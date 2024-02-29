- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 885
Profit Trade:
1 410 (74.80%)
Loss Trade:
475 (25.20%)
Best Trade:
10.40 EUR
Worst Trade:
-8.01 EUR
Profitto lordo:
820.53 EUR (71 571 pips)
Perdita lorda:
-477.23 EUR (29 636 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (9.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
14.90 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
5.68%
Massimo carico di deposito:
19.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
19.51
Long Trade:
1 056 (56.02%)
Short Trade:
829 (43.98%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
0.58 EUR
Perdita media:
-1.00 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-5.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-17.26 EUR (5)
Crescita mensile:
4.56%
Previsione annuale:
52.03%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 EUR
Massimale:
17.60 EUR (5.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.74% (17.46 EUR)
Per equità:
32.86% (85.03 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|426
|GBPCAD
|369
|EURSGD
|189
|EURAUD
|166
|GBPUSD
|160
|AUDCAD
|97
|EURGBP
|97
|CHFJPY
|77
|AUDNZD
|71
|USDCAD
|59
|XAUUSD
|56
|EURCHF
|30
|EURCAD
|29
|USDCHF
|23
|EURUSD
|20
|USDSGD
|11
|EURNZD
|3
|CADCHF
|1
|AUDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|80
|GBPCAD
|73
|EURSGD
|45
|EURAUD
|41
|GBPUSD
|24
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|16
|CHFJPY
|26
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|4
|XAUUSD
|48
|EURCHF
|0
|EURCAD
|10
|USDCHF
|1
|EURUSD
|14
|USDSGD
|4
|EURNZD
|-3
|CADCHF
|0
|AUDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|11K
|GBPCAD
|7.6K
|EURSGD
|4K
|EURAUD
|4.2K
|GBPUSD
|2.5K
|AUDCAD
|1K
|EURGBP
|1.2K
|CHFJPY
|2.8K
|AUDNZD
|1.4K
|USDCAD
|695
|XAUUSD
|3.8K
|EURCHF
|106
|EURCAD
|875
|USDCHF
|184
|EURUSD
|684
|USDSGD
|311
|EURNZD
|-374
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|39
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.40 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.81 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STMarket-Live
|0.00 × 1
|
FairMarkets-MT5Live-4
|0.00 × 1
|
FairMarkets-LDN1
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.75 × 4
|
MarketEquityInc-Live
|0.80 × 5
|
BullSphereInt-Online
|1.00 × 6
|
SCFMLimited-Live2
|1.40 × 15
|
ICMarkets-MT5
|1.41 × 22641
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.60 × 128
|
Exness-MT5Real12
|1.83 × 105
|
AlpariEvrasia-MT5
|1.85 × 60
|
Exness-MT5Real2
|1.87 × 45
|
CDGGlobal-Server
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|2.23 × 577
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 17901
|
GoMarkets-Live
|2.30 × 80
|
LibertexCom-MT5 Real Server
|2.33 × 3
|
FusionMarkets-Live
|2.43 × 237
|
PrimeCodex-MT5
|2.44 × 195
|
FXView-Live
|2.55 × 11
|
TeleTRADECY-Sharp ECN
|2.61 × 118
|
Axiory-Live
|2.77 × 364
|
Exness-MT5Real8
|2.83 × 712
|
FusionMarkets-Demo
|2.84 × 37
|
Tradeview-Live
|2.97 × 156
Scalping notturno su un conto ECN. Vengono utilizzate le coppie di trading più stabili ed efficienti. Vengono prese in considerazione notizie di fondamentale importanza (sia economiche che politiche) che possono causare variazioni di prezzo significative. Il trading è condotto senza martingala. Ogni ordine ha il suo stop loss fisso (lo stop loss virtuale viene applicato intorno al tempo di rollover a causa degli spread notevolmente aumentati) e take profit. Per ottenere i migliori risultati, la copia è consigliata solo su conti ECN di broker con spread bassi.
Due to the Christmas and New Year holidays, trading will be suspended until approximately January 6.
Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
580%
2
6.9K
USD
USD
395
EUR
EUR
198
71%
1 885
74%
6%
1.71
0.18
EUR
EUR
33%
1:500
Las ganancias son totalmente diferente a lo que se refleja en la cuentas
Very low profit % that is eaten by slippage
Seems to be good, but not active enough for me.
A good signal and excellent support for the author
Ерунда!!! Никому не советую! Проскальзывание не даст вам заработать!
