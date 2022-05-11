SegnaliSezioni
Valeriia Mishchenko

Crypto Trading Pepper

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
178 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2022 2 290%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 483
Profit Trade:
695 (46.86%)
Loss Trade:
788 (53.14%)
Best Trade:
4 980.80 USD
Worst Trade:
-1 824.83 USD
Profitto lordo:
440 690.60 USD (74 213 050 pips)
Perdita lorda:
-340 855.84 USD (57 490 800 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (19 284.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 625.88 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
51.33%
Massimo carico di deposito:
100.16%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
790 (53.27%)
Short Trade:
693 (46.73%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
67.32 USD
Profitto medio:
634.09 USD
Perdita media:
-432.56 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-6 744.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 043.21 USD (13)
Crescita mensile:
8.57%
Previsione annuale:
104.01%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
425.30 USD
Massimale:
27 850.03 USD (24.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.97% (12 496.27 USD)
Per equità:
7.73% (1 888.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1233
ETHUSD 246
GBPUSD 1
XAUUSD 1
AUDNZD 1
NZDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 61K
ETHUSD 39K
GBPUSD 0
XAUUSD 20
AUDNZD 1
NZDCAD 11
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 16M
ETHUSD 446K
GBPUSD 31
XAUUSD 130
AUDNZD 19
NZDCAD 59
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 980.80 USD
Worst Trade: -1 825 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +19 284.69 USD
Massima perdita consecutiva: -6 744.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RealmsTech-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 88
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
Eightcap-Live
0.22 × 18
Darwinex-Live
0.33 × 9
ICTrading-MT5-4
0.33 × 3
ICMarkets-MT5
0.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
FPMarketsLLC-Live
0.91 × 95
ICMarketsSC-MT5
1.05 × 574
Tickmill-Live
1.11 × 9
FPMarkets-Live
1.26 × 27
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Alpari-MT5
1.60 × 75
VantageFX-Live
1.87 × 23
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
2.02 × 11477
ArumTrade-Server
2.18 × 11
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.27 × 3696
ICMarketsSC-MT5-2
3.45 × 3603
Non ci sono recensioni
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged on the signal account
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 18:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 05:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.11 08:23
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged
2025.02.11 05:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Crypto Trading Pepper
999USD al mese
2 290%
0
0
USD
93K
USD
178
96%
1 483
46%
51%
1.29
67.32
USD
47%
1:200
Copia

