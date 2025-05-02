SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Al fund
Aleksandr Ryzhkov

Al fund

Aleksandr Ryzhkov
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 84%
Tickmill-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 330
Profit Trade:
2 536 (47.57%)
Loss Trade:
2 794 (52.42%)
Best Trade:
161.08 USD
Worst Trade:
-148.08 USD
Profitto lordo:
24 150.15 USD (54 399 108 pips)
Perdita lorda:
-22 284.14 USD (43 439 397 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (447.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
483.47 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.88%
Massimo carico di deposito:
43.66%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.95
Long Trade:
3 700 (69.42%)
Short Trade:
1 630 (30.58%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
9.52 USD
Perdita media:
-7.98 USD
Massime perdite consecutive:
35 (-37.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-288.79 USD (12)
Crescita mensile:
2.66%
Previsione annuale:
29.54%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
275.20 USD
Massimale:
957.95 USD (40.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.65% (788.65 USD)
Per equità:
4.52% (129.26 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 850
BTCUSD 787
XAUUSD 654
GBPJPY 508
ETHUSD 489
EURJPY 467
US500 327
US30 268
USTEC 221
JP225 100
EURUSD 80
EURCAD 72
GBPCAD 70
USDCHF 62
GBPUSD 58
XTIUSD 54
AUDUSD 52
USDCAD 51
DE40 37
NZDUSD 33
AUDJPY 29
AUDCAD 13
CHFJPY 11
EURSGD 11
EURGBP 9
CADJPY 4
EURAUD 3
XAUEUR 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 291
BTCUSD 300
XAUUSD 953
GBPJPY -523
ETHUSD 2K
EURJPY -571
US500 -23
US30 -76
USTEC -53
JP225 -232
EURUSD -8
EURCAD -71
GBPCAD -73
USDCHF -35
GBPUSD -51
XTIUSD 25
AUDUSD -63
USDCAD -90
DE40 35
NZDUSD 42
AUDJPY 94
AUDCAD -7
CHFJPY 28
EURSGD -7
EURGBP -3
CADJPY -8
EURAUD 7
XAUEUR 7
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -21K
BTCUSD 572K
XAUUSD 83K
GBPJPY -61K
ETHUSD 664K
EURJPY -63K
US500 55K
US30 169K
USTEC 33K
JP225 -351K
EURUSD 1.4K
EURCAD -1.7K
GBPCAD -107
USDCHF -2.8K
GBPUSD -1.9K
XTIUSD 413
AUDUSD -2.4K
USDCAD -5.3K
DE40 -28K
NZDUSD 215
AUDJPY 3.9K
AUDCAD -391
CHFJPY 1.4K
EURSGD -708
EURGBP 85
CADJPY 1.3K
EURAUD 688
XAUEUR 510
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +161.08 USD
Worst Trade: -148 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +447.15 USD
Massima perdita consecutiva: -37.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.08 × 26
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 165
itexsys-Platform
0.56 × 9
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 566
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
DooTechnology-Live
0.90 × 285
Exness-MT5Real12
0.98 × 60
Markets.com-Live
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 186
OxSecurities-Live
1.10 × 10
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Hankotrade-Live
1.20 × 5
89 più
Non ci sono recensioni
2025.05.23 09:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 07:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 05:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 20:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 05:22
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.23% of days out of 326 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Al fund
30USD al mese
84%
0
0
USD
2K
USD
68
95%
5 330
47%
100%
1.08
0.35
USD
30%
1:100
Copia

