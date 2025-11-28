SegnaliSezioni
Victor Edet Essang

Dragonfly 1

Victor Edet Essang
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
381%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 677
Profit Trade:
3 542 (75.73%)
Loss Trade:
1 135 (24.27%)
Best Trade:
166.03 USD
Worst Trade:
-65.01 USD
Profitto lordo:
12 528.02 USD (600 535 pips)
Perdita lorda:
-9 969.45 USD (495 610 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (63.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
208.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.62%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.28
Long Trade:
2 333 (49.88%)
Short Trade:
2 344 (50.12%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-8.78 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-66.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.19 USD (4)
Crescita mensile:
10.97%
Previsione annuale:
133.07%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
407.73 USD (21.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.54% (407.78 USD)
Per equità:
6.57% (187.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 4364
AUDCAD.r 313
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 1.3K
AUDCAD.r 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 89K
AUDCAD.r 16K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +166.03 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +63.59 USD
Massima perdita consecutiva: -66.17 USD

