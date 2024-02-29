Scalping notturno su un conto ECN. Vengono utilizzate le coppie di trading più stabili ed efficienti. Vengono prese in considerazione notizie di fondamentale importanza (sia economiche che politiche) che possono causare variazioni di prezzo significative. Il trading è condotto senza martingala. Ogni ordine ha il suo stop loss fisso (lo stop loss virtuale viene applicato intorno al tempo di rollover a causa degli spread notevolmente aumentati) e take profit. Per ottenere i migliori risultati, la copia è consigliata solo su conti ECN di broker con spread bassi.



