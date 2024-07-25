- Crescita
Trade:
384
Profit Trade:
188 (48.95%)
Loss Trade:
196 (51.04%)
Best Trade:
373.26 USD
Worst Trade:
-111.91 USD
Profitto lordo:
7 499.02 USD (112 599 pips)
Perdita lorda:
-5 023.98 USD (87 005 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (173.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
839.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
41.84%
Massimo carico di deposito:
16.23%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
189 (49.22%)
Short Trade:
195 (50.78%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
6.45 USD
Profitto medio:
39.89 USD
Perdita media:
-25.63 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-107.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-334.70 USD (4)
Crescita mensile:
10.52%
Previsione annuale:
127.60%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.20 USD
Massimale:
555.56 USD (24.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.54% (148.64 USD)
Per equità:
2.01% (80.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|384
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +373.26 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +173.72 USD
Massima perdita consecutiva: -107.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 6
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.27 × 37
|
Exness-MT5Real6
|0.61 × 23
|
Exness-MT5Real8
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.32 × 167
|
Exness-MT5Real
|1.88 × 17
|
Exness-MT5Real31
|2.32 × 74
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.75 × 4
