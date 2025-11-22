- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 021
Profit Trade:
523 (51.22%)
Loss Trade:
498 (48.78%)
Best Trade:
845.30 USD
Worst Trade:
-286.65 USD
Profitto lordo:
7 488.68 USD (7 276 044 pips)
Perdita lorda:
-4 686.32 USD (4 167 645 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (39.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
889.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
646 (63.27%)
Short Trade:
375 (36.73%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
2.74 USD
Profitto medio:
14.32 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-131.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-286.65 USD (1)
Crescita mensile:
8.70%
Previsione annuale:
105.61%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
548.15 USD
Massimale:
935.24 USD (9.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.29% (933.15 USD)
Per equità:
0.32% (15.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GER40+
|246
|FRA40ft+
|200
|NAS100+
|119
|ES35+
|81
|XAUUSD+
|64
|GER40ft+
|59
|HK50ft+
|55
|JPN225ft+
|49
|USDJPY+
|47
|SP500ft+
|39
|NAS100ft+
|18
|CHINA50+
|17
|VIX+
|9
|EURUSD+
|8
|XAUEUR+
|6
|DJ30ft+
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GER40+
|-3
|FRA40ft+
|-32
|NAS100+
|-117
|ES35+
|89
|XAUUSD+
|2.5K
|GER40ft+
|-24
|HK50ft+
|-13
|JPN225ft+
|274
|USDJPY+
|-103
|SP500ft+
|176
|NAS100ft+
|122
|CHINA50+
|3
|VIX+
|-50
|EURUSD+
|14
|XAUEUR+
|39
|DJ30ft+
|-30
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GER40+
|854K
|FRA40ft+
|326K
|NAS100+
|9K
|ES35+
|142K
|XAUUSD+
|111K
|GER40ft+
|49K
|HK50ft+
|210K
|JPN225ft+
|1.3M
|USDJPY+
|3.1K
|SP500ft+
|38K
|NAS100ft+
|75K
|CHINA50+
|1.7K
|VIX+
|-214
|EURUSD+
|-2.4K
|XAUEUR+
|6.7K
|DJ30ft+
|-40K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +845.30 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.30 USD
Massima perdita consecutiva: -131.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Integrated Trend Strategy
Non ci sono recensioni