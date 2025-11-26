- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
64 (41.55%)
Loss Trade:
90 (58.44%)
Best Trade:
124.58 USD
Worst Trade:
-83.04 USD
Profitto lordo:
612.16 USD (95 859 pips)
Perdita lorda:
-1 010.13 USD (82 441 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (35.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.78 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
110 (71.43%)
Short Trade:
44 (28.57%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-2.58 USD
Profitto medio:
9.57 USD
Perdita media:
-11.22 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-486.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-486.38 USD (28)
Crescita mensile:
-39.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
737.67 USD
Massimale:
762.96 USD (74.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|JP225
|20
|XAUUSD
|19
|RKGCNH
|14
|USDHUF
|6
|EURUSD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|GBPCAD
|4
|CADJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|4
|IT40
|4
|AUDNZD
|3
|USDCHF
|3
|UK100
|3
|NAS100
|3
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|3
|USDCNH
|3
|USDSGD
|2
|USDZAR
|2
|USDSEK
|2
|USDMXN
|2
|AUDCHF
|2
|USDDKK
|2
|USDPLN
|2
|US30
|2
|SPX500
|2
|NZDJPY
|1
|USDNOK
|1
|EURPLN
|1
|EURCAD
|1
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|1
|NZDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|EURGBP
|1
|USDCZK
|1
|US2000
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|JP225
|83
|XAUUSD
|-5
|RKGCNH
|-223
|USDHUF
|-21
|EURUSD
|-37
|GBPAUD
|-5
|NZDCAD
|-6
|AUDCAD
|-13
|GBPUSD
|8
|GBPCAD
|-7
|CADJPY
|-12
|AUDJPY
|-7
|USDJPY
|-11
|IT40
|-26
|AUDNZD
|1
|USDCHF
|2
|UK100
|-3
|NAS100
|3
|GBPJPY
|-35
|GBPNZD
|-11
|USDCNH
|-7
|USDSGD
|-5
|USDZAR
|6
|USDSEK
|4
|USDMXN
|8
|AUDCHF
|-3
|USDDKK
|-5
|USDPLN
|-2
|US30
|-7
|SPX500
|-25
|NZDJPY
|2
|USDNOK
|2
|EURPLN
|1
|EURCAD
|0
|USDCAD
|-1
|AUDUSD
|-9
|EURAUD
|-12
|NZDUSD
|-8
|CHFJPY
|-6
|EURGBP
|-3
|USDCZK
|0
|US2000
|-4
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|JP225
|8.9K
|XAUUSD
|3.6K
|RKGCNH
|-1.3K
|USDHUF
|-6.1K
|EURUSD
|-627
|GBPAUD
|-586
|NZDCAD
|-566
|AUDCAD
|-1.7K
|GBPUSD
|876
|GBPCAD
|-875
|CADJPY
|-1.6K
|AUDJPY
|-867
|USDJPY
|-1.5K
|IT40
|-6.6K
|AUDNZD
|401
|USDCHF
|247
|UK100
|-166
|NAS100
|187
|GBPJPY
|-5.2K
|GBPNZD
|-1.7K
|USDCNH
|-4K
|USDSGD
|-534
|USDZAR
|12K
|USDSEK
|4K
|USDMXN
|16K
|AUDCHF
|-242
|USDDKK
|-2.8K
|USDPLN
|-390
|US30
|-626
|SPX500
|-482
|NZDJPY
|359
|USDNOK
|2.5K
|EURPLN
|525
|EURCAD
|-18
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|-861
|EURAUD
|-1.8K
|NZDUSD
|-802
|CHFJPY
|-883
|EURGBP
|-163
|USDCZK
|1.1K
|US2000
|-65
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +124.58 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +35.90 USD
Massima perdita consecutiva: -486.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 18
|
XM.COM-Real 19
|0.06 × 18
|
Exness-Real3
|0.43 × 23
|
ATFXGM9-Live
|1.33 × 3
|
GTCGlobalSA-Live 2
|3.60 × 25
nihao
Non ci sono recensioni