Nguyen Quoc Viet

OnlyUJ

Nguyen Quoc Viet
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
3 / 7.4K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 237%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
384
Profit Trade:
188 (48.95%)
Loss Trade:
196 (51.04%)
Best Trade:
373.26 USD
Worst Trade:
-111.91 USD
Profitto lordo:
7 499.02 USD (112 599 pips)
Perdita lorda:
-5 023.98 USD (87 005 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (173.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
839.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
41.84%
Massimo carico di deposito:
16.23%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
189 (49.22%)
Short Trade:
195 (50.78%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
6.45 USD
Profitto medio:
39.89 USD
Perdita media:
-25.63 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-107.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-334.70 USD (4)
Crescita mensile:
10.52%
Previsione annuale:
127.60%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.20 USD
Massimale:
555.56 USD (24.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.54% (148.64 USD)
Per equità:
2.01% (80.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 384
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +373.26 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +173.72 USD
Massima perdita consecutiva: -107.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 6
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.27 × 37
Exness-MT5Real6
0.61 × 23
Exness-MT5Real8
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.32 × 167
Exness-MT5Real
1.88 × 17
Exness-MT5Real31
2.32 × 74
ICMarketsSC-MT5-2
5.75 × 4
Non ci sono recensioni
2025.03.07 03:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.06 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 19:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.15 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 04:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.25 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.25 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
OnlyUJ
30USD al mese
237%
3
7.4K
USD
4.8K
USD
63
98%
384
48%
42%
1.49
6.45
USD
17%
1:100
