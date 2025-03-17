SegnaliSezioni
You Ming Xing

Trend234

You Ming Xing
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 40%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 507
Profit Trade:
1 203 (47.98%)
Loss Trade:
1 304 (52.01%)
Best Trade:
100.08 USD
Worst Trade:
-66.06 USD
Profitto lordo:
9 489.75 USD (1 247 068 pips)
Perdita lorda:
-8 870.20 USD (1 165 059 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (226.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.44 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.35%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
1 694 (67.57%)
Short Trade:
813 (32.43%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.25 USD
Profitto medio:
7.89 USD
Perdita media:
-6.80 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-88.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-190.25 USD (6)
Crescita mensile:
25.44%
Previsione annuale:
308.70%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
473.21 USD
Massimale:
780.03 USD (32.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.47% (780.07 USD)
Per equità:
8.12% (169.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 805
GBPJPY 466
EURJPY 413
XAUUSD 390
CADJPY 221
XAUJPY 212
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -147
GBPJPY -335
EURJPY -160
XAUUSD 837
CADJPY -154
XAUJPY 579
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -19K
GBPJPY -46K
EURJPY -18K
XAUUSD 92K
CADJPY -20K
XAUJPY 92K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.08 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +226.96 USD
Massima perdita consecutiva: -88.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
itexsys-Platform
0.20 × 5
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.30 × 10
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 9408
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 225
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
FusionMarkets-Live
2.80 × 384
69 più
2025.05.01 06:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.30 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 17:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.21 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.18 12:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trend234
50USD al mese
40%
0
0
USD
1.2K
USD
45
97%
2 507
47%
100%
1.06
0.25
USD
32%
1:500
