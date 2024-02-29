SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Scalp IC Markets MT5
Roman Kartezhnikov

Scalp IC Markets MT5

Roman Kartezhnikov
7 recensioni
Affidabilità
198 settimane
2 / 6.9K USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2021 580%
ICMarkets-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 885
Profit Trade:
1 410 (74.80%)
Loss Trade:
475 (25.20%)
Best Trade:
10.40 EUR
Worst Trade:
-8.01 EUR
Profitto lordo:
820.53 EUR (71 571 pips)
Perdita lorda:
-477.23 EUR (29 636 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (9.66 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
14.90 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
5.68%
Massimo carico di deposito:
19.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
19.51
Long Trade:
1 056 (56.02%)
Short Trade:
829 (43.98%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
0.58 EUR
Perdita media:
-1.00 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-5.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-17.26 EUR (5)
Crescita mensile:
4.56%
Previsione annuale:
52.03%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.89 EUR
Massimale:
17.60 EUR (5.71%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.74% (17.46 EUR)
Per equità:
32.86% (85.03 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 426
GBPCAD 369
EURSGD 189
EURAUD 166
GBPUSD 160
AUDCAD 97
EURGBP 97
CHFJPY 77
AUDNZD 71
USDCAD 59
XAUUSD 56
EURCHF 30
EURCAD 29
USDCHF 23
EURUSD 20
USDSGD 11
EURNZD 3
CADCHF 1
AUDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 80
GBPCAD 73
EURSGD 45
EURAUD 41
GBPUSD 24
AUDCAD 3
EURGBP 16
CHFJPY 26
AUDNZD 4
USDCAD 4
XAUUSD 48
EURCHF 0
EURCAD 10
USDCHF 1
EURUSD 14
USDSGD 4
EURNZD -3
CADCHF 0
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 11K
GBPCAD 7.6K
EURSGD 4K
EURAUD 4.2K
GBPUSD 2.5K
AUDCAD 1K
EURGBP 1.2K
CHFJPY 2.8K
AUDNZD 1.4K
USDCAD 695
XAUUSD 3.8K
EURCHF 106
EURCAD 875
USDCHF 184
EURUSD 684
USDSGD 311
EURNZD -374
CADCHF 3
AUDUSD 39
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.40 EUR
Worst Trade: -8 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9.66 EUR
Massima perdita consecutiva: -5.81 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

STMarket-Live
0.00 × 1
FairMarkets-MT5Live-4
0.00 × 1
FairMarkets-LDN1
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.75 × 4
MarketEquityInc-Live
0.80 × 5
BullSphereInt-Online
1.00 × 6
SCFMLimited-Live2
1.40 × 15
ICMarkets-MT5
1.41 × 22641
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.60 × 128
Exness-MT5Real12
1.83 × 105
AlpariEvrasia-MT5
1.85 × 60
Exness-MT5Real2
1.87 × 45
CDGGlobal-Server
2.00 × 3
Exness-MT5Real3
2.23 × 577
ICMarketsSC-MT5
2.27 × 17901
GoMarkets-Live
2.30 × 80
LibertexCom-MT5 Real Server
2.33 × 3
FusionMarkets-Live
2.43 × 237
PrimeCodex-MT5
2.44 × 195
FXView-Live
2.55 × 11
TeleTRADECY-Sharp ECN
2.61 × 118
Axiory-Live
2.77 × 364
Exness-MT5Real8
2.83 × 712
FusionMarkets-Demo
2.84 × 37
Tradeview-Live
2.97 × 156
148 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Scalping notturno su un conto ECN. Vengono utilizzate le coppie di trading più stabili ed efficienti. Vengono prese in considerazione notizie di fondamentale importanza (sia economiche che politiche) che possono causare variazioni di prezzo significative. Il trading è condotto senza martingala. Ogni ordine ha il suo stop loss fisso (lo stop loss virtuale viene applicato intorno al tempo di rollover a causa degli spread notevolmente aumentati) e take profit. Per ottenere i migliori risultati, la copia è consigliata solo su conti ECN di broker con spread bassi.


Valutazione media:
Adrian Renato Ramon Pacahuala
448
Adrian Renato Ramon Pacahuala 2024.02.29 20:08 
 

Las ganancias son totalmente diferente a lo que se refleja en la cuentas

Petr Kocarek
230
Petr Kocarek 2024.02.28 13:33   

Very low profit % that is eaten by slippage

Dominic Minguy Jean
2471
Dominic Minguy Jean 2024.02.16 15:52 
 

Seems to be good, but not active enough for me.

Richonok
61
Richonok 2023.05.24 01:03 
 

A good signal and excellent support for the author

stas_
173
stas_ 2022.12.27 16:13 
 

Ерунда!!! Никому не советую! Проскальзывание не даст вам заработать!

Stepan Moiseev
3685
Stepan Moiseev 2022.10.07 00:54 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione

mt4_jupo
1787
mt4_jupo 2022.07.06 08:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione

2025.03.20 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 01:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.24 04:17 2024.12.24 04:17:23  

Due to the Christmas and New Year holidays, trading will be suspended until approximately January 6.

2024.11.11 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.21 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.20 02:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 22:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.15 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.12 23:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.12 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.01.08 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 22:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.19 01:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.15 22:58 2023.12.15 22:58:02  

Greetings to all! Due to the upcoming Christmas and New Year holidays, characterized by an increased likelihood of inadequate price movements, reduced liquidity, increased spreads and slippages, trading will be suspended from December 18 and approximately until January 8.

2023.04.11 22:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.04.11 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.09 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalp IC Markets MT5
39USD al mese
580%
2
6.9K
USD
395
EUR
198
71%
1 885
74%
6%
1.71
0.18
EUR
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.