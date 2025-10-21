- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5897
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
GoldWave – Segnale Professionale di Trading Swing e Trend per XAUUSD
GoldWave è un segnale di trading automatico ad alta precisione, progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro).
Grazie a un’analisi multilivello di momentum e volatilità, identifica le tendenze swing di medio periodo, offrendo una crescita costante e controllata con un drawdown minimo.
Caratteristiche Tecniche
-
Strategia completamente automatizzata, ottimizzata per l’oro
-
Logica di ingresso basata su continuazione di tendenza e breakout di volatilità
-
Durata media delle operazioni: 1–2 ore
-
Nessuna martingala, nessuna griglia, nessun averaging – ogni trade è indipendente
-
Stop Loss fisso e Take Profit dinamico su ogni ordine
-
Filtro di rischio intelligente per evitare picchi di volatilità legati alle notizie
Panoramica della Strategia
-
Focus: trading di tendenza e swing di medio periodo sull’oro
-
Accuratezza storica: oltre l’85% di operazioni vincenti
-
Crescita media mensile: 5–10% in condizioni di mercato stabili
-
Drawdown tipico: inferiore al 20%
-
Prestazioni ottimali durante fasi di trend o breakout
Requisiti Consigliati
-
Capitale minimo: 300 USD o superiore
-
Leva raccomandata: 1:500
-
Tipo di conto: ECN o Raw Spread (esecuzione a bassa latenza consigliata)
Note Importanti
Questo segnale privilegia la qualità rispetto alla quantità, generando tipicamente 10–50 operazioni di alta qualità al mese.
Ideale per investitori che desiderano prestazioni stabili e prive di emozioni sul mercato dell’oro.
Possono verificarsi fluttuazioni a breve termine, ma la curva dei profitti a lungo termine rimane costantemente in crescita.
USD
USD
USD