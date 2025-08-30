SegnaliSezioni
Hossein Davarynejad

BT BULLS HFT Set

0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 6%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
107
Profit Trade:
83 (77.57%)
Loss Trade:
24 (22.43%)
Best Trade:
5.78 EUR
Worst Trade:
-4.54 EUR
Profitto lordo:
84.97 EUR (997 841 pips)
Perdita lorda:
-75.83 EUR (889 121 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (4.17 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
16.05 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
7.62%
Massimo carico di deposito:
2.67%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
0.53
Long Trade:
46 (42.99%)
Short Trade:
61 (57.01%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.09 EUR
Profitto medio:
1.02 EUR
Perdita media:
-3.16 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-12.68 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.68 EUR (3)
Crescita mensile:
5.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.24 EUR
Massimale:
17.39 EUR (11.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.14% (17.39 EUR)
Per equità:
5.96% (9.29 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 109K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.78 EUR
Worst Trade: -5 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.17 EUR
Massima perdita consecutiva: -12.68 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-Real 12
0.00 × 4
BT Bulls XPro – Live   HFT  Signal (BTCUSD)

This signal is powered by BT Bulls XPro, a professional breakout robot designed for BTCUSD.
The system focuses on breakout entries during high-volatility movements and has been optimized to perform even under high spread conditions.

 Key Highlights:

  • Pure breakout strategy – no martingale, no grid

  • Stable risk management with fixed stop loss

  • Works with as little as $100 balance

  • Adapted for scalping conditions

  • Verified and tested with 99.90% modeling quality

This signal is ideal for traders looking for transparent, safe, and professional BTCUSD breakout trades without risky strategies in the background.

www.nxfx.ca

🔗 For more details and direct access to the EA: BT Bulls XPro EA


Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 17:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 07:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.21 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 09:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.01 08:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 04:37
Share of trading days is too low
2025.08.31 04:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.30 20:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 20:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.30 20:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.30 20:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 20:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
