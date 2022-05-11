- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 483
Profit Trade:
695 (46.86%)
Loss Trade:
788 (53.14%)
Best Trade:
4 980.80 USD
Worst Trade:
-1 824.83 USD
Profitto lordo:
440 690.60 USD (74 213 050 pips)
Perdita lorda:
-340 855.84 USD (57 490 800 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (19 284.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 625.88 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
51.33%
Massimo carico di deposito:
100.16%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
790 (53.27%)
Short Trade:
693 (46.73%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
67.32 USD
Profitto medio:
634.09 USD
Perdita media:
-432.56 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-6 744.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15 043.21 USD (13)
Crescita mensile:
8.57%
Previsione annuale:
104.01%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
425.30 USD
Massimale:
27 850.03 USD (24.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.97% (12 496.27 USD)
Per equità:
7.73% (1 888.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1233
|ETHUSD
|246
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|61K
|ETHUSD
|39K
|GBPUSD
|0
|XAUUSD
|20
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|11
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|16M
|ETHUSD
|446K
|GBPUSD
|31
|XAUUSD
|130
|AUDNZD
|19
|NZDCAD
|59
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 980.80 USD
Worst Trade: -1 825 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +19 284.69 USD
Massima perdita consecutiva: -6 744.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RealmsTech-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
Eightcap-Live
|0.22 × 18
|
Darwinex-Live
|0.33 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.63 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
FPMarketsLLC-Live
|0.91 × 95
|
ICMarketsSC-MT5
|1.05 × 574
|
Tickmill-Live
|1.11 × 9
|
FPMarkets-Live
|1.26 × 27
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Alpari-MT5
|1.60 × 75
|
VantageFX-Live
|1.87 × 23
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.02 × 11477
|
ArumTrade-Server
|2.18 × 11
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.27 × 3696
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.45 × 3603
