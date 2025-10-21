GoldWave – Segnale Professionale di Trading Swing e Trend per XAUUSD

GoldWave è un segnale di trading automatico ad alta precisione, progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro).

Grazie a un’analisi multilivello di momentum e volatilità, identifica le tendenze swing di medio periodo, offrendo una crescita costante e controllata con un drawdown minimo.

Caratteristiche Tecniche

Strategia completamente automatizzata, ottimizzata per l’oro

Logica di ingresso basata su continuazione di tendenza e breakout di volatilità

Durata media delle operazioni: 1–2 ore

Nessuna martingala, nessuna griglia, nessun averaging – ogni trade è indipendente

Stop Loss fisso e Take Profit dinamico su ogni ordine

Filtro di rischio intelligente per evitare picchi di volatilità legati alle notizie

Panoramica della Strategia

Focus: trading di tendenza e swing di medio periodo sull’oro

Accuratezza storica: oltre l’85% di operazioni vincenti

Crescita media mensile: 5–10% in condizioni di mercato stabili

Drawdown tipico: inferiore al 20%

Prestazioni ottimali durante fasi di trend o breakout

Requisiti Consigliati

Capitale minimo: 300 USD o superiore

Leva raccomandata: 1:500

Tipo di conto: ECN o Raw Spread (esecuzione a bassa latenza consigliata)

Note Importanti

Questo segnale privilegia la qualità rispetto alla quantità, generando tipicamente 10–50 operazioni di alta qualità al mese.

Ideale per investitori che desiderano prestazioni stabili e prive di emozioni sul mercato dell’oro.

Possono verificarsi fluttuazioni a breve termine, ma la curva dei profitti a lungo termine rimane costantemente in crescita.