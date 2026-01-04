SegnaliSezioni
Ken Rmah

Kenni Gold Breakout 2 Higher Risk

Ken Rmah
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -2%
Fyntura-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-8.56 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-16.94 USD (1 689 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-158.10
Attività di trading:
4.26%
Massimo carico di deposito:
1.92%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
2 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-8.47 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-8.47 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.94 USD (2)
Crescita mensile:
-1.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.94 USD
Massimale:
16.94 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.70% (16.94 USD)
Per equità:
5.62% (55.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -16.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Fyntura-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
This Version is higher risk with more trades

Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.


Non ci sono recensioni
2026.01.07 06:44
Share of trading days is too low
2026.01.07 06:44
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 20:35
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 5 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

