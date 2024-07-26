- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 407
Profit Trade:
2 889 (65.55%)
Loss Trade:
1 518 (34.45%)
Best Trade:
272.20 USD
Worst Trade:
-183.00 USD
Profitto lordo:
24 239.53 USD (9 970 049 pips)
Perdita lorda:
-20 207.79 USD (9 785 091 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (350.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
580.79 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
89.01%
Massimo carico di deposito:
8.17%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
2 687 (60.97%)
Short Trade:
1 720 (39.03%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
8.39 USD
Perdita media:
-13.31 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-466.53 USD)
Massima perdita consecutiva:
-466.53 USD (22)
Crescita mensile:
10.91%
Previsione annuale:
133.29%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.49 USD
Massimale:
1 822.33 USD (50.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.59% (1 821.98 USD)
Per equità:
9.00% (383.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1532
|USTEC
|432
|US500
|383
|BTCUSD
|351
|US30
|258
|USDJPY
|253
|EURUSD
|245
|GBPAUD
|174
|EURAUD
|155
|GBPUSD
|120
|AUDUSD
|112
|AUDCAD
|109
|EURNZD
|67
|CHFJPY
|51
|NZDUSD
|39
|AUDJPY
|37
|USDCAD
|32
|EURJPY
|22
|GBPJPY
|21
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|3
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|1
|EURCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.3K
|USTEC
|29
|US500
|-255
|BTCUSD
|-4
|US30
|-427
|USDJPY
|79
|EURUSD
|64
|GBPAUD
|108
|EURAUD
|316
|GBPUSD
|190
|AUDUSD
|-38
|AUDCAD
|40
|EURNZD
|23
|CHFJPY
|146
|NZDUSD
|-123
|AUDJPY
|114
|USDCAD
|-160
|EURJPY
|-5
|GBPJPY
|155
|USDCHF
|-85
|GBPCHF
|202
|AUDNZD
|-122
|CADCHF
|310
|NZDCHF
|81
|EURCAD
|81
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|345K
|USTEC
|-28K
|US500
|-15K
|BTCUSD
|223K
|US30
|-390K
|USDJPY
|-4.6K
|EURUSD
|9.4K
|GBPAUD
|1.6K
|EURAUD
|1.3K
|GBPUSD
|27K
|AUDUSD
|2.7K
|AUDCAD
|1.7K
|EURNZD
|5.6K
|CHFJPY
|23K
|NZDUSD
|-10K
|AUDJPY
|16K
|USDCAD
|-11K
|EURJPY
|-574
|GBPJPY
|-14K
|USDCHF
|-158
|GBPCHF
|893
|AUDNZD
|-826
|CADCHF
|1.6K
|NZDCHF
|246
|EURCAD
|383
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +272.20 USD
Worst Trade: -183 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +350.40 USD
Massima perdita consecutiva: -466.53 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.43 × 14
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5679
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real8
|1.03 × 997
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.17 × 793
Running:
Gold Trade Pro
Gold Reaper
Daytrade Pro
since 2024
Added Bitcoin Scalp PRo and Luna AI since 22/09/2024
Added Indicement and Goldbot One since 23/01/2025
you can find these EA's here: https://www.mql5.com/en/users/strueli/seller
added Goldbot One
added Indicement
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
558%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
161
96%
4 407
65%
89%
1.19
0.91
USD
USD
33%
1:500
Works well
Well Done in this week! Hope can keep it, THX