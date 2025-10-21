SegnaliSezioni
Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 209%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
95
Profit Trade:
92 (96.84%)
Loss Trade:
3 (3.16%)
Best Trade:
20.03 USD
Worst Trade:
-10.22 USD
Profitto lordo:
119.93 USD (12 115 pips)
Perdita lorda:
-15.36 USD (1 018 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (64.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.02 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
34.92%
Massimo carico di deposito:
5.42%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
10.15
Long Trade:
39 (41.05%)
Short Trade:
56 (58.95%)
Fattore di profitto:
7.81
Profitto previsto:
1.10 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-5.12 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.22 USD (1)
Crescita mensile:
44.85%
Previsione annuale:
544.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
10.30 USD (8.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.05% (10.26 USD)
Per equità:
1.63% (2.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.03 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.02 USD
Massima perdita consecutiva: -10.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5897
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
60 più
GoldWave – Segnale Professionale di Trading Swing e Trend per XAUUSD

GoldWave è un segnale di trading automatico ad alta precisione, progettato esclusivamente per XAUUSD (Oro).
Grazie a un’analisi multilivello di momentum e volatilità, identifica le tendenze swing di medio periodo, offrendo una crescita costante e controllata con un drawdown minimo.

Caratteristiche Tecniche

  • Strategia completamente automatizzata, ottimizzata per l’oro

  • Logica di ingresso basata su continuazione di tendenza e breakout di volatilità

  • Durata media delle operazioni: 1–2 ore

  • Nessuna martingala, nessuna griglia, nessun averaging – ogni trade è indipendente

  • Stop Loss fisso e Take Profit dinamico su ogni ordine

  • Filtro di rischio intelligente per evitare picchi di volatilità legati alle notizie

Panoramica della Strategia

  • Focus: trading di tendenza e swing di medio periodo sull’oro

  • Accuratezza storica: oltre l’85% di operazioni vincenti

  • Crescita media mensile: 5–10% in condizioni di mercato stabili

  • Drawdown tipico: inferiore al 20%

  • Prestazioni ottimali durante fasi di trend o breakout

Requisiti Consigliati

  • Capitale minimo: 300 USD o superiore

  • Leva raccomandata: 1:500

  • Tipo di conto: ECN o Raw Spread (esecuzione a bassa latenza consigliata)

Note Importanti
Questo segnale privilegia la qualità rispetto alla quantità, generando tipicamente 10–50 operazioni di alta qualità al mese.
Ideale per investitori che desiderano prestazioni stabili e prive di emozioni sul mercato dell’oro.
Possono verificarsi fluttuazioni a breve termine, ma la curva dei profitti a lungo termine rimane costantemente in crescita.


Non ci sono recensioni
