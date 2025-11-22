SegnaliSezioni
Integrated Trend Strategy
Wang Lin

Integrated Trend Strategy

Wang Lin
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 66%
STARTRADERFinancial-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 021
Profit Trade:
523 (51.22%)
Loss Trade:
498 (48.78%)
Best Trade:
845.30 USD
Worst Trade:
-286.65 USD
Profitto lordo:
7 488.68 USD (7 276 044 pips)
Perdita lorda:
-4 686.32 USD (4 167 645 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (39.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
889.97 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.50%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
3.00
Long Trade:
646 (63.27%)
Short Trade:
375 (36.73%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
2.74 USD
Profitto medio:
14.32 USD
Perdita media:
-9.41 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-131.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-286.65 USD (1)
Crescita mensile:
8.70%
Previsione annuale:
105.61%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
548.15 USD
Massimale:
935.24 USD (9.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.29% (933.15 USD)
Per equità:
0.32% (15.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GER40+ 246
FRA40ft+ 200
NAS100+ 119
ES35+ 81
XAUUSD+ 64
GER40ft+ 59
HK50ft+ 55
JPN225ft+ 49
USDJPY+ 47
SP500ft+ 39
NAS100ft+ 18
CHINA50+ 17
VIX+ 9
EURUSD+ 8
XAUEUR+ 6
DJ30ft+ 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GER40+ -3
FRA40ft+ -32
NAS100+ -117
ES35+ 89
XAUUSD+ 2.5K
GER40ft+ -24
HK50ft+ -13
JPN225ft+ 274
USDJPY+ -103
SP500ft+ 176
NAS100ft+ 122
CHINA50+ 3
VIX+ -50
EURUSD+ 14
XAUEUR+ 39
DJ30ft+ -30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GER40+ 854K
FRA40ft+ 326K
NAS100+ 9K
ES35+ 142K
XAUUSD+ 111K
GER40ft+ 49K
HK50ft+ 210K
JPN225ft+ 1.3M
USDJPY+ 3.1K
SP500ft+ 38K
NAS100ft+ 75K
CHINA50+ 1.7K
VIX+ -214
EURUSD+ -2.4K
XAUEUR+ 6.7K
DJ30ft+ -40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +845.30 USD
Worst Trade: -287 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39.30 USD
Massima perdita consecutiva: -131.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Integrated Trend Strategy
2025.11.22 15:40
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.05% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
