Guang Fan Su

Diandian

Guang Fan Su
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
ATFXGM9-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
64 (41.55%)
Loss Trade:
90 (58.44%)
Best Trade:
124.58 USD
Worst Trade:
-83.04 USD
Profitto lordo:
612.16 USD (95 859 pips)
Perdita lorda:
-1 010.13 USD (82 441 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (35.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
148.78 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
110 (71.43%)
Short Trade:
44 (28.57%)
Fattore di profitto:
0.61
Profitto previsto:
-2.58 USD
Profitto medio:
9.57 USD
Perdita media:
-11.22 USD
Massime perdite consecutive:
28 (-486.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-486.38 USD (28)
Crescita mensile:
-39.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
737.67 USD
Massimale:
762.96 USD (74.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225 20
XAUUSD 19
RKGCNH 14
USDHUF 6
EURUSD 5
GBPAUD 5
NZDCAD 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
GBPCAD 4
CADJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 4
IT40 4
AUDNZD 3
USDCHF 3
UK100 3
NAS100 3
GBPJPY 3
GBPNZD 3
USDCNH 3
USDSGD 2
USDZAR 2
USDSEK 2
USDMXN 2
AUDCHF 2
USDDKK 2
USDPLN 2
US30 2
SPX500 2
NZDJPY 1
USDNOK 1
EURPLN 1
EURCAD 1
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
NZDUSD 1
CHFJPY 1
EURGBP 1
USDCZK 1
US2000 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225 83
XAUUSD -5
RKGCNH -223
USDHUF -21
EURUSD -37
GBPAUD -5
NZDCAD -6
AUDCAD -13
GBPUSD 8
GBPCAD -7
CADJPY -12
AUDJPY -7
USDJPY -11
IT40 -26
AUDNZD 1
USDCHF 2
UK100 -3
NAS100 3
GBPJPY -35
GBPNZD -11
USDCNH -7
USDSGD -5
USDZAR 6
USDSEK 4
USDMXN 8
AUDCHF -3
USDDKK -5
USDPLN -2
US30 -7
SPX500 -25
NZDJPY 2
USDNOK 2
EURPLN 1
EURCAD 0
USDCAD -1
AUDUSD -9
EURAUD -12
NZDUSD -8
CHFJPY -6
EURGBP -3
USDCZK 0
US2000 -4
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225 8.9K
XAUUSD 3.6K
RKGCNH -1.3K
USDHUF -6.1K
EURUSD -627
GBPAUD -586
NZDCAD -566
AUDCAD -1.7K
GBPUSD 876
GBPCAD -875
CADJPY -1.6K
AUDJPY -867
USDJPY -1.5K
IT40 -6.6K
AUDNZD 401
USDCHF 247
UK100 -166
NAS100 187
GBPJPY -5.2K
GBPNZD -1.7K
USDCNH -4K
USDSGD -534
USDZAR 12K
USDSEK 4K
USDMXN 16K
AUDCHF -242
USDDKK -2.8K
USDPLN -390
US30 -626
SPX500 -482
NZDJPY 359
USDNOK 2.5K
EURPLN 525
EURCAD -18
USDCAD 14
AUDUSD -861
EURAUD -1.8K
NZDUSD -802
CHFJPY -883
EURGBP -163
USDCZK 1.1K
US2000 -65
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.58 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 28
Massimo profitto consecutivo: +35.90 USD
Massima perdita consecutiva: -486.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ATFXGM9-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 18
XM.COM-Real 19
0.06 × 18
Exness-Real3
0.43 × 23
ATFXGM9-Live
1.33 × 3
GTCGlobalSA-Live 2
3.60 × 25
nihao
Non ci sono recensioni
2025.11.26 22:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
