
USDCHF 62
GBPCHF 59
CADCHF 59
EURAUD 59
NZDUSD 58
GBPNZD 56
AUDCHF 56
EURJPY 55
AUDJPY 55
GBPCAD 51
EURNZD 50
GBPAUD 50
GBPJPY 48
NZDCHF 47
NZDJPY 42
EURUSD 41
NZDCAD 40
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY 33
USDCAD -38
EURCHF 175
EURCAD 85
GBPUSD 39
USDJPY 89
EURGBP 85
AUDNZD 118
CHFJPY 39
AUDCAD 91
AUDUSD 7
USDCHF 62
GBPCHF -22
CADCHF 13
EURAUD 48
NZDUSD 108
GBPNZD -89
AUDCHF 12
EURJPY 171
AUDJPY 109
GBPCAD 47
EURNZD 103
GBPAUD 79
GBPJPY 19
NZDCHF -86
NZDJPY 55
EURUSD 50
NZDCAD 65
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY 2.4K
USDCAD 1.3K
EURCHF 4.3K
EURCAD 2.5K
GBPUSD 3.4K
USDJPY 1.4K
EURGBP 1.4K
AUDNZD 2.6K
CHFJPY -284
AUDCAD 2.2K
AUDUSD 1.6K
USDCHF 1.6K
GBPCHF 348
CADCHF 786
EURAUD 2.7K
NZDUSD 1.7K
GBPNZD -471
AUDCHF 1.1K
EURJPY 7.9K
AUDJPY 3.8K
GBPCAD 3.1K
EURNZD 4.7K
GBPAUD 4.9K
GBPJPY 2.1K
NZDCHF -927
NZDJPY 1.3K
EURUSD 2.7K
NZDCAD 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.07 EUR
Worst Trade: -83 EUR
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +154.87 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.50 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STMarket-Live
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
FivePercentOnline-Real
0.25 × 4
OxSecurities-Live
0.80 × 5
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.14 × 7
SCFMLimited-Live2
1.28 × 18
ICMarkets-MT5
1.38 × 30608
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.56 × 143
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
Exness-MT5Real12
1.88 × 104
GoMarkets-Live
1.90 × 107
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.09 × 22630
Exness-MT5Real3
2.22 × 585
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.44 × 239
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.45 × 127
PrimeCodex-MT5
2.52 × 262
FXView-Live
2.55 × 11
Axiory-Live
2.77 × 366
VantageFX-Live
2.77 × 22
Exness-MT5Real8
2.82 × 719
151 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/149485

Valutazione media:
linghongyi
354
linghongyi 2024.02.22 15:14 
 

VX:15530683369

2025.06.06 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 20:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.11 04:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.01 21:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.27 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.19 22:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.14 07:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.04.05 22:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.31 03:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.05 00:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.02.02 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.19 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.14 01:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.05 23:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.24 02:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.01 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.11.26 03:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.11.17 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.11.12 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Relax EA
30USD al mese
650%
3
8.8K
USD
1.4K
EUR
254
99%
1 670
76%
4%
1.67
0.77
EUR
28%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.