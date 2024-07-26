SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro
Profalgo Limited

Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro

Profalgo Limited
2 recensioni
Affidabilità
161 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2022 558%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 407
Profit Trade:
2 889 (65.55%)
Loss Trade:
1 518 (34.45%)
Best Trade:
272.20 USD
Worst Trade:
-183.00 USD
Profitto lordo:
24 239.53 USD (9 970 049 pips)
Perdita lorda:
-20 207.79 USD (9 785 091 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (350.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
580.79 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
89.01%
Massimo carico di deposito:
8.17%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
2 687 (60.97%)
Short Trade:
1 720 (39.03%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
8.39 USD
Perdita media:
-13.31 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-466.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-466.53 USD (22)
Crescita mensile:
10.91%
Previsione annuale:
133.29%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.49 USD
Massimale:
1 822.33 USD (50.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.59% (1 821.98 USD)
Per equità:
9.00% (383.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1532
USTEC 432
US500 383
BTCUSD 351
US30 258
USDJPY 253
EURUSD 245
GBPAUD 174
EURAUD 155
GBPUSD 120
AUDUSD 112
AUDCAD 109
EURNZD 67
CHFJPY 51
NZDUSD 39
AUDJPY 37
USDCAD 32
EURJPY 22
GBPJPY 21
USDCHF 5
GBPCHF 3
AUDNZD 2
CADCHF 2
NZDCHF 1
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.3K
USTEC 29
US500 -255
BTCUSD -4
US30 -427
USDJPY 79
EURUSD 64
GBPAUD 108
EURAUD 316
GBPUSD 190
AUDUSD -38
AUDCAD 40
EURNZD 23
CHFJPY 146
NZDUSD -123
AUDJPY 114
USDCAD -160
EURJPY -5
GBPJPY 155
USDCHF -85
GBPCHF 202
AUDNZD -122
CADCHF 310
NZDCHF 81
EURCAD 81
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 345K
USTEC -28K
US500 -15K
BTCUSD 223K
US30 -390K
USDJPY -4.6K
EURUSD 9.4K
GBPAUD 1.6K
EURAUD 1.3K
GBPUSD 27K
AUDUSD 2.7K
AUDCAD 1.7K
EURNZD 5.6K
CHFJPY 23K
NZDUSD -10K
AUDJPY 16K
USDCAD -11K
EURJPY -574
GBPJPY -14K
USDCHF -158
GBPCHF 893
AUDNZD -826
CADCHF 1.6K
NZDCHF 246
EURCAD 383
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +272.20 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +350.40 USD
Massima perdita consecutiva: -466.53 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real10
0.00 × 4
VTMarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.43 × 14
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5679
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real8
1.03 × 997
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
KuberaCapitalMarkets-Server
1.17 × 793
143 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Running:

Gold Trade Pro

Gold Reaper

Daytrade Pro

since 2024


Added Bitcoin Scalp PRo and Luna AI since 22/09/2024


Added Indicement and Goldbot One since 23/01/2025



you can find these EA's here: https://www.mql5.com/en/users/strueli/seller

Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279

Valutazione media:
Malcolm Campbell
244
Malcolm Campbell 2024.07.26 23:24 
 

Works well

Dicsal Jeff
360
Dicsal Jeff 2024.04.24 20:01 
 

Well Done in this week! Hope can keep it, THX

2025.01.23 06:34 2025.01.23 06:34:21  

added Goldbot One

2025.01.23 06:24 2025.01.23 06:24:19  

added Indicement

2025.01.02 08:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.06 08:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.26 14:16
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.92% of days out of 546 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade Pro
75USD al mese
558%
0
0
USD
6.4K
USD
161
96%
4 407
65%
89%
1.19
0.91
USD
33%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.