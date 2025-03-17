- Crescita
Trade:
2 507
Profit Trade:
1 203 (47.98%)
Loss Trade:
1 304 (52.01%)
Best Trade:
100.08 USD
Worst Trade:
-66.06 USD
Profitto lordo:
9 489.75 USD (1 247 068 pips)
Perdita lorda:
-8 870.20 USD (1 165 059 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (226.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.44 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.35%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
1 694 (67.57%)
Short Trade:
813 (32.43%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
7.89 USD
Perdita media:
-6.80 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-88.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-190.25 USD (6)
Crescita mensile:
25.44%
Previsione annuale:
308.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
473.21 USD
Massimale:
780.03 USD (32.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.47% (780.07 USD)
Per equità:
8.12% (169.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|805
|GBPJPY
|466
|EURJPY
|413
|XAUUSD
|390
|CADJPY
|221
|XAUJPY
|212
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-147
|GBPJPY
|-335
|EURJPY
|-160
|XAUUSD
|837
|CADJPY
|-154
|XAUJPY
|579
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-19K
|GBPJPY
|-46K
|EURJPY
|-18K
|XAUUSD
|92K
|CADJPY
|-20K
|XAUJPY
|92K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.08 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +226.96 USD
Massima perdita consecutiva: -88.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
itexsys-Platform
|0.20 × 5
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.30 × 10
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 9408
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 225
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
FusionMarkets-Live
|2.80 × 384
